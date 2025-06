Vectra wprowadza elastyczną ofertę na Internet światłowodowy. Klienci operatora zapłacą jedynie za te miesiące, kiedy rzeczywiście potrzebują dostępu do Internetu i telewizji.

Internet 300 Mbit/s lub 600 Mbit/s z możliwością wyboru okresu wzrostu prędkości.

Brak opłat za Internet, gdy nie korzystasz ze wzrostu prędkości – płacisz jedynie za modem (10 zł/mies.).

Natychmiastowa aktywacja usługi wzrostu prędkości Internetu, kiedy jest potrzebny.

Jak to działa?

Kontrola nad domowym budżetem – nawet z umową z okresem zobowiązania.

Elastyczność dostosowana do potrzeb klienta – szybki Internet na wyciągnięcie ręki, dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebny.

Brak konieczności ponownego podpisywania umowy, oddawania urządzenia czy wykonywania kolejnej instalacji.

Automatyczne przypomnienia o zakończeniu okresu z dostępem do wyższej prędkości, zapewniające komfortowe zarządzanie usługą.

Oferta elastyczna to:Vectra wprowadza propozycję pakietów, w których klienci zapłacą jedynie za te miesiące, kiedy rzeczywiście potrzebują dostępu do Internetu i telewizji. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą korzystać z dostępu do usług operatora, a jednocześnie mieć realny wpływ na miesięczne wydatki – nawet z umową na czas określony.Klienci mogą wybrać jedną z dwóch dostępnych prędkości Internetu światłowodowego – 300 Mbit/s lub 600 Mbit/s. Oferta obejmuje początkowy wzrost prędkości Internetu (do 300 Mbit/s lub 600 Mbit/s) na okres 3 lub 6 miesięcy, po którym prędkość automatycznie zostaje obniżona do 1 Mbit/s. Jeśli klient nie korzysta z opcji wzrostu prędkości, miesięczna opłata ogranicza się jedynie do 10 zł za modem. Jednocześnie, w każdej chwili istnieje możliwość ponownego wyboru dodatkowej usługi wzrostu prędkości Internetu, która aktywuje się automatycznie po jej zakupie. Operator umożliwia także elastyczny wybór okresu, na jaki znów chcemy uruchomić usługę: 1, 2, 3, 4 lub nawet 12 miesięcy. Wszystkie te opcje klient będzie mógł włączać/wyłączać kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta. Dodatkowo, 7 dni i 1 dzień przed zakończeniem dostępu do usługi wzrostu prędkości, operator wyśle automatyczne powiadomienia, co umożliwi komfortowe zarządzanie usługą.Elastyczna oferta na Internet dostępna jest również w pakiecie z telewizją i dekoderem TV Smart 4K BOX. W opcji ze wzrostem prędkości na okres 3 lub 6 miesięcy dostępny jest Pakiet Platynowy (167 kanałów), a po obniżeniu prędkości do 1 Mbit/s klienci będą mieli do dyspozycji Pakiet Stalowy (37 kanałów) w cenie 20 zł miesięcznie (10 zł koszt modemu i 10 zł koszt dekodera). W czasie korzystania z usługi wzrostu prędkości abonament za Internet 300 Mbit/s z telewizją wynosi 94,98 zł miesięcznie, a w opcji Internet 600 Mbit/s z TV – 104,98 zł miesięcznie. Do opłaty za paczki należy doliczyć koszt dekodera i modemu (łącznie 20 złotych).Elastyczna oferta na Internet (nabywana samodzielnie lub w pakiecie) dostępna jest dla umów zawieranych na okres 23 miesięcy.Najważniejsze zalety oferty:Oferta jest dostępna zarówno dla nowych klientów Vectry, jak i obecnych abonentów, którzy chcą aktywować usługę dla dodatkowej lokalizacji. Szczegółowe informacje oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach sprzedaży oraz za pośrednictwem infolinii: 601 601 601.