W T-Mobile nowa oferta Magenta Dom

T-Mobile wprowadza nową odsłonę oferty Magenta Dom. Klienci do internetu światłowodowego w T-Mobile, oprócz abonamentu komórkowego i telewizji, mogą dobrać teraz także nowe usługi: wzmacniacz sygnału Wi-Fi (Wi-Fi Extra), usługę zwiększającą bezpieczeństwo sieci domowej (Bezpieczne Wi-Fi) oraz Multiroom.

Sieć od piwnicy aż po dach

Bezpieczna sieć domowa z T-Mobile

Zarządzaj siecią domową z aplikacji

Multiroom – Magenta Dom #Bardziej dostosowany do potrzeb

Co zatem czeka na użytkowników w nowej odsłonie oferty Magenta Dom? Pakiet dobrych usług! Jak zawsze w Magenta Dom znajdziemy abonament na usługi telefoniczne, ofertę telewizyjną oraz ultraszybki internet światłowodowy, które możemy łączyć w pakiety. Im więcej umów i usług w T-Mobile, tym więcej oszczędności. Najnowsza oferta pozwala dodatkowo nowym klientom, po wyborze wariantu z opcją światłowodowego internetu, na zakup kolejnych usług, takich jak Wi-Fi Extra oraz Bezpieczne Wi-Fi. Dzięki nim można zwiększyć zasięg internetu i bezpieczniej łączyć się z siecią.Dzięki udostępnieniu wzmacniaczy Wi-Fi Extra, użytkownicy internetu światłowodowego mogą skutecznie zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej z routera Home Box. Dzięki temu sygnał Wi-Fi dociera do pomieszczeń w domu, w których do tej pory korzystanie z Wi-Fi było utrudnione ze względu na odległość od routera. Wi-Fi Extra pozwala zachować ciągłość połączenia z internetem w całym domu. Usługa zapewnia przy tym większą stabilność i szybkość działania internetu bezprzewodowego, a sama instalacja i zarządzanie odbywają się z poziomu aplikacji “Mój T-Mobile”. Dzięki usłudze Wi-Fi Extra, dostępnej za 15 zł miesięcznie, za każde urządzenie (maksymalnie 5 urządzeń), można cieszyć się lepszym internetem we własnym domu.Usługa Bezpieczne Wi-Fi zapewnia lepszą ochronę przed atakami online oraz lepszą ochronę wszystkich urządzeń podpiętych pod sieć domową. Użytkownicy są więc zabezpieczani przed phishingiem, złośliwym oprogramowaniem czy niebezpiecznymi stronami internetowymi. Usługa dostępna jest w cenie zaledwie 5 zł miesięcznie, a pierwszy miesiąc klient otrzymuje za darmo.Zarówno usługę Wi-Fi Extra, jak i Bezpieczne Wi-Fi można dokupić do umowy na internet światłowodowy od T-Mobile w dowolnym momencie. Wystarczy posiadać router HOME BOX. Co równie istotne, klient może z nich zrezygnować w każdym momencie.Nowe usługi pozwalają stworzyć sieć domową, którą w prosty sposób zarządzać można z jednego miejsca, czyli aplikacji „Mój T-Mobile”. To tam użytkownicy sterować dostępem do sieci domowej na konkretnych urządzeniach. To również w aplikacji, w ramach kontroli rodzicielskiej, rodzice mogą ustalać dzieciom ograniczenia czasowe i harmonogramy na korzystanie z internetu.Usługa Multiroom pozwala zyskać pełną swobodę i wygodę w korzystaniu z telewizji na kilku ekranach. Dzięki możliwości dodania do swojej oferty telewizyjnej dodatkowych dekoderów, użytkownicy mogą niezależnie korzystać z wykupionych pakietów na różnych telewizorach w ramach jednego gospodarstwa domowego. A jest z czego korzystać, bo Magenta TV to aż 164 kanały, wśród których nie zabrakło takich stacji jak: HBO, Eleven Sports, Eurosport, AXN, AMC, History, Romance TV, Paramount Network czy Disney Channel oraz wiele innych stacji telewizyjnych, w tym 6 kanałów w jakości 4K. Co więcej, wszyscy klienci oferty Magenta TV otrzymują także bezpłatny dostęp do setek filmów i seriali w ramach kolekcji VOD.Nowi klienci MagentaTV mogą wybrać usługę Multiroom już na etapie podpisywania umowy, a obecni użytkownicy mogą łatwo zamówić dodatkowe dekodery telefonicznie bądź bezpośrednio w salonach T-Mobile. Dzięki prostemu procesowi instalacji, dekoder automatycznie zaloguje się po podłączeniu do internetu światłowodowego T-Mobile.Usługa Multiroom to także przejrzysta struktura kosztów – stała miesięczna opłata w wysokości 20 zł za każdy dodatkowy dekoder, bez żadnych dodatkowych opłat za wynajem czy aktywację. Dzięki temu, klienci mogą cieszyć się telewizją na kilku ekranach bez zbędnych formalności, mając pewność, że ich domowe centrum rozrywki spełni oczekiwania wszystkich domowników.