Płaca minimalna w 2025 r. znowu w górę. Zadowoleni są cudzoziemcy

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów, w przyszłym roku płaca minimalna w naszym kraju wyniesie 4666 złotych netto, czyli 3510,92 złotych na rękę. Jak podkreśla Grupa Progres, jest to szczególnie dobra wiadomość dla licznie przybywających do Polski pracowników zza granicy, których wymagania finansowe na razie pozostają dość skromne. 26 proc. cudzoziemców pochodzących z Azji, Afryki i Ameryki Południowej deklaruje, że zadowalające ich wynagrodzenie zawiera się w przedziale od 3000 do 3900 zł netto.

Przeczytaj także: Wzrosła płaca minimalna, a za nią wynagrodzenia specjalistów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie oczekiwania finansowe mają cudzoziemcy pracujący w Polsce?

Jaki procent przeciętnego wynagrodzenia będzie stanowić płaca minimalna?

Dlaczego nawet niewielkie podniesienie płacy minimalnej może stanowić problem dla przedsiębiorców?

Podwyżka płacy minimalnej pozytywnie wpłynie na ponad 3 miliony osób, w tym cudzoziemców, którzy często zaczynają pracę od najniższych stawek.

Zarówno pracownicy, jak i kandydaci z innych kontynentów przybywający do naszego kraju w celach zarobkowych – szczególnie na początku – nie mają wygórowanych oczekiwań finansowych. 26 proc. badanych chce zarabiać w Polsce od 3000 zł do 3900 zł netto. Prawie połowa (48 proc.) oczekuje wypłaty w wysokości od 4000 zł do 7700 zł na rękę. Wyższe pensje tj. ponad 7700 chciałoby otrzymywać 26 proc. uczestników badania.

Nieco inaczej ten podział wygląda w przypadku Ukraińców. 5 proc. respondentów zgodzi się na zarobki poniżej 4000 zł netto, 85 proc. oczekuje wynagrodzenia w wysokości od 4000 zł do 7700 zł netto, a 10 proc. chce zarabiać więcej niż 7700 zł na rękę.

Podwyżka dla pracodawców to nieco gorsza wiadomość. Jeśli będą oni chcieli utrzymać zespół i spełnią jego oczekiwania finansowe, to prawdopodobnie koszty tego ruchu spadną na konsumentów, a to oznacza wzrost cen usług i produktów albo spadek ich jakości, gdy firmy nie zdecydują się na przerzucenie wspomnianych kosztów na klientów.

Być może rozwiązaniem dogodnym dla przedsiębiorców byłoby wprowadzenie zróżnicowanej płacy minimalnej (regionalnie lub branżowo), biorąc pod uwagę różne koszty prowadzenia biznesu. W krajach skandynawskich, jak Szwecja, wynagrodzenia są negocjowane ze związkami branżowymi, co mogłoby stanowić alternatywny model siatki wynagrodzeń.

Kliknij, aby powiekszyć fot. freepik Cudzoziemcy czekają na podwyżkę płacy minimalnej Wzrost najniższej krajowej cieszy wielu cudzoziemców z Azji, Afryki i Ameryki Południowej pracujących w Polsce

Nowe przepisy wpłyną na ponad 3 miliony osób zatrudnionych na najniższych stawkach, które zyskają realny wzrost wynagrodzeń. Ucieszą też cudzoziemców aktywnych zawodowo w naszym kraju, bo oni również często zaczynają od najniższej krajowej. Niejednokrotnie dla przyjezdnych z Azji, Afryki czy Ameryki Płd. taka kwota na start jest zadowalająca, bo w swojej ojczyźnie na takie wynagrodzenie nie mogli liczyć. Wyższe oczekiwania mają Ukraińcy, którzy stanowią największą grupę migrantów zarobkowych i przed wiele lat zdążyli wypracować sobie mocną pozycję wśród pracodawców. Pracownicy innych narodowości, szczególnie odległych kierunków są dopiero na początku tej drogi, chociaż coraz liczniej do nas przyjeżdżają, a otwartość na ich zatrudnienie sukcesywnie rośnie – mówi Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres.

Podniesienie płacy minimalnej do poziomu 4666 zł od stycznia 2025 roku to wzrost, który w porównaniu do podwyżek w 2023 i 2024 roku może wydawać się niski i nie zaporowy dla przedsiębiorców. Perspektywa zmienia się, gdy weźmiemy pod uwagę np. bazową kwotę, od której nastąpił wzrost. Ona już teraz dla sporej części firm jest dość wysoka. Co więcej, zwiększenie płacy minimalnej o kilkaset złotych może narzucić kolejną presję płacową na przedsiębiorców. Jeśli będą oni chcieli utrzymać zespół i spełnią jego oczekiwania finansowe, to prawdopodobnie koszty tego ruchu spadną na konsumentów, a to oznacza wzrost cen usług i produktów albo spadek ich jakości, gdy firmy nie zdecydują się na przerzucenie wspomnianych kosztów na klientów – zaznacza Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres. – Warto zastanowić się też, czy płaca minimalna powinna być jednolita w skali kraju, czy raczej zróżnicowana regionalnie lub branżowo, biorąc pod uwagę różne koszty prowadzenia biznesu. W krajach skandynawskich, jak Szwecja, wynagrodzenia są negocjowane ze związkami branżowymi, co mogłoby stanowić alternatywny model – dodaje Cezary Maciołek.

