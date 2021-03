Droga do chmury: co jest barierą wdrażania rozwiązań chmurowych?

Co jest barierą wdrażania rozwiązań chmurowych? © pixabay.com

Wprawdzie już zdążyliśmy się przyzwyczaić, że o pandemii mówi się przeważnie w kontekście jej negatywnych następstw, to jednak nie można nie dostrzegać, że niesie ona za sobą również pozytywne zmiany. Ich dobrym przykładem jest znaczne przyspieszenie transformacji cyfrowej polskich firm. Kolejnym tego potwierdzeniem jest raport opracowany przez EY, który dowodzi m.in., że na wdrożenie rozwiązań chmurowych zdecydowało się już blisko 2/3 przedsiębiorstw, a kolejne 26% zamierza zrobić ten krok w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są najważniejsze motywy przeniesienia zasobów firmy do chmury?

Jakiego rodzaju bariery powstrzymują przedsiębiorców przed migracją danych do chmury?

Jak prezentować ma się wykorzystanie chmury w perspektywie najbliższych miesięcy?



poprawa komunikacji i współpracy (54%),

obniżenie kosztów (34%),

zwiększenie elastyczności i wygody prowadzenia firmy,

zwiększenie bezpieczeństwa danych (29%).

Okres pandemii wiele firm zmotywował do wdrożenia rozwiązań chmurowych przede wszystkim dlatego, że dzięki temu możliwy był dostęp do zasobów firmy, a przez to niezakłócone prowadzenie działalności operacyjnej. To proces, który w ostatnich miesiącach zdecydowanie przyspieszył. Dotąd wielu przedsiębiorców obawiało się tego typu rozwiązań, pozostawiając większość procesów w tradycyjnej formie.



Nie oznacza to jednak, że z jednym dniem przedsiębiorcy nabrali do chmury pewności i przekonania, że powinni tam przenieść zdecydowaną część albo nawet większość procesów. Nadal przyglądają się tym rozwiązaniom uważnie i w większości korzystają w nich w takim stopniu, w jakim jest to z ich perspektywy jedynie konieczne do prowadzenia działalności, nie doceniając przy tym jakie rozwiązania może ona zaoferować. Co ciekawe, blisko jeden na pięciu ankietowanych uważa, że wdrożenie chmury w jego przedsiębiorstwie nie jest potrzebne – mówi Radosław Frańczak, Partner EY, CESA Consulting SAP Leader.

Wraz z rosnącą popularnością chmury zaufanie do niej będzie rosnąć. Co więcej, należy oczekiwać, że szereg korzyści, które zapewniają tego typu rozwiązania sprawi, że przedsiębiorcy odkryją w nich nowe wartości. Jedną z nich jest między innymi innowacyjność, która dotyczy nie tylko implementacji samego rozwiązania chmurowego, ale również podejścia producentów oprogramowania czy systemów, którzy coraz częściej najnowsze rozwiązania wprowadzają najpierw w chmurze, a dopiero później udostępniają je w wersjach lokalnych. To oznacza, że brak adaptacji chmury może spowodować opóźnienie lub wręcz odcięcie się od nowości technologicznych – dodaje Radosław Frańczak.

Jak wynika z raportu zaprezentowanego przez EY „Transformacja cyfrowa firm 2020”, argumentami, które przemawiają za wdrożeniem chmury, są przede wszystkim:Wciąż barierą dla rozpowszechniania rozwiązań chmurowych w polskich przedsiębiorstwach pozostaje także brak zaufania, który deklaruje 29% firm. Wśród innych barier powstrzymujących przed wdrożeniem chmury znajdują się przede wszystkim wysokie koszty (24% wskazań), a 14% badanych uważa, że nie ma na rynku rozwiązań dostosowanych do potrzeb ich firmy. Dla 13% firm barierą jest opór ze strony zarządu a dla 9% - ze strony pracowników.Jak więc będzie rysować się przyszłość rozwiązań chmurowych w firmach, skoro 73% ankietowanych dostrzega bariery we wprowadzaniu tego typu rozwiązań? Jedna trzecia firm, w ciągu najbliższych 18 miesięcy zechce pozostawić większość zasobów w tradycyjnej formie i tylko część utrzymywać w chmurze. Bez chmury zamierza funkcjonować niemal jedna na cztery firmy (24%). Połowa zasobów w chmurze, a połowa w formie tradycyjnej to z kolei podejście, które zamierza zastosować 23% badanych. Tylko 4% firm zamierza natomiast posiadać w chmurze całość swoich zasobów.