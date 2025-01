10 trendów, które w 2025 roku zmienią polski e-commerce

Sztuczna inteligencja w obsłudze klienta, rozwój marketplace'ów oraz ekspansja zagraniczna wyznaczą główne kierunki rozwoju polskiego e-commerce w 2025 roku. Czego jeszcze możemy spodziewać się w 2025 roku? Eksperci Grupy Shoper prezentują 10 kluczowych trendów, które zmienią oblicze handlu internetowego.

10 kluczowych trendów na 2025 rok:

1. Sprzedaż cross-border

2. Rewolucja w marketingu influencerskim

W 2025 TikTok, z ponad miliardem aktywnych użytkowników miesięcznie, zyska na znaczeniu jako platforma sprzedażowa, a wśród młodszych pokoleń, np. Generacji Z, jako wyszukiwarka internetowa. Sprzedawcy będą wykorzystywać to medium do promocji swoich produktów poprzez transmisje na żywo oraz krótkie, angażujące filmy. - przewiduje Anna Nowacka, Dyrektor Marketingu Grupy Shoper.

3. AI w obsłudze klienta

4. Automatyzacja procesów sprzedażowych

Automatyzacja procesów sprzedażowych stanie się kluczowym elementem sukcesu w e-commerce. Dzięki niej sprzedawcy będą mogli skupić się na tym, co najważniejsze – budowaniu trwałych relacji z klientami i tworzeniu wyjątkowych doświadczeń zakupowych. – podkreśla Maciej Leśków, Head of Customer Support w Apilo.

5. Rozwój sprzedaży omnichannel

6. Ewolucja SEO i content marketingu

W 2025 roku sztuczna inteligencja stanie się fundamentem skutecznych strategii marketingowych. Firmy, które wykorzystają jej potencjał, zyskają znaczącą przewagę w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku cyfrowym. – przewiduje Piotr Markiewicz, Członek Zarządu SEMPIRE oraz Dyrektor Digital Ads w Shoperze.

7. Intensyfikacja analizy danych

8. Model subskrypcyjny

9. Rozwój marketplace'ów

Marketplace’y zmieniają się w zaawansowane ekosystemy, łączące zakupy, media społecznościowe i lokalne podejście. Dzięki temu proces zakupowy staje się bardziej intuicyjny i dopasowany do oczekiwań konsumentów. - wskazuje Marta Zawiła- Piłat, Marketplace Team Leader w Selium.

10. Recommerce

Handel używanymi produktami to nie tylko sposób na oszczędność, ale również wyraz troski o środowisko. Widzimy, że konsumenci coraz częściej wybierają rozwiązania, które pozwalają im dokonywać świadomych i ekologicznych decyzji. – podkreśla Nina Pankiewicz, Ekspertka ds. ESG w Shoperze.

