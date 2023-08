W T-Mobile nowa oferta Magenta Dom

Na zakończenie wakacji T-Mobile rusza z nową ofertą Magenta Dom, w której wybierając pakiet usług domowych: internet światłowodowy, telewizję i abonament komórkowy, klienci oszczędzają nawet 1560 zł w trakcie trwania umowy. W jaki sposób klienci skorzystają z promocji? Wystarczy, że przeniosą numery do T-Mobile lub podpiszą nowe umowy na kolejny abonament, by światłowód z telewizją dostać za darmo nawet na 2 lata! Im więcej podpisze się umów na abonament komórkowy, tym więcej otrzyma się darmowych miesięcy na pozostałe usługi dla domu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Im więcej umów na abonament, tym więcej darmowych miesięcy Osoby, które zdecydują się przenieść lub dokupić dwa abonamenty komórkowe w taryfach „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”, otrzymają telewizję pakiet TV S oraz światłowód 300Mb/s na 18 miesięcy za darmo. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Abonament komórkowy za