Polska na drodze do chmury goni światowe trendy

Stopień wdrażania usług chmurowych w Polsce różni się znacznie od globalnych statystyk. Dojrzałość lokalnego rynku jest nawet kilkukrotnie niższa niż światowa średnia. Chmura jest przeważnie rozważana dla nowych systemów i środowisk, które regionalnie nadal są w większości lokowane we własnej infrastrukturze. Jednak poziom otwartości na usługi w chmurze stale się zwiększa, w czym pomaga także rozwój polskich centrów danych.Obiekty te ułatwiają rozwój lokalnego rynku, a także zwiększanie poziomu ochrony kluczowych dla biznesu danych. Dzięki nim, firmy mają już dostęp do infrastruktury na terenie Polski na takich samych warunkach jak wcześniej w Niemczech, Anglii czy Holandii. Odpowiednie rozwiązania techniczne są dostępne lokalnie i mogą być wykorzystywane do rozwijania infrastruktury, ale też do zabezpieczania zasobów oraz zapewniania zgodności z regulacjami.Wraz ze wzrostem popularności środowisk chmurowych, rośnie także zapotrzebowanie na rozwiązania do tworzenia bezpiecznych zapasowych kopii danych (backup), które pozwalają zapewniać ciągłość działania biznesu. Według raportu Veeam Data Protection Trends Report 2023, aż 83% firm z Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyło ataku ransomware w ciągu ostatniego roku. W najbardziej dotkliwych incydentach niemal połowy zaszyfrowanych lub zniszczonych danych nie udało się odzyskać. Zwłaszcza w mniejszych firmach ryzyko, że kluczowe dla biznesu informacje ulegną zniszczeniu, jest wysokie. Przedsiębiorstwa te dysponują bowiem ograniczonymi zasobami ludzkimi i technicznymi potrzebnymi, aby odpowiednio chronić dane.Chmura, jako integralna część odpowiednio zarządzanej strategii kopii zapasowych, może być dla mniejszych firm skutecznym sposobem budowania odporności na ataki ransomware czy awariami. W ten sposób zapewnia bowiem możliwość odzyskania zasobów i przywrócenia procesów biznesowych w wypadku awarii czy cyberataku tak szybko, jak to konieczne. W większych przedsiębiorstwach przejście do chmury może też pomóc w dopełnieniu obowiązków regulacyjnych w zakresie ochrony danych.Na świecie 67% firm już teraz korzysta z usług chmurowych w ramach przyjętej strategii ochrony danych, a do 2025 r. wskaźnik ten powinien wzrosnąć do 74% – wskazuje wspomniany raport Veeam. Odsetek przedsiębiorstw, które wykorzystują chmurę jako element strategii disaster recovery, czyli przywracania dostępu do zasobów po awarii czy udanym cyberataku, w latach 2020-2023 wzrósł dwukrotnie (z 23% do 47%). Firmy mają też świadomość konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań do zapewniania dostępności i bezpieczeństwa zasobów. Według raportu Veeam Cloud Protection Trends Report 2023, niemal 9 na 10 przedsiębiorstw korzystających z Microsoft 365 stosuje dodatkowe środki ochrony, zamiast polegać wyłącznie na wbudowanych rozwiązaniach do odzyskiwania danych. Motywacją najczęściej jest konieczność szybkiego przywrócenia zasobów po atakach ransomware oraz zapewnienie zgodności z przepisami.W Polsce, mimo świadomości firm dotyczącej właściwego zabezpieczania danych, wciąż często stosowane są posiadane przestarzałe rozwiązania techniczne, które nie odpowiadają już na potrzeby biznesowe. Dostępne technologie stale się rozwijają, ale nie zawsze idzie za tym zmiana stosowanych narzędzi czy strategii ochrony zasobów. Wynika to m.in. z przyzwyczajeń czy szukania oszczędności kosztem jakości.Warto jednak pamiętać, że globalne trendy mierzone są na rynkach o rozwiniętej infrastrukturze centrów danych. Wiele wskazuje na to, że z podobnymi trendami będziemy mieli niebawem do czynienia także w Polsce. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych i coraz częstsza migracją firm do chmury, mogą wyrównać światowe tendencje – zwłaszcza, że polski rynek nie odstaje od zachodnich pod względem technologii, a często go wręcz w tej kwestii prześciga.