Rok 2025 zapowiada się jako przełomowy w branży e-commerce. Dynamiczny rozwój technologii i rosnące oczekiwania klientów wyznaczają nowe standardy w tym sektorze. Nowoczesne procesy płatności, cross-border, automatyzacja procesów i personalizacja to tylko niektóre z trendów, które zmienią sposób, w jaki kupujemy online. Jakie trendy zdominują rynek i jak się do nich przygotować, aby umacniać pozycję sklepu internetowego w nadchodzącym roku?

Trendy w e-commerce na 2025 rok:



Granice przestają istnieć w świadomości konsumentów

Rynek e-commerce nadal rozwija się bardzo szybko. Właściciele sklepów internetowych, którzy chcą dopasować biznes do potrzeb rynku, powinni zwrócić uwagę na najnowsze trendy. Sprzedaż międzynarodowa stwarza ogromne możliwości – cross-border to przyszłość e-commerce. W IdoSell tworzymy zaawansowane narzędzia, które wspierają wyjście z ofertą na nowe rynki i zdejmują merchantom sufit wzrostu” – komentuje Michał Paschalis-Jakubowicz CEO IdoSell.

Rok 2025 zapowiada się jako przełomowy w branży e-commerce

Zakupy w mgnieniu oka – rewolucja w procesach płatności

Automatyzacja przy sterach

Równie istotnym trendem jest automatyzacja procesów, która pozwala oszczędzać czas, redukować koszty i zwiększać efektywność operacyjną. Sprzedaż subskrypcyjna natomiast zapewnia stabilność przychodów i lojalność klientów. Sklepy internetowe, które chcą utrzymać konkurencyjność i odpowiadać na oczekiwania konsumentów, powinny uwzględniać te tendencje w swoich strategiach – dodaje Michał Paschalis-Jakubowicz.

Handel transgraniczny pozostaje jednym z najważniejszych trendów na 2025 rok. Coraz więcej sklepów internetowych dostrzega potencjał sprzedaży zagranicznej, szczególnie na rynkach Unii Europejskiej, gdzie bariery logistyczne i walutowe stają się coraz łatwiejsze do pokonania. Konsumenci oczekują dopasowanych do ich przyzwyczajeń metod płatności, przejrzystych warunków dostawy oraz obsługi klienta w języku, który używają – jednak nie są przywiązani do lokalnych e-sklepów. Klienci sklepów internetowych szukając okazyjnych ofert lub szerszego asortymentu produktów, niż ten dostępny w ich kraju są otwarci na zagraniczne zakupy. Prognozy wskazują, że cross-border będzie rósł dwa razy szybciej niż handel krajowy, a największe szanse rozwoju mają rynki Europy Środkowo-Wschodniej.W 2025 roku konsumenci będą jeszcze bardziej wymagać intuicyjnych, szybkich i bezpiecznych procesów zakupowych. Większość e-konsumentów wskazuje, że skomplikowany proces płatności jest główną przyczyną rezygnacji z zakupów. Nowoczesne technologie, takie jak one-step checkout czy płatności jednym kliknięciem (np. Apple Pay), mogą znacząco zwiększyć konwersję. Dodatkowo integracja metod takich jak „Kup teraz, zapłać później” pozwala na wzrost sprzedaży o 20-30%, co obrazują wyniki badania BigCommerce. Dzięki optymalizacji checkoutów i dostosowaniu ich do lokalnych preferencji sklepy internetowe mogą zdobyć większe zaufanie klientów oraz skutecznie zmniejszyć liczbę porzuconych koszyków.Automatyzacja to przyszłość e-commerce. W 2025 roku zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, umożliwiają usprawnienie codziennych operacji, od zarządzania zapasami, przez automatyczne obsługiwanie zwrotów, po prowadzenie precyzyjnych kampanii remarketingowych. Chatboty wspierane AI pozwalają na całodobową obsługę klienta, co podnosi poziom satysfakcji oraz – co szczególnie istotne z perspektywy rosnącej konkurencji – lojalności konsumentów. Warto zauważyć, że automatyzacja logistyki, w tym systemy monitorowania przesyłek, minimalizuje błędy i zapewnia terminowe dostawy, umożliwia prowadzącym e-sklepy skupić się na budowaniu relacji z klientami.Dodatkowo zakupy subskrypcyjne będą jednym z trendów w e-commerce w 2025 roku. Według prognoz Simple Global wartość rynku subskrypcji osiągnie 478 miliardów USD, co odzwierciedla sukces modelu opartego na personalizacji i wygodzie, cenionego przez klientów za regularne dostarczanie produktów – od kosmetyków po artykuły spożywcze – dostosowanych do ich potrzeb.Dostosowanie się do nowych trendów w e-commerce to klucz do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Wdrożenie technologii personalizujących doświadczenia zakupowe i optymalizujących procesy operacyjne pozwala na budowanie lojalności klientów, a także zwiększenie sprzedaży. Sklepy, które wsłuchują się potrzeby swoich konsumentów i implementują nowe technologie w ramach wsparcia rozwoju biznesu, mogą uzyskać przewagę nad konkurencją oraz zdobyć nowych lojalnych klientów.