Pracownicy z zagranicy wsparciem dla polskich firm

Problem z rekrutacją nowych pracowników ma co dziesiąty polski przedsiębiorca - wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby BIG InfoMonitor. Jest to szczególnie dużym wyzwaniem dla firm transportowych i budowlanych. Jak przedsiębiorcy radzą sobie z tym problemem? Już dziś połowa z nich zatrudnia zagranicznych pracowników, a 15 proc. zapowiada dalsze zwiększenie liczby obcokrajowców w swoich strukturach.

Niemal co drugi właściciel firmy zatrudnia pracownika zagranicznego

25 proc. firm podaje, że pracownicy zagraniczni stanowią od 6 do nawet 50 proc., co w praktyce oznacza, że ich udział to kilkanaście czy kilkadziesiąt osób.

Brak kwalifikacji na rodzimym rynku podstawą do zatrudnienia...

Fakt, że część klientów nie płaci faktur na czas ma wpływ na kondycję firm, na co wskazuje ponad 56 proc. badanych, którzy mają tego typu zdarzenia. Niemal 80 proc. przedsiębiorców potwierdza, że ma kontrahentów regulujących nieterminowo swoje zobowiązania. Rachunki niepłacone ponad miesiąc posiada aktualnie 46 proc. firm, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Kolejne 29,3 proc. firm ma opóźnienia, czyli brak zapłaty za faktury nawet o dwa miesiące. Do tego dochodzi wciąż aktualny problem wysokich kosztów prowadzenia biznesu, stąd szukanie pracowników, którzy generują niższe koszty wynagrodzeń staje się normą w biznesie. Kolejnym powodem zatrudniania pracowników z zagranicy jest aspekt demograficzny. GUS szacuje, że na koniec 2024 roku w wieku produkcyjnym było prawie 22 mln osób (czyli o ponad 175 tys. mniej niż przed rokiem), co stanowiło 58,1 proc. ludności ogółem (wobec 58,4 proc. w 2023 roku i 60,8 proc. w roku 2000). Kolejnym ważnym argumentem wskazywanym przez właścicieli firm jest też wysoka motywacja i zaangażowanie pracowników z innych krajów, podczas gdy na rodzimym rynku przedsiębiorcy dostrzegają coraz większą liczbę osób z brakiem odpowiednich kwalifikacji – wskazuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Przedsiębiorcy prognozujący wzrost udziału obcokrajowców w firmie, jako kluczowy powód podają brak pracowników krajowych o odpowiednich kwalifikacjach i chęć rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne - po 28,4 proc. wskazań.

Blisko 38,4 proc. przedsiębiorców wskazuje inflację i wzrost cen za największe tegoroczne wyzwanie, a 29 proc. zwraca uwagę na drożejące surowce i energię. U 16 proc. firm zarząd martwi się spadkiem sprzedaży, a około 16 proc. widzi konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu. Wśród innych istotnych problemów wymieniane są utrzymanie płynności finansowej (12 proc.) oraz znalezienie nowych pracowników przy rosnących kosztach zatrudnienia (10,2 proc.). Na problem z pracownikami przede wszystkim wskazują przedstawiciele branży transportowej i budowlanej – kolejno 20,4 proc. i 14 proc. oraz firmy zatrudniające od 50 do 249 osób (14 proc.), podczas gdy wśród mikro i małych co jedenasta.Sporo, bo niemal co drugi reprezentant małych i średnich przedsiębiorstw ma choćby jednego pracownika zagranicznego w swojej załodze. Przeważnie (18 proc.) pada odpowiedź, że jest ich niewielka liczba, bo mniej niż 5 proc. całego zespołu, zatem to pojedyncze etaty. Równocześnie jednak 25 proc. firm podaje, że pracownicy zagraniczni stanowią od 6 do nawet 50 proc., co w praktyce oznacza, że ich udział to kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Niemal 15 proc. przedsiębiorców przewiduje, że udział pracowników zagranicznych będzie coraz większy i to już w tym roku. Blisko 70 proc. stawia na wariant braku zmian. Jedynie średnie firmy prognozują raczej spadek, prawdopodobnie jako efekt automatyzacji i ogólnej redukcji zatrudnienia.Przedsiębiorcy prognozujący wzrost udziału obcokrajowców w firmie, jako kluczowy powód podają brak pracowników krajowych o odpowiednich kwalifikacjach i chęć rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne - po 28,4 proc. wskazań. Co czwarty badany zwraca uwagę również na niższe koszty zatrudnienia cudzoziemców i destabilizację zagranicznych rynków pracy, która skłania do szukania zatrudnienia w innych krajach, w tym w Polsce.Z kolei przedsiębiorcy, którzy zakładają niższy udział obcokrajowców w strukturze zatrudnienia podają, że wpływ na to będą mieć wzrost kosztów zatrudnienia takich pracowników oraz wymogi klientów dotyczące zatrudniania polskich pracowników - po 27,6 proc. wskazań. Co czwarta firma obawia się również rosnącego ryzyka geopolitycznego, które może ograniczyć mobilność zagranicznych pracowników.