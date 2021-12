Internet i technologie cyfrowe: UE powinna określić zasady transformacji

O tym, że internet oraz technologie cyfrowe odgrywają i będą odgrywać istotną rolę w naszym życiu, nie trzeba już przekonywać chyba nikogo. Potwierdzeniem tego są odpowiedzi udzielone przez respondentów specjalnego badania Eurobarometr zrealizowanego wśród obywateli UE we wrześniu i październiku 2021 r. Ankietowani jednocześnie dostrzegają niedogodności wynikające z cyfrowej transformacji oraz towarzyszące jej zagrożenia. Nic zatem dziwnego, że znaczna ich część chciałaby, aby Unia określiła i promowała europejskie prawa i zasady cyfrowe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie znaczenie w życiu codziennym odgrywają technologie cyfrowe?

Jakich szkód i zagrożeń w internecie obawiamy się w największym stopniu?

Czy zdaniem użytkowników internetu Unia Europejska powinna określić wspólną europejską wizję praw i zasad cyfrowych?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Internet i technologie cyfrowe ważne dla Europejczyków Ponad ośmiu na dziesięciu Europejczyków uważa, że do 2030 r. narzędzia cyfrowe i internet będą odgrywały ważną rolę w ich życiu.

Wyniki badania pokazują, że ponad ośmiu na dziesięciu Europejczyków (81 proc.) uważa, że do 2030 r. narzędzia cyfrowe i internet będą odgrywały ważną rolę w ich życiu. Ponad 80 proc. obywateli Unii uważa, że korzystanie z nich przyniesie co najmniej tyle samo korzyści co niedogodności. Tylko niewielka mniejszość (12 proc.) spodziewa się, że w perspektywie 2030 r. z korzystaniem z narzędzi cyfrowych i internetu wiązać się będzie więcej niedogodności niż korzyści.Ponad połowa (56 proc.) ankietowanych obywateli Unii obawia się cyberataków i cyberprzestępstw, takich jak kradzież danych osobowych i ich wykorzystanie w nielegalnych celach, złośliwe oprogramowanie czy też phishing. Ponadto ponad połowa (53 proc.) z nich wyraziła również obawy o bezpieczeństwo i dobrostan dzieci w internecie, a blisko połowę (46 proc.) obywateli UE niepokoi to, w jaki sposób ich dane osobowe i informacje są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa lub organy administracji publicznej.Około jedną trzecią (34 proc.) Europejczyków martwi to, że trudno jest im „odstawić” internet i znaleźć właściwą równowagę między życiem online a offline, a około jedna czwarta (26 proc.) jest zaniepokojona trudnościami w nabyciu nowych umiejętności cyfrowych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Około jeden na pięciu (23 proc.) obywateli Unii jest również zaniepokojony wpływem, jaki produkty i usługi cyfrowe wywierają na środowisko.Wyniki badania wskazują, że większość obywateli Unii uważa, że UE dobrze chroni ich prawa w środowisku internetowym. Jednocześnie znaczna liczba (niemal 40 proc.) obywateli Unii nie jest świadoma, że przysługujące im prawa takie jak wolność wypowiedzi, prywatność czy niedyskryminacja powinny być przestrzegane również w internecie, przy czym w sześciu państwach członkowskich UE myśli tak ponad trzech na czterech ankietowanych. Niemniej jednak zdecydowana większość obywateli Unii uważa, że warto posiadać większą wiedzę o tych prawach.Znaczna większość (82 proc.) obywateli Unii sądzi, że korzystne byłoby, gdyby Unia Europejska określiła i promowała wspólną europejską wizję praw i zasad cyfrowych. Zasady te powinny mieć realny wpływ na obywateli. Na przykład dziewięciu na dziesięciu (90 proc.) ankietowanych opowiada się za przyjęciem zasady, zgodnie z którą wszyscy, w tym osoby z niepełnosprawnościami lub zagrożone wykluczeniem, powinni móc korzystać z łatwo dostępnych i przyjaznych dla użytkownika cyfrowych usług publicznych.Obywatele chcą otrzymywać jasne informacje o warunkach, które mają zastosowanie do ich połączenia z internetem, mieć dostęp do internetu za pośrednictwem przystępnego cenowo i szybkiego łącza oraz mieć możliwość korzystania z bezpiecznej i wiarygodnej tożsamości cyfrowej zapewniającej dostęp do szerokiej gamy publicznych i prywatnych usług online Wyniki tego pierwszego badania Eurobarometr pomogą w opracowaniu projektu europejskiej deklaracji w sprawie praw i zasad cyfrowych sygnowanej przez Parlament Europejski, Radę i Komisję. Deklaracja ta będzie promować transformację cyfrową kształtowaną przez wspólne wartości europejskie i ukierunkowaną na człowieka wizję zmian technologicznych.Po tym pierwszym badaniu zaplanowano przeprowadzanie co roku (począwszy od 2023 r.) regularnej serii badań Eurobarometr w celu gromadzenia danych jakościowych odzwierciedlających to, w jaki sposób obywatele postrzegają realizację w UE zasad cyfrowych zapisanych w deklaracji.