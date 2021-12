Chmura obliczeniowa. Tak, ale nie od jednego dostawcy

IBM przedstawia wyniki najnowszego, globalnego badania, którego autorzy pochylili się nad kwestiami związanymi z transformacją w kierunku chmury. Dostrzegalną tendencją jest wielochmurowość – obecnie z jednego dostawcy usług chmurowych korzysta tylko 3 proc. respondentów. Dla porównania, w 2019 r. odsetek ten był blisko 10-krotnie wyższy. Co jeszcze udało się ustalić w trakcie badania?

Zagrożenia cybernetyczne są na najwyższym poziomie w historii

Złożoność infrastruktury zwiększa prawdopodobieństwo powstawania luk, które są wykorzystywane przez cyberprzestępców.

Jednak, co zaskakujące, ponad jedna trzecia respondentów nie wskazała, że poprawa link https://www.egospodarka.pl/167255,Cyberbezpieczenstwo-rok-2021-tez-pod-znakiem-pandemii,1,12,1.html bezpieczeństwa cybernetycznego. i zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem należą do ich największych inwestycji biznesowych i informatycznych

Jednocześnie, 76 procent respondentów z Polski stwierdziło, że rozwiązania bezpieczeństwa danych stosowane w ich architekturze chmurowej są ważne lub bardzo ważne, w większości przypadków, dla powodzenia ich projektów cyfrowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. rangizzz - Fotolia.com Firmy chcą usług chmurowych od wielu dostawców 71% polskich respondentów stwierdziło, że uzależnienie od dostawcy jest istotną przeszkodą w poprawie wydajności biznesowej w większości lub we wszystkich częściach ich środowisk chmurowych.

Firmy odrzucają uzależnienie od jednego dostawcy

Blisko 69 procent respondentów z Polski stwierdziło, że możliwość pełnego przenoszenia zadań operacyjnych bez uzależnienia od jednego dostawcy jest ważna lub niezwykle ważna dla powodzenia ich przedsięwzięć cyfrowych.

Prawie 71 procent polskich respondentów stwierdziło, że uzależnienie od dostawcy jest istotną przeszkodą w poprawie wydajności biznesowej w większości lub we wszystkich częściach ich środowisk chmurowych.

Wdrożenia chmur publicznych ewoluują w kierunku chmur branżowych

Prawie 70 procent respondentów z sektora rządowego i usług finansowych na świecie wskazało zgodność z przepisami branżowymi jako przeszkodę w osiąganiu wydajności biznesowej ich chmur obliczeniowych.

Na początku swojej przygody z technologiami chmurowymi, wiele firm korzystało z kilku różnych chmur, co powodowało złożoność i rozłączność poszczególnych elementów, potencjalnie narażając je na poważne zagrożenia bezpieczeństwa - powiedział Tomasz Zięba, Cloud and Data Platform Leader IBM Polska i Kraje Bałtyckie. Obecne wyniki potwierdzają, że aby transformacja cyfrowa zakończyła się sukcesem, narzędzia bezpieczeństwa, zarządzania i zgodności muszą obsługiwać wiele chmur i być wbudowane w hybrydowe architektury chmurowe w samym swym założeniu – dodał.

Skoncentruj się na bezpieczeństwie i prywatności . Określ, gdzie znajdują się twoje krytyczne obciążenia i przeanalizuj, kto i co ma do nich dostęp. Regularnie sprawdzaj, czy kontrole bezpieczeństwa i polityki prywatności są przestrzegane, lecz także czy niewłaściwie skonfigurowane zasoby i luki w oprogramowaniu są szybko usuwane.

. Określ, gdzie znajdują się twoje krytyczne obciążenia i przeanalizuj, kto i co ma do nich dostęp. Regularnie sprawdzaj, czy kontrole bezpieczeństwa i polityki prywatności są przestrzegane, lecz także czy niewłaściwie skonfigurowane zasoby i luki w oprogramowaniu są szybko usuwane. Ustal, które obciążenia powinny zostać przeniesione do chmury . Przeprowadź inwentaryzację środowiska IT, aby skutecznie określić, które obciążenia i aplikacje przyniosą największą wartość znajdując się w chmurze, a które lepiej pozostawić w zasobach wewnętrznych.

. Przeprowadź inwentaryzację środowiska IT, aby skutecznie określić, które obciążenia i aplikacje przyniosą największą wartość znajdując się w chmurze, a które lepiej pozostawić w zasobach wewnętrznych. Spraw, aby dane pracowały dla Ciebie . Przeanalizuj obciążenia za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i najlepszych praktyk, aby określić, gdzie i jak - z uzasadnionych powodów - umieścić je we właściwym miejscu.

. Przeanalizuj obciążenia za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i najlepszych praktyk, aby określić, gdzie i jak - z uzasadnionych powodów - umieścić je we właściwym miejscu. Ustal podejście taktyczne . Przeanalizuj możliwe optymalizacje w sferze technologii, na przykład ustalenie optymalnego podejścia do modernizacji konkretnych aplikacji i zarządzania ważnymi kwestiami, takimi jak bezpieczeństwo, ład organizacyjny i odzyskiwanie danych po awarii.

. Przeanalizuj możliwe optymalizacje w sferze technologii, na przykład ustalenie optymalnego podejścia do modernizacji konkretnych aplikacji i zarządzania ważnymi kwestiami, takimi jak bezpieczeństwo, ład organizacyjny i odzyskiwanie danych po awarii. Zbierz właściwy zespół. Powołaj interdyscyplinarny zespół, który będzie pracować nad określeniem sposobu, w jaki przedsiębiorstwo tworzy wartość dla swoich klientów.

Dodatkowe wnioski z raportu z 2021 r.

Respondenci z branż regulowanych, rządowych (85 procent) i usług finansowych (80 procent), jako ważne dla powodzenia przedsięwzięcia cyfrowego wskazywali narzędzia do zarządzania i zgodności, które mogą działać w wielu środowiskach chmurowych.

Zaledwie 1 procent respondentów w branżach elektronicznej, ubezpieczeniowej, produkcyjnej, telekomunikacyjnej, transportowej i turystycznej, deklarowało korzystanie z jednej chmury prywatnej lub publicznej w 2021 roku.

Globalne badanie, przeprowadzone przez dział badawczy IBM Institute for Business Value (IBV) we współpracy z Oxford Economics, objęło prawie 7 200 osób pracujących na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla w 28 branżach i 47 krajach, w tym Polski. Wyniki wskazują, że sektor usług chmurowych wkroczył w erę hybrydową i "wielochmurową", a najczęstsze obawy przedsiębiorców w dalszym ciągu dotyczą uzależnienia od dostawcy, bezpieczeństwa, zgodności i interoperacyjności.Badanie wykazało ponadto, że:Badanie wykazało, że przedsiębiorstwa muszą ocenić swój sposób korzystania ze środowisk chmurowych pod względem wdrożenia, migracji, prędkości działania i potencjalnych oszczędności kosztów.Opracowano także inne zalecenia: