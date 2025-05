Pojawił się właśnie nowy Adyen Index: Retail Report 2025, a w nim potężna dawka informacji dotyczących zwyczajów konsumenckich i roli, jaką odgrywa w nich sztuczna inteligencja. Okazuje się, że z tej ostatniej korzysta podczas zakupów już 37 proc. polskich konsumentów. To 42-procentowy wzrost względem minionego roku i wyraźny sygnał dla przedsiębiorców, że to najwyższy czas na inwestycje w AI.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak sztuczna inteligencja pomaga kupującym?

Z jakich powodów polscy konsumenci tak chętnie sięgają po narzędzia AI?

Jaki odsetek polskich przedsiębiorców planuje inwestować w AI w celu wsparcia sprzedaży i marketingu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Zakupy z AI lepsze niż z przyjaciółką? Ponad jedna trzecia respondentów z Polski (37 proc.) korzysta z AI, aby ułatwić sobie zakupy.

Pokolenie Z i millenialsi – liderzy w korzystaniu z AI

Polscy konsumenci chętnie sięgają po narzędzia AI - nie tylko po to, aby przyspieszyć zakupy, ale przede wszystkim, aby uczynić je bardziej trafnymi i inspirującymi. Widzimy, że technologia ta przestaje być domeną tylko młodych użytkowników - sztuczna inteligencja trafia do szerokiego spektrum odbiorców. Niezależnie od wieku, klienci szukają dziś bardziej spersonalizowanego doświadczenia – chcą, aby technologia podpowiadała, odkrywała i rekomendowała – komentuje Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

Przedsiębiorcy w Polsce stawiają na AI – celem wzrost przychodów

Sztuczna inteligencja przestała być traktowana jako wizja przyszłości. Coraz więcej firm wdraża zaawansowane technologie oparte na AI, które automatyzują procesy płatnicze, zwiększają konwersję i pomagają lepiej zarządzać ryzykiem. Takie rozwiązania nie tylko usprawniają finalizację zakupów, ale też podnoszą poziom bezpieczeństwa – wykrywając podejrzane transakcje w czasie rzeczywistym. Efekt? Klienci zyskują bardziej płynne i komfortowe doświadczenie zakupowe, a firmy – wymierne korzyści biznesowe. Nie dziwi więc, że sztuczna inteligencja była wskazywana jako główny czynnik wzrostu w 2025 roku – dodaje Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

Nie tylko AI – Unified Commerce również ma znaczenie

Adyen, platforma technologii finansowych wybierana przez rynkowych liderów, prezentuje wyniki swojego corocznego badania Retail Raport, koncentrując się na roli sztucznej inteligencji (AI) w procesie zakupowym.Okazuje się, że ponad jedna trzecia respondentów z Polski (37 proc.) korzysta z AI, aby ułatwić sobie zakupy . Opinie na ten temat są pozytywne – 52 proc. przyznaje, że technologia pomaga odnaleźć inspirację podczas zakupów odzieży i dodatków, produktów spożywczych, a także w innych sferach życia. Co dziesiąty Polak (11 proc.) po raz pierwszy skorzystał z AI, jako wsparcia w procesie zakupowym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co ciekawe, 5 proc. badanych twierdzi, że to właśnie dzięki sztucznej inteligencji znajduje najlepsze pomysły.Nieco ponad połowa respondentów (52 proc.) korzysta z AI, aby trafiać na mniej znane marki, co stwarza realną szansę dla firm na budowanie partnerstw i rozwijanie strategii cross-sellingowych. Ponadto, 49 proc. deklaruje otwartość na zakupy z wykorzystaniem AI w przyszłości, co podkreśla potencjał tej technologii nie tylko jako narzędzia wspierającego decyzje zakupowe, ale także jako kanału sprzedaży, który może kształtować nowe nawyki konsumenckie.Zainteresowanie korzystaniem ze sztucznej inteligencji w procesie zakupowym widoczne jest we wszystkich grupach wiekowych. Wśród przedstawicieli pokolenia Z (16–27 lat) odsetek osób korzystających z rad AI podczas zakupów wynosi 64 proc., wśród millenialsów (28–43 lata) 49 proc., generacji X - 29 proc., a baby boomers - 13 proc. Co ciekawe, aż 58 proc. polskich konsumentów jest świadomych tego, że firmy mogą wykorzystywać AI do rekomendowania produktów.Polscy przedsiębiorcy, zapytani o strategie zwiększania przychodów w 2025 roku, wskazali inwestycje w sztuczną inteligencję i nowe technologie. Ponad jedna czwarta (28 proc.) planuje inwestować w AI w celu wsparcia sprzedaży i marketingu, a 25 proc. w obszar innowacji produktowych.Choć inwestycje w nowe technologie rosną, jedynie 39 proc. firm w Polsce umożliwia klientom wygodne zakupy i płatności między kanałami offline i online. To jednak o 13 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku. Kolejne 13 proc. planuje wdrożenie takiego rozwiązania w najbliższych 12 miesiącach. Zbliżony odsetek (16 proc.) zamierza rozwijać ofertę ekskluzywnych doświadczeń zakupowych w sklepach stacjonarnych.Raport Adyen pokazuje, że technologie i doświadczenia online otwierają przed markami nowe możliwości kontaktu z klientami. Aż 40 proc. Polaków oczekuje, że będzie mogło dokonywać zakupów w wielu punktach styczności z marką, takich jak media społecznościowe, aplikacje mobilne czy sklepy internetowe. Co ciekawe, nieco ponad jedna trzecia (31%) deklaruje, że regularnie dokonuje zakupów bezpośrednio przez media społecznościowe, co potwierdza rosnącą rolę kanałów digital w ścieżce zakupowej.Mimo postępującej cyfryzacji, sklepy stacjonarne pozostają ulubionym miejscem zakupów dla polskich konsumentów – wskazało tak 39 proc. badanych, wobec 24 proc., którzy preferują zakupy online. Główne powody to chęć zobaczenia i kontaktu z produktem przed zakupem (43 proc.), możliwość przymierzenia (42 proc.) oraz natychmiastowa dostępność (36 proc.).