Profesjonalne wideo w kilka chwil przy pomocy AI? Google udostępnia Veo 3 i Veo 3 Fast

Google Cloud oficjalnie udostępnił modele generatywnej sztucznej inteligencji Veo 3 oraz Veo 3 Fast na platformie Vertex AI. Te zaawansowane narzędzia pozwalają firmom tworzyć profesjonalne materiały wideo oraz zsynchronizowany dźwięk na podstawie tekstowych promptów. Od premiery w wersji testowej użytkownicy wygenerowali ponad 6 milionów filmów, co potwierdza rosnące zapotrzebowanie na automatyzację produkcji audiowizualnej. W sierpniu na platformie pojawi się także funkcja konwersji obrazów w ruchome wideo.

Z tego artykułu dowiesz się:

Veo3 i Veo 3 Fast na platformie Vertex AI

To odpowiedź na rosnące zainteresowanie tymi modelami jak i na potrzeby firm, które deklarują rosnące zapotrzebowanie na dostęp do profesjonalnych narzędzi służących do generowania treści audiowizualnych. W ciągu zaledwie kilku tygodni od czerwcowej premiery Veo 3 na Vertex AI w wersji testowej, klienci biznesowi wygenerowali już ponad 6 milionów filmów. Tylko na tej jednej platformie Google Cloud powstało już niemal 50 milionów sekund materiałów wideo – to tyle, ile potrzeba, by ponad 1200 razy obejrzeć całą trylogię „Władcy Pierścieni”.Klienci Google Cloud na całym świecie mogą używać modeli Veo 3 i Veo 3 Fast na platformie Vertex AI do tworzenia treści wideo o profesjonalnej jakości i przy zoptymalizowanym wykorzystaniu zasobów. Oba te modele zostały zaprojektowane tak, aby firmy mogły generować nie tylko krótkie klipy, ale również dłuższe materiały o bardziej rozbudowanej narracji na podstawie tekstowych promptów.Dzięki Veo 3 przedsiębiorstwa mogą:Veo 3 Fast to z kolei model, który sprawdza się jeżeli twórcom zależy na wygenerowaniu materiału w krótkim czasie oraz na tworzeniu wielu różnych iteracji tego samego klipu. Jego głównym celem jest przyspieszenie procesu powstawania filmów przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu oraz dźwięku. Znajduje zastosowanie w takich scenariuszach jak:Już w sierpniu, w publicznej wersji testowej, Veo 3 i Veo 3 Fast na Vertex AI zyskają nową funkcję - przekształcanie obrazów w wideo. Dzięki temu firmy z łatwością "ożywią" statyczne grafiki i zdjęcia, niezależnie od wybranego do tego celu modelu.