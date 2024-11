Parki handlowe deklasują centra

Pojawiła się najnowsza odsłona raportu z serii "At A Glance: Rynek nowoczesnego handlu w Polsce" autorstwa BNP Paribas Real Estate Poland. Opracowanie, poświęcone sytuacji panującej na rynku nieruchomości handlowych w Polsce w III kwartale 2024 roku, potwierdza m.in. kontynuację dobrej passy parków handlowych oraz spadek poziomu pustostanów.

Przeczytaj także: Parki handlowe nadal na topie w II kw. 2024

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile powierzchni handlowej przybyło w III kwartale 2024 roku?

Który z formatów handlowych miał największy udział w nowej podaży?

Jak przedstawia się sytuacja sklepów małoformatowych?

Które z obiektów handlowych są najczęściej wybieranymi przez konsumentów kanałami zakupowymi?

Jakie nowości wprowadziło na rynek handlowy Zalando?



Kwartał pod znakiem dużych obiektów i większych obrotów

Poziom obrotów najemców pokazuje, że były one wyraźnie wyższe niż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla całego handlu detalicznego ogółem, który w tym samym okresie wyniósł 2,7%. Świadczy to o dobrej kondycji centrów handlowych jako kanału sprzedaży. Oznacza to, że nie sprawdziły się prognozy ekspertów, którzy wieszczyli rychły koniec galerii handlowych w Polsce – wskazuje Fabrice Paumelle, Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych wzrasta

Wyższa wartość koszyków to efekt rosnących cen – niemalże wszystkie kategorie produktowe mocno podrożały w ujęciu rok do roku, widać jednak, że wzrosty z miesiąca na miesiąc nie są już tak duże jak to było w 2022 r. Mimo tego, że Polacy deklarują chęć robienia zakupów w sklepach małoformatowych to badania pokazują, że w takich placówkach robimy raczej niewielkie zakupy, a na te o wartości powyżej 100 zł wybieramy się już do dużych sklepów – najczęściej do dyskontów. Powodem są tutaj niższe ceny produktów i promocje, które są kluczowe dla polskich konsumentów – wskazuje Klaudia Okoń, Starsza Konsultantka, Dział Business Intelligence Hub & Consultancy, BNP Paribas Real Estate Poland.

Tradycyjne zakupy kontra te w świecie cyfrowym

Nowości na rynku handlowym w Polsce

Okres pomiędzy lipcem a wrześniem, to ponownie intensywny czas dla polskiego sektora nieruchomości handlowych . W tym okresie rynek wzbogacił się o 116 tys. m kw. nowej powierzchni w postaci aż siedmiu nowych parków handlowych , rozbudowy trzech parków handlowych i jednej przebudowy obiektu po Tesco.To pierwszy taki kwartał w rozwoju polskiego rynku, kiedy jeden format całkowicie zdominował nową podaż. Warto zauważyć, że rynek do tej pory głównie rozwijał się w oparciu o obiekty, których powierzchnia oscylowała wokół 10 tys. m kw., zaś w tym kwartale oddano do użytku aż trzy duże parki handlowe: BIG Gorzów Wielkopolski (25 tys. m kw., BIG Shopping Centres), BIG Ostróda (24 tys. m kw., BIG Shopping Centers/Acteeum Group) oraz San Park Piaseczno w Mysiadle (18 tys. m kw., ED SAN III Sancak).Jak wskazują eksperci BNP Paribas Real Estate Poland, dane zebrane za I połowę 2024 roku potwierdzają, że sektor handlowy w Polsce sukcesywnie rośnie. Spadek o 0,3 p.p. rok do roku średniego poziomu pustostanów w obiektach handlowych świadczy również o dobrej kondycji tego sektora. Spadek wskaźnika pustostanów dotyczy aż sześciu z ośmiu największych polskich miast Dodatkowo zaobserwowano, że obroty najemców prowadzących działalność w centrach handlowychw pierwszym półroczu 2024 roku były o 4,2% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.Wzrosła również odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index). W pierwszej połowie tego roku była o 0,9% wyższa niż w pierwszym półroczu 2023 roku.Na tle rynku nieruchomości handlowych w Polsce ciekawie przedstawia się sytuacja sklepów małoformatowych (do 300 m kw.). Według Polskiej Izby Handlu w sierpniu 2024 r. całkowita wartość sprzedaży w tego typu sklepach była o 4,9% wyższa niż rok wcześniej, chociaż liczba transakcji zmniejszyła się o ponad 2%. W tym okresie klienci sklepów małoformatowych płacili za zakupy średnio 24,89 zł, co stanowi wzrost 7% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jeśli chodzi o średnią liczbę opakowań w koszyku to wynosi ona cztery sztuki, co świadczy o wzroście o 2% rok do roku.Badanie „Skala zachowań omnichannel w obiektach handlowych” realizowane wspólnie przez agencję badawczą GFK i Polską Radę Centrów Handlowych pokazuje, że centra i parki handlowe pozostają jednym z głównych kanałów zakupów dla klientów. Głównym powodem odwiedzin polskich centrów handlowych pozostają tradycyjne zakupy, na co wskazuje aż 88,5% ankietowanych. Kolejne 10% stanowią wizyty łączące tradycyjne zakupy z zachowaniami omnikanałowymi, a tylko 1,5% wizyt to realizacja wyłącznie zachowań omnikanałowych.Na tym tle ciekawie się rysuje pokolenie Z – generacja, która świat cyfrowy traktuje jako integralną część codziennego życia. Tradycyjne strategie marketingowe w przypadku tej grupy docelowej przestają być skuteczne. Młodzi konsumenci oczekują szybkich, intuicyjnych i zintegrowanych z ich życiem doświadczeń zakupowych. Pokolenie Z coraz częściej korzysta z TikToka zamiast Google, aby znaleźć informacje i produkty.Ta zmiana wymaga z kolei przemyślenia strategii SEO, aby uwzględnić widoczność marek na platformach społecznościowych. Pokolenie Z preferuje także zakupy mobilne i korzystanie z nowoczesnych technologii, takich jak aplikacje zakupowe i płatności NFC, a najważniejsze są dla nich polecenia znajomych. Dodatkowo wpływ społeczny pokolenia Z, które wkracza z mocnymi przekonaniami na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, wywrze silniejszą presję na detalistów i firmy z branży FMCG, zmuszając ich do lepszego zrozumienia skutków zmian środowiskowych dla konsumentów.Na rozwój sektora handlowego w Polsce wskazują również coraz to nowsze rozwiązania technologiczne i ekspansje największych oraz nowych podmiotów. Przykładem jest rozwój Grupy InPost, lidera rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, która otworzyła największe w Polsce centrum logistyczne w Woli Bykowskiej – niedaleko Warszawy i Łodzi. Docelowo na 36 tys. m kw. obsługiwane będzie nawet 85 tys. paczek na godzinę. Również Żabka przedstawiła mocne plany rozwoju na najbliższe pięć lat, które zakładają otwarcie 4,5 tys. nowych sklepów, aby docelowo posiadać do aż 19,5 tys. sklepów w całej Polsce.Zalando wprowadza z kolei w Polsce asystenta opartego na AI, a także dodaje Warszawę, obok trzech nowych miast, do Trend Spottera, czyli narzędzia inspiracji modowych, które jest dostępne na innych rynkach. Z kolei UNIQLO otwiera swój stały sklep w Polsce. Będzie się mieścił przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, w kompleksie Wars Sawa Junior. Otwarty w tym miejscu dwa lata temu pop-up zostanie przekształcony do stałego formatu high street, z powierzchnią sprzedaży wynoszącą 1,7 tys. m kw.