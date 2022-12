T-Mobile: Magenta Dom teraz z CANAL+ Prestige i VIAPLAY

Święta za nami, ale w T-Mobile wciąż trwają świąteczne promocje. Od 27 grudnia do pakietu Magenta Dom, poza nielimitowanym internetem w smartfonie, internetem światłowodowym i zestawem 130 kanałów, dostaniemy także dostęp do serwisu VIAPLAY oraz pakiet 10 kanałów CANAL+ Prestige.

Prestiżowa rozrywka w Magenta Dom

Rozrywka bez Ograniczeń w Magenta Dom

W pakiecie Magenta Dom przez pierwszy rok klienci korzystają z pakietu L w cenie pakietu S. Po 12-miesięcznym okresie promocyjnym sami zdecydują, czy chcą zachować najwyższy pakiet 130 kanałów telewizyjnych, czy wybrać mniejszy. Od 27 grudnia w ramach promocji mogą dodatkowo otrzymać dostęp do serwisu VIAPLAY oraz pakiet 10 kanałów CANAL+ Prestige.Pakietu CANAL+ Prestige zapewne nie trzeba nikomu przedstawiać – to doskonale znany zestaw kanałów, oferujących programy na najwyższym poziomie, w tym cenione produkcje filmowe i dokumentalne. A do tego to, co najważniejsze w telewizji na żywo, czyli sportowe emocje! Na tych więc, którzy po mundialu wciąż czują niedosyt piłkarskich wrażeń, czekają m.in. najciekawsze rozgrywki ligowe. Tym bardziej, że właśnie ruszyła 17. kolejka Premiere League, a w sylwestrowe popołudnie zmierzą się zespoły hiszpańskiej La Liga Santander – FC Barcelona (z Robertem Lewandowskim) zagra przeciwko drużynie Valladolid. Nie zabraknie też sportowych emocji dla fanów krajowych rozgrywek. Już za miesiąc, 27 stycznia, rusza bowiem kolejna runda Ekstraklasy. Na kibiców innych dyscyplin także czekają niezapomniane emocje, np. w wydaniu tenisowym obejrzeć można rozgrywki najlepszej rakiety świata, Igi Świątek, lub w koszykowym, dzięki meczom NBA.Dodatkowy pakiet 10 kanałów CANAL+ Prestige można włączyć już za 24,99 zł miesięcznie. Cena obowiązuje przez 3 miesiące (regularna cena to 49,99 zł miesięcznie). I jak zawsze w przypadku pakietu Magenta Dom, stawiamy na elastyczność – dodatkową opcję można więc wyłączyć samodzielnie w kolejnym cyklu rozliczeniowym. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci Magenta Dom. Wystarczy, że mają dostęp do telewizji od T‑Mobile w pakiecie M lub L.W T-Mobile w ramach opcji „Rozrywka bez Ograniczeń” co miesiąc można bez opłat zmieniać serwis, w zależności od tego, czy mamy ochotę oglądać filmy i seriale, czy słuchać muzyki, czy też czytać ebooki. W pakiecie Magenta Dom klienci mogą skorzystać z tej możliwości za darmo nawet przez rok. A teraz, obok platform takich jak HBO Max, Eleven Sports, DaVinci Kids, Tidal oraz Legimi będą mieli do wyboru kolejną pozycję: serwis VIAPLAY. Znajdziemy tu fantastyczne seriale skandynawskie oraz produkcje hollywoodzkie i duży wybór treści dla najmłodszych. Viaplay to także dostęp do najważniejszych wydarzeń sportowych, takich jak mecze Premier League, Bundesligi, Ligi Europy, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej IHF 2023, gale KSW czy wyścigi Formuły 1. Biblioteka Viaplay to również stale rosnąca liczba polskich produkcji.Oferta Magenta Dom, poza wspomnianymi dodatkami, wciąż oferuje najlepsze, nielimitowane usługi dla całej rodziny w cenie od 95 zł miesięcznie. Od abonamentu z nieograniczoną liczbą minut, SMS-ów, MMS-ów w kraju i w roamingu UE oraz internetu w smartfonie (z prędkością 30 Mb/s, bez limitu danych), przez superszybki internet światłowodowy po bogaty pakiet aż 130 kanałów w pakiecie L, dostępny w cenie pakietu S nawet przez 12 miesięcy. Na klientów czekają także promocyjne zestawy i najnowsze smartfony w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.