Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2025

Poznaliśmy właśnie zwycięzców najnowszego rankingu Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2025 autorstwa Great Place to Work. W tym roku na liście laureatów znalazło się 55 firm. Wybrano także najlepsze miejsca pracy dla milenialsów i dla kobiet. Gdzie w Polsce pracuje się najlepiej?

Firmy Super Małe - kategoria organizacji zatrudniających poniżej 50 osób Pierwsze miejsce w kategorii organizacji Super Małych (poniżej 50 osób) należy do firmy transportowej Schwerlast Aleksandra Ledwig.

Firmy Duże – kategoria organizacji zatrudniających od 500 osób wzwyż W kategorii organizacji Dużych (od 500 osób wzwyż) zwyciężyła informatyczna firma Sii Polska.

Pracownicy mają głos

Laureaci wyróżnieni przez Great Place To Work wyznaczają standardy efektywnego zarządzania w biznesie, dystansując niezmiennie od lat typowe miejsca pracy tworzące średnią krajową. 93 proc. pracowników wyróżnionych firm jest zdania, że pracują w firmie przestrzegającej zasad etycznych. W typowych miejscach pracy ten odsetek wynosi zaledwie 51 proc. Laureaci konkursu wyróżniają się także skutecznym przywództwem. Efekt? Aż 89 proc. zatrudnionych w firmach z tegorocznej listy pozytywnie wypowiada się o swoich menedżerach, ceniąc ich m.in. za to, że dostrzegają ich ludzkie potrzeby. Nic więc dziwnego, że są dumni z miejsca, w którym pracują, a w dodatku chętnie się tą opinią podzielą z innymi – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place To Work Polska.

Debiutanci i Legendy

Firmy cenione przez Milenialsów

Najlepsze Miejsca Pracy™ dla Milenialsów Polska 2025 Najlepszym Miejscem Pracy w tym zestawieniu została firma transportowa Schwerlast Aleksandra Ledwig (także numer 1 w kategorii firm Super Małych na liście głównej).

Laureaci listy Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów mają powody do satysfakcji. 92 proc. pracowników deklaruje, że ich firma to świetne miejsce pracy. To wynik lepszy niż średnia dla wszystkich 55 wyróżnionych w tym roku firm. Tych 10 organizacji jest wartych uwagi także ze względu na fakt, że wydają się doskonale rozumieć rolę, jaką na rynku pracy odgrywa pokolenia Y. Milenialsi stanowią obecnie największą grupę pracowników, bo aż 35-40 proc. wszystkich zatrudnionych. Znajdują się w szczycie wieku produkcyjnego i coraz częściej piastują stanowiska menedżerskie. Ich wpływ na kulturę organizacyjną firmy będzie się umacniał. Dlatego tylko ci z obecnych liderów, którzy będą potrafili stworzyć środowisko pracy współgrające z wartościami Milenialsów, mogą liczyć, że w przyszłości zwiążą się oni z firmą na dłużej i zechcą być częścią jej sukcesu – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef Zespołu Culture Audit™ w Great Place To Work Polska.

Sprawiedliwe miejsca pracy dla kobiet

W rankingu Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2025 przyznawano tytuły w 4 kategoriach. W kategorii firm Super Małych (zatrudniających poniżej 50 osób) zwycięstwo należy do firmy transportowej Schwerlast Aleksandra Ledwig. W kategorii firm Małych (poniżej 100 osób) liderem została informatyczna firma SoftwareMill Sp. z o.o. Zwycięzcą w kategorii organizacji Średnich (poniżej 500 osób) jest ubezpieczeniowa firma Aviva, a w kategorii organizacji Dużych (od 500 osób wzwyż) informatyczna firma Sii Polska.W konkursie na Najlepsze Miejsca Pracy ™ o miejscu na liście decyduje przede wszystkim wynik ankiety pracowniczej. Szanse mają tylko te firmy, którym udało się stworzyć przyjazne środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie, widzą możliwości rozwoju zawodowego i wierzą w sens swojej pracy.Wartość wyróżnień przyznawanych przez Great Place To Work – zarówno wizerunkową, jak i rynkową – dostrzega coraz więcej firm. Z każdym rokiem rośnie liczba organizacji, które aspirują do miana świetnego miejsca pracy i są gotowe podjąć związane z tym wyzwania. Dwa lata temu Instytut Great Place To Work przebadał 180 firm, w zeszłym roku 196, a w tym 211. Nic więc dziwnego, że wśród laureatów przybywa firm debiutujących na liście. W tym roku takich firm jest 25. I choć firmy doświadczone w konkursowych zmaganiach wciąż stanowią na liście większość, to muszą się one liczyć z tym, że tytuł Najlepszego Miejsca Pracy™ nie jest dany raz na zawsze. Aby zachować miejsce na liście, firmy nie mogą stać w miejscu. Muszą stawać się coraz lepsze, aby skutecznie stawić czoła konkurencji.Organizacje, którym udało się zachować miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy™ 5 razy z rzędu honorowane są przez Great Place To Work tytułem Legendy. W tym roku tytułem Legendy zostały wyróżnione 4 firmy: DHL eCommerce Poland, Hilton, Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. oraz Volvo Trucks Polska.Od siedmiu lat głównej liście laureatów towarzyszy ranking 10 Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów. Głosami pracowników urodzonych po 1980 r. Najlepszym Miejscem Pracy w tym zestawieniu została firma transportowa Schwerlast Aleksandra Ledwig (także numer 1 w kategorii firm Super Małych na liście głównej). Na drugim miejscu uplasowała się informatyczna spółka SentinelOne (numer 1 w kategorii firm Małych na liście głównej, a jednocześnie jedyna firma z branży IT w rankingu dla Milenialsów). Trzecie miejsce zajęła farmaceutyczna firma Egis Polska.W tym roku po raz drugi Great Place To Work ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Kobiet. Na liście znalazło się 10 firm najbardziej sprawiedliwych dla kobiet, wyłonionych z listy głównej. Ranking otwiera informatyczna spółka Verisk. Drugie miejsce należy do Axpo Polska sp. z o.o. z branży produkcyjnej, a trzecie do transportowej firmy DHL Global Forwarding, Freight.Najważniejszym miernikiem wiarygodności polityki firmy pod kątem równości traktowania są opinie samych pracowników. We wszystkich wyróżnionych firmach opinie kobiet o pracodawcy nie odbiegały od ocen mężczyzn. Analiza ankiet pracowniczych potwierdziła też spójność pozytywnych opinii kobiet niezależnie od ich wieku czy sprawowanego stanowiska. Tytuł Najlepszego Miejsca Pracy™ dla Kobiet jest zatem wizytówką skutecznie prowadzonej polityki równych szans dla kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.