Parki handlowe wypierają centra? To 99% nowych obiektów

Miniony rok rynek handlowy zakończył z najlepszym wynikiem od blisko dekady. Początek bieżącego roku również okazał się obiecujący i wiele wskazuje na to, że i w tym roku nowa podaż powierzchni handlowej oscylować będzie wokół ubiegłorocznego rekordu - czytamy w najnowszym raporcie z cyklu "At a Glance. Rynek nowoczesnego handlu w Polsce" autorstwa BNP Paribas Real Estate Poland.

Nowe otwarcia i wysoka aktywność deweloperów

Sektor handlowy w Polsce może patrzeć w przyszłość z optymizmem. Choć globalnie mamy niepewność gospodarczą, wysoką inflację i potencjalne cła, to z drugiej strony obserwujemy w Polsce poprawę sytuacji finansowej konsumentów, która przekłada się na rosnącą siłę nabywczą. Sektor e-commerce nie stanowi już zagrożenia dla tradycyjnego handlu, lecz funkcjonuje jako uzupełnienie tej formy sprzedaży – komentuje Fabrice Paumelle, Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Dane rynkowe: stabilizacja, wzrosty i rozwój AI

Rynek nieruchomości czeka na REIT-y

Wynika to m.in.: z braku wdrożenia zapowiadanych przez lata REIT-ów, które z powodzeniem działają m.in. w Czechach. REIT-y to fundusze lub spółki, które inwestują w nieruchomości. Oznacza to, że potencjalni inwestorzy nie muszą kupować nieruchomości, aby na nich zarabiać. Wystarczy, że kupią jednostki funduszu, który wynajmuje nieruchomości. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych krajach, co pozwala również drobnym inwestorom inwestować w ten sektor, a nie tylko tym, którzy mogą sobie pozwolić na zakup całej nieruchomości – komentuje Klaudia Okoń, Starsza Konsultantka z Działu Business Intelligence Hub & Consultancy.



Nowości na rynku handlowym

W 2024 roku deweloperzy dostarczyli na rynek handlowy około 545 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej , co było najlepszym wynikiem notowanym od 2015 roku. Biorąc pod uwagę oddane inwestycje w I kwartale 2025 roku (42 tys. m kw.), a także powierzchnię, która planowana jest do oddania do końca tego roku (ok. 400 tys. m kw.), podaż w 2025 roku również będzie kształtować się na bardzo wysokim poziomie.Od stycznia do marca 2025 roku na rynek trafiły trzy nowe parki handlowe: M Park Mrągowo (15 tys. m kw.), OTO Park Żagań (6,5 tys. m kw.) oraz M Park Brzeziny (5,8 m kw.), a także rozbudowano Aniołów Park w Częstochowie. Na koniec marca 2025 roku w budowie i zmianie formatu znajdowało się prawie 450 tys. m kw. powierzchni handlowej. Największym obiektem pozostającym w trakcie realizacji był Designer Outlet Kraków (21 tys. m kw.), którego otwarcie planowane jest na maj tego roku. W budowie są również Przystanek Karkonosze (17 tys. m kw.) oraz OTO Park Siemianowice Śląskie (18 tys. m kw.).Średni poziom pustostanów w obiektach handlowych w największych polskich miastach spadł o 0,3 p.p. w porównaniu do ubiegłego roku, osiągając na koniec I połowy 2024 roku poziom 3,3%. To sygnał stopniowej odbudowy sektora. Spadek wskaźnika pustostanów dotyczy aż sześciu z ośmiu największych miast, wzrost wskaźnika odnotowano w Krakowie i Wrocławiu, a brak zmiany wskaźnika zarejestrował rynek handlowy w Szczecinie.Deweloperzy kontynuują ekspansję szczególnie w segmencie parków handlowych, które odpowiadają na potrzeby konsumentów w zakresie dostępności, wygody i oszczędności czasu podczas zakupów.Wyzwaniem, z którym sektor handlowy mierzy się od jakiegoś czasu są starzejące się zasoby handlowe – niemal 70% powierzchni handlowej w Polsce (ok. 11,5 mln m kw.) to obiekty ponad 10-letnie. W odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania klientów, właściciele szukają nowych kierunków rozwoju, modernizując obiekty czy rozbudowując je o strefy gastronomiczne i rozrywkowe. Przykładem jest Hopa Lupa w centrum handlowym Nowa Sukcesja w Łodzi – na 30 tys. m kw. znajdziemy m.in. park trampolin czy tor gokartowy.Centra handlowe dobrze rozpoczęły rok pod względem obrotów i liczby klientów, co jest zapewne efektem odłożonej, poświątecznej konsumpcji oraz zakupów przed feriami zimowymi. Wzrost odwiedzalności centrów handlowych o 0,4% w porównaniu do ubiegłego roku oraz wzrost obrotów najemców o 2,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku, wskazują na dobrą kondycję sektora (dane PRCH za styczeń). Wyróżniają się szczególnie trzy kategorie: usługi (+6,6%), towary specjalistyczne (+6,2%) oraz zdrowie i uroda (+6,1%).Z kolei dane GUS pokazują spowolnienie w sprzedaży detalicznej (liczonej w cenach stałych) – w marcu tego roku spadła ona o 0,3% w porównaniu do roku ubiegłego oraz wzrost o 14,3% w porównaniu z lutym 2025 roku. Oznacza to, że byliśmy świadkami dwu z rzędu miesięcy spadku realnej sprzedaży detalicznej w Polsce, świadczącymi o ostrożności polskiego konsumenta.Dane GUS pokazują również, że w marcu 2025 roku udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży detalicznej wyniósł 9,0%. Branża e-commerce stale ewoluuje, a jednym z kluczowych czynników napędzających te zmiany jest sztuczna inteligencja (AI). Rozwiązania oparte na AI umożliwiają personalizację zakupów – na podstawie historii wyszukiwań i transakcji użytkownikom wyświetlane są dopasowane produkty i sprofilowane reklamy. AI wspiera również obsługę klienta poprzez chatboty, wspomaga pracę zespołów oraz optymalizuje procesy rekrutacji i zarządzania kadrami.W całym 2024 roku kwota transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych osiągnęła prawie 5 mld EUR, czyli około 22 mld PLN, z czego ponad 90% transakcji zawarta została przez fundusze spoza naszego kraju.Według NBP w 2024 roku oszczędności polskich gospodarstw domowych przekroczyły 2,3 bln PLN, z czego większość ulokowana była na nisko lub nieoprocentowanych rachunkach bankowych. Wprowadzenie nowego instrumentu inwestycyjnego, opartego na bezpiecznych aktywach, takich jak nieruchomości komercyjne, mogłoby stanowić atrakcyjne uzupełnienie oferty inwestycyjnej dla Polaków.Początek 2025 roku przyniósł kilka ważnych wydarzeń na rynku handlowym. Medicover rozbudowuje swoje portfolio o 26 klubów fitness CityFit, obecnych w 13 polskich miastach. Z kolei Join UP! Polska zadebiutowała ze swoim pierwszym salonem sprzedaży w Galerii Północnej w Warszawie, rozpoczynając tym samym międzynarodową ekspansję.Natomiast Zalando spodziewa się szybszego rozwoju w 2025 roku, po dobrych wynikach finansowych za rok 2024. Oczekiwany jest wzrost przychodów w przedziale od 4% do 9%. InPost notuje zaś rosnące zainteresowanie usługą EKOzwroty. Grupa InPost w ramach tej inicjatywy zachęca Polaków do oddawania tekstyliów czy sprzętu AGD za pośrednictwem Paczkomatów, aby dać drugie życie niepotrzebnym, ale nadal zdatnym do użycia przedmiotom.