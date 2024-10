Są najnowsze dane o e-commerce w Polsce

Już jest - najnowszy raport „E-commerce w Polsce 2024” właśnie ujrzał światło dzienne. Opracowanie przygotowane przez firmę Gemius we współpracy z Polskimi Badaniami Internetu oraz IAB Polska rzuca światło na rynek handlu internetowego, panujące na nim zwyczaje oraz najbardziej typowe zachowania konsumentów. Oto główne wnioski, do których prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zachowania zakupowe towarzyszą polskim e-konsumentom?

Gdzie w sieci kupujemy produkty z drugiej ręki?

Jakie formy płatności dominują podczas zakupów online?

Chińska ofensywa

Drugie życie produktów z drugiej ręki

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Częstotliwość kupowania produktów używanych w poszczególnych serwisach Internauci kupujący produkty z drugiej ręki najchętniej robią to na Allegro Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Blik liderem płatności

Jak wynika z tegorocznej fali badania, odsetek polskich e-konsumentów ustabilizował się i oscyluje obecnie na poziomie niemal 80% (79% w 2023r. i 78% w 2024r.). Względem roku ubiegłego nie zmienił się też udział badanych, którzy dokonują zakupów na rodzimych stronach. Istotnie, bo o 6 p.p., wzrosła natomiast popularność sklepów zagranicznych. Temu interesującemu zjawisku poświęcono w najnowszej edycji raportu szczególną uwagę.Zapytaliśmy internautów o znajomość poszczególnych serwisów zagranicznych. Okazało się, że czołówkę zdominowały azjatyckie marketplace’y , przy czym najlepiej rozpoznawalna jest platforma AliExpress (87% wskazań, na równi z serwisem Amazon). Na podium znalazło się także Temu, rozpoznawane przez 80% ankietowanych. Wysoka pozycja tego serwisu, który na polskim rynku działa zaledwie od roku, jest prawdopodobnie wynikiem intensywnej kampanii reklamowej. Temu pochwalić się może także dobrym wynikiem, jeśli chodzi o wydatki internautów – zgodnie z ich deklaracjami, na zakupy w tym serwisie w ciągu ostatniego roku wydali oni średnio 536 zł, nieznacznie mniej niż na Amazonie (566 zł). Chiński marketplace osiąga także wysoką pozycję, jeśli chodzi o częstotliwość dokonywanych na nim zakupów.Kolejnym trendem, któremu poświęciliśmy w tegorocznym raporcie szczególne miejsce, jest rosnąca popularność zakupów produktów używanych. Z tej formy e-commerce’u korzysta już co szósty badany. Re-commerce dotyczy najczęściej odzieży (79%) oraz książek, płyt i filmów (71%). Internauci kupujący produkty z drugiej ręki najchętniej robią to na Allegro, tam też wydają największe kwoty (średnio 1112 zł na przestrzeni ostatniego roku). Największa grupa badanych (56%) korzysta z Vinted.W tym roku po raz pierwszy najpopularniejszą formą płatności za e-zakupy został Blik (68%), wyprzedzając w tym zakresie szybki przelew przez serwis płatności (64%) oraz kartę kredytową (43%). Blik jest szczególnie często wykorzystywany przez najmłodszych badanych – w grupie 15-24-latków osiągnął odsetek wskazań na poziomie 86%, a wśród osób w wieku 25-34 lat – 82%.Tegoroczny raport „E-commerce w Polsce 2024” to efekt współpracy Gemius, Polskich Badań Internetu oraz IAB Polska, a jego wyniki wzbogacono o dane z badania Mediapanel oraz ekspercką wiedzę specjalistów, działających w ramach Grupy Roboczej E-commerce i Retail Media IAB Polska.