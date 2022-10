Nowości produktowe Google Cloud na Next '22

Na konferencji Next '22 zaprezentowane zostały innowacje produktowe Google Cloud. Obejmują one cztery kluczowe obszary: chmurę danych, otwartą infrastrukturę chmury, współpracę w chmurze i zaufaną chmurę.

Otwarta chmura danych

Obsługa nieustrukturyzowanych danych w BigQuery i głównych formatach danych: BigQuery oferuje nową możliwość analizowania nieustrukturyzowanych danych przesyłanych strumieniowo, co znacznie rozszerzy możliwości pracy ze wszystkimi typami danych. Google Cloud dodaje również obsługę powszechnie stosowanych formatów danych, w tym Apache Iceberg, Delta Lake i Apache Hudi oraz oferuje nowe zintegrowane środowisko w BigQuery dla Apache Spark.

Organizacje mogą teraz korzystać z narzędzi tłumaczenia treści w ponad 135 językach za pomocą Translation Hub, naszego nowego tłumacza wyposażonego w sztuczną inteligencję, który zapewni samoobsługowe tłumaczenie dokumentów na dużą skalę. Vertex AI Vision: Ta nowa usługa sprawia, że zaawansowana sztuczna inteligencja w zakresie widzenia komputerowego i rozpoznawania obrazów jest bardziej dostępna dla specjalistów zajmujących się danymi. Skraca również czas tworzenia aplikacji do obrazowania komputerowego z kilku dni do kilku minut z kosztem wynoszącym jedną dziesiątą cen z obecnych ofert na rynku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jakie nowości Google Cloud? Nowości produktowe obejmują cztery kluczowe obszary: chmurę danych, otwartą infrastrukturę chmury, współpracę w chmurze i zaufaną chmurę.

Skalowalna, bezpieczna, otwarta infrastruktura

Zwiększanie globalnego zasięgu infrastruktury: Aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów, Google Cloud będzie kontynuować rozwój i ekspansję swojej globalnej sieci. Na konferencji Next 22 Google Cloud ogłosił lokalizacje pięciu nowych regionów: w Austrii, Grecji, Norwegii, Republice Południowej Afryki i Szwecji. Łącznie sieć składać się będzie z 48 regionów obsługujących klientów w ponad 200 państwach i terytoriach.

Zintegrowane centrum współpracy

Współpraca hybrydowa: Funkcja Smart Canvas staje się jeszcze bardziej kompleksowa, dzięki niestandardowym blokom konstrukcyjnym w Dokumentach Google, które umożliwiają firmom tworzenie własnych szablonów, do których wszyscy użytkownicy mają łatwy dostęp. Aby stworzyć otwarty ekosystem i łatwo go rozszerzać, Google Cloud otworzył również funkcję Smart Canvas dla aplikacji innych firm. Nowe inteligentne chipy dla AODocs, Atlassian, Asana, Figma, Miro, Tableau i ZenDesk zostaną udostępnione w przyszłym roku, dzięki czemu użytkownicy będą mogli przeglądać i korzystać z danych innych firm bez przełączania kart.

Zaawansowane narzędzia bezpieczeństwa

Chronicle Security Operations: Google Cloud przedstawia nowoczesny pakiet oprogramowania stworzony w chmurze, który umożliwia zespołom ds. cyberbezpieczeństwa wykrywanie i badanie zagrożeń oraz reagowanie na nie z szybkością, skalą i inteligencją od Google.

Skalowanie najczystszej chmury w branży

Google Cloud Carbon Footprint jest teraz ogólnie dostępny i udostępniany bezpłatnie każdemu użytkownikowi korzystającemu z konsoli chmury.

Wyznaczanie tras przyjaznych dla środowiska pojawi się wkrótce w Google Maps Platform dla programistów, aby pomóc firmom oferującym przejazdy i dostawy w umieszczaniu przyjaznych dla środowiska tras w swoich aplikacjach dla kierowców.

Google Cloud ogłosił istotne kroki w celu dostarczania najbardziej otwartej, skalowalnej i wydajnej chmury danych - dając klientom możliwości wykorzystania zgromadzonych przez nich danych ze wszystkich źródeł, we wszystkich formatach pamięci masowej i analiz oraz u wszystkich wybranych przez siebie dostawców usług w chmurze i na wszystkich platformach:Aby pomóc zespołom IT w transformacji, Google Cloud ogłosił serię aktualizacji infrastruktury i narzędzi do migracji, które sprawiają, że działania w chmurze są łatwiejsze, niezależnie od tego, na jakim etapie wdrożenia znajdują się klienci:Gdy organizacje przechodzą na pracę hybrydową, stoją przed dwoma dużymi wyzwaniami: po pierwsze, przełamanie ograniczeń utrudniających wykonywanie zadań we współpracy między osobami pracującymi w biurze a osobami pracującymi zdalnie; a po drugie, jak zapewnić bezpieczeństwo osób i danych niezależnie od lokalizacji lub urządzenia. Aby pomóc klientom sprostać wyjątkowym wyzwaniom pracy hybrydowej, Google ogłosił wprowadzenie następujących zmian:Google Cloud tworzy najbardziej otwartą i rozszerzalną, zaufaną ofertę chmurową, aby pomóc globalnym firmom sprostać najpilniejszym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa - od pracy hybrydowej, przez zabezpieczenia punktów końcowych, po archiwizację danych. Obejmują one:Kluczową częścią w transformacji cyfrowej jest tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości, a Google jest w to zaangażowany w pomaganie klientom poprzez produkty i usługi, które minimalizują wpływ na środowisko. Google Cloud dostarcza najczystszą chmurę w branży, a klienci korzystający z Google Cloud natychmiast poprawiają swoje wyniki związane z zrównoważonym rozwojem.Aby pomagać firmom w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i spełnianiu wymagań związanych ze zmianą klimatu:Aby zwiększyć skalę tych wysiłków, Google rozszerza też sieć partnerów w różnych branżach, którzy spełniają kryteria Google Cloud Ready - Sustainability. Już ponad 20 partnerów osiągnęło ten tytuł.