Nowy rok- nowe kierunki rozwoju

Nadchodzący rok zapowiada istotne trendy w handlu online, które będą miały kluczowy wpływ na doświadczenia zakupowe klientów oraz sukces sprzedawców w sieci. Grupa Shoper (w tym eksperci ze spółek córek tj. Apilo, Selium oraz Sempire) przygotowała przegląd 10 kluczowych trendów, które zdominują handel internetowy w nadchodzącym roku. Warto przyjrzeć się tym zmianom już teraz.Jak wskazują dane z raportu „Sezon na sprzedaż” przygotowanego przez Shopera, aż 24% właścicieli sklepów internetowych planuje w nadchodzącym roku ekspansję na rynki zagraniczne, szczególnie w branżach: motoryzacyjnej, elektronicznej i sportowej. Właściciele sklepów będą intensywnie rozwijać sprzedaż zagraniczną, tworząc wielojęzyczne platformy i dostosowując płatności oraz logistykę do wymagań międzynarodowych rynków.TikTok stanie się jeszcze bardziej istotną platformą sprzedażową, gdzie kluczową rolę odegrają mikroinfluencerzy i autentyczny User Generated Content (czyli treści generowane przez użytkowników). Kluczowe znaczenie zyskają nie tylko zasięgi twórców, ale przede wszystkim wartość dostarczanych treści, ich autentyczność oraz budowanie zaufania wśród społeczności.W 2025 roku zaawansowane chatboty AI i systemy rekomendacyjne zdominują sposób komunikacji z klientem w e-commerce. Technologie te zrewolucjonizują proces zakupowy, oferując natychmiastowe odpowiedzi na pytania kupujących oraz przedstawiając spersonalizowane rekomendacje produktów. Sztuczna inteligencja w połączeniu z marketing automation pozwoli na tworzenie w pełni zautomatyzowanych, ale jednocześnie spersonalizowanych ścieżek zakupowych. Sprzedawcy, którzy zaimplementują te rozwiązania, nie tylko uproszczą procesy obsługi, ale przede wszystkim zbudują długotrwałe relacje z klientami dzięki lepszemu zrozumieniu ich potrzeb i preferencji zakupowych.Rok 2025 będzie przełomowy dla automatyzacji procesów sprzedażowych w e-commerce. Zaawansowane narzędzia do zarządzania sprzedażą nie tylko wyeliminują błędy i przyspieszą realizację zamówień, ale przede wszystkim pozwolą sprzedawcom lepiej odpowiadać na rosnące oczekiwania klientów.W 2025 roku sprzedaż wielokanałowa wejdzie na nowy poziom, wykraczając poza dotychczasową integrację kanałów online. Kluczem do sukcesu stanie się płynne połączenie doświadczeń cyfrowych ze sprzedażą stacjonarną, co pomoże sprzedawcom lepiej odpowiadać na oczekiwania współczesnych konsumentów. Klienci zyskają swobodę w przemieszczaniu się między różnymi punktami styku z marką – od przeglądania oferty w internecie, przez zakupy w sklepie stacjonarnym, aż po elastyczny system zwrotów i wymian w preferowanym kanale.Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje działania SEO i content marketingowe w 2025 roku. Zaawansowane algorytmy AI umożliwią nie tylko automatyzację procesów i personalizację komunikatów, ale przede wszystkim precyzyjne dostosowanie treści do potrzeb użytkowników oraz wymagań wyszukiwarek. Przełoży się to na efektywniejsze zarządzanie kampaniami SEO i analizę danych w czasie rzeczywistym.Zintegrowane narzędzia typu CRM będą w czasie rzeczywistym zbierać i analizować dane ze wszystkich kanałów sprzedażowych, usprawniając procesy decyzyjne i zapewniając pełny obraz działań i preferencji klientów. Firmy będą mogły nie tylko przewidywać trendy, ale także w czasie rzeczywistym dostosowywać swoje działania, by zwiększać efektywność operacyjną i maksymalizować zyski.Model subskrypcyjny stanie się w 2025 roku jednym z istotniejszych trendów w e-commerce. Sprzedaż w formie regularnie odnawianego abonamentu zrewolucjonizuje sposób, w jaki klienci kupują zarówno produkty fizyczne, jak i cyfrowe. Ta forma sprzedaży, eliminująca konieczność powtarzania zamówień, szczególnie sprawdzi się w branży kosmetycznej, spożywczej, suplementów diety czy odzieżowej, a także w przypadku usług cyfrowych – od platform streamingowych po treści edukacyjne.Platformy marketplace w 2025 roku będą łączyć zakupy online z mediami społecznościowymi, umożliwiając klientom zakupy bez opuszczania ulubionych aplikacji. Firmy zyskają szansę na dotarcie do nowych grup odbiorców dzięki lokalnym platformom i wykorzystaniu sztucznej inteligencji do personalizacji oferty. Kluczowym elementem tej transformacji będzie także wzrost popularności technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR), która pozwoli na interaktywne doświadczenia zakupowe.Rosnąca popularność platform sprzedaży używanych produktów kształtuje nowy wymiar handlu elektronicznego, łącząc wygodę zakupów online z ideą zrównoważonej konsumpcji. Klienci zyskują dostęp do unikalnych przedmiotów w atrakcyjnych cenach, jednocześnie wspierając redukcję odpadów i promując gospodarkę o obiegu zamkniętym.Nadchodzący rok zapowiada istotne zmiany w e-commerce , które wpłyną zarówno na doświadczenia klientów, jak i strategie sprzedawców. Firmy będą sięgać po zaawansowane technologie i nowe rozwiązania, by usprawniać procesy, integrować różne kanały sprzedaży i docierać do nowych grup odbiorców. Te zmiany zarysowują nowe możliwości dla handlu online, który staje się jeszcze bardziej dynamiczny i dopasowany do potrzeb konsumentów.