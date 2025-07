Radom zamiast Warszawy: Wizz Air zmienia lotniska bez zgody pasażerów

Coraz więcej pasażerów linii Wizz Air skarży się na nieoczekiwane zmiany lotniska wylotu. Pomimo że kupili bilet z Warszawy (WAW), wylot finalnie odbywa się z Radomia lub Modlina. Przewoźnik nie informuje o zmianie z wyprzedzeniem, co nie tylko prowadzi do stresujących sytuacji, ale generuje również dodatkowe wydatki. Eksperci podkreślają, że podróżni mają prawo do reklamacji i zwrotu kosztów.



Dlaczego pasażerowie Wizz Aira lecą z Radomia, choć kupili bilety z Warszawy?

Jakie problemy wywołuje zmiana lotniska wylotu bez zgody pasażera?

Czy linia lotnicza może używać oznaczenia „Warszawa”, sprzedając loty z Radomia lub Modlina?

Jakie prawa mają pasażerowie, gdy przewoźnik zmienia port wylotu?

Zaskoczeni pasażerowie i konsekwencje zmiany lotniska

Pasażerowie mają prawo do zwrotu i reklamacji

Pasażerowie mają prawo do jasnej i pełnej informacji o miejscu wylotu oraz warunkach podróży. Ukrywanie lub zbyt ogólne podawanie informacji o lotnisku może stanowić podstawę do reklamacji lub dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika. Linie lotnicze powinny dbać o transparentność, by nie wprowadzać klientów w błąd i uniknąć powstawania niepotrzebnych strat.



Planujesz podróż, wybierasz dogodny lot z Warszawy, a kilka tygodni później dowiadujesz się, że samolot odleci z Radomia lub Modlina. Brzmi nieprawdopodobnie? Niestety, to coraz częstsza sytuacja, z jaką spotykają się pasażerowie linii Wizz Air. Przewoźnik sprzedaje bilety z oznaczeniem „Warszawa” lub kodem „WAW”, a następnie zmienia port lotniczy na Radom lub Modlin – i to bez uprzedniej zgody podróżnych.Dla wielu osób oznacza to poważne komplikacje: dodatkowe koszty dojazdu, konieczność reorganizacji całego planu podróży, a czasem nawet rezygnację z lotu.Coraz więcej pasażerów zgłasza problemy związane z przenoszeniem lotów z warszawskiego Lotniska Chopina na inne lotniska w regionie, takie jak Radom czy Modlin. Po zakupie biletu z Warszawy wiele osób dowiaduje się dopiero później, że ich wylot nastąpi z zupełnie innej lokalizacji, co znacząco utrudnia im organizację podróży.Zmiana lotniska często wiąże się z koniecznością dodatkowego transportu, a w niektórych przypadkach także z wykupieniem noclegu, gdy pasażerowie nie zdążą na zaplanowane połączenia lub mają krótki czas na przesiadki.Pasażerowie czują się rozczarowani i oszukani, zwłaszcza gdy w ofercie przewoźnika lot widnieje jako „Warszawa”, co naturalnie kojarzy się z Lotniskiem Chopina. Stosowanie nazwy „Warszawa” do promowania lotów z innych, mniej dogodnych lotnisk wywołuje kontrowersje i jest postrzegane jako nieuczciwa praktyka marketingowa, która kosztem wygody i zaufania pasażerów zwiększa sprzedaż biletów.Ekspert ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack, specjalizującej się w pomocy w dochodzeniu odszkodowań za problemy na lotniskach, komentuje:Ekspert podkreśla, że pasażerowie, którzy kupili bilet na lot z „Warszawy”, a w rzeczywistości musieli wylecieć z Radomia lub Modlina, mogą dochodzić swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów i praw pasażerów.