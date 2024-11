Na koniec września popyt na wynajem powierzchni biurowej w Krakowie wyniósł 179 000 m kw. - wynika z danych Knight Frank. To o 47% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jest to też największy wynik wśród miast regionalnych.

Przeczytaj także: Polski rynek biurowy 2023. Prognozy na 2024 rok

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki popyt na krakowskim rynku biurowym na koniec III kw. 2024?

Jaka jest podaż na rynku biurowym w Krakowie?

Jak kształtują się czynsze za biura?

Jaki jest współczynnik pustostanów?



W przeciwieństwie do wyników po stronie podaży, popyt najemców na powierzchnię biurową wykazuje tendencję wzrostową. Na koniec września wielkość transakcji na poziomie 179 000 m kw. oznaczała wzrost popytu od początku roku o 47% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Warto dodać, że był to najwyższy wynik wśród miast regionalnych, – komentuje Monika Sułdecka-Karaś, partner, dyrektor regionalna w Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. awesomecontent na Freepik Popyt na biura w Krakowie rośnie Na koniec września wielkość transakcji na poziomie 179 000 m kw. oznaczała wzrost popytu od początku roku o 47% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.

Silny popyt na powierzchnie biurowe i ograniczona nowa podaż wpłynęły na spadek współczynnika pustostanów w Krakowie. W III kw. 2024 roku wskaźnik wyniósł 18,9% i obniżył się pierwszy raz od pięciu kwartałów. W porównaniu z poprzednim kwartałem współczynnik zmalał o 1.3 pp., – dodaje Michał Kusy, młodszy konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Przeczytaj także: Rynek biurowy w stanie hibernacji

Knight Frank podaje, że na koniec września 2024 roku zasoby biurowe Krakowa wyniosły 1,82 mln m kw., to jest 14% wolumenu powierzchni biurowej w Polsce.W III kwartale 2024 roku nie oddano do użytku żadnego obiektu biurowego. Natomiast od początku 2024 roku rynek biurowy w Krakowie powiększył się o ponad 14 000 m kw. Obecnie w budowie znajduje się 35 000 m kw., z czego 44% zostanie oddane do użytku w 2025 roku. Największymi projektami w realizacji są Wita Stwosza (19 460 m kw., Echo Investment) oraz budynek powstający na potrzeby własne firmy Elte GPS (10 500 m kw.).Osiągnięty między styczniem a wrześniem wynik stanowił 35% całkowitego wolumenu transakcji w regionach. W samym III kwartale 2024 roku popyt na najem powierzchni biurowych w stolicy Małopolski był ponad dwa razu większy niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Zakładając utrzymanie się poziomu popytu w IV kwartale, wynik roczny może być porównywalny z tym osiągniętym w 2019 roku, który pod tym względem był rekordowy.W strukturze umów najmu w III kwartale dominowały renegocjacje, które stanowiły 60% wolumenu krakowskich transakcji. Udział nowych umów zmniejszył się, osiągając poziom 36% wolumenu. Wciąż niewielu najemców decyduje się na powiększenie zajmowanej powierzchni, które odpowiadały za 3% popisanych umów. Pozostały 1% stanowił wynajem na potrzeby własne.Wywoławcze stawki czynszu w nowoczesnych budynkach biurowych w Krakowie w III kw. 2024 roku pozostały na stabilnym poziomie względem poprzedniego kwartału i wynoszą zazwyczaj od 10 do 16 EUR /m kw. /miesiąc, przy czym w najbardziej prestiżowych budynkach mogą one przekraczać tą wartość. Średnie koszty opłat eksploatacyjnych w III kw. 2024 roku również pozostały stabilny, wahając się od 16 do 29 PLN /m kw. / miesiąc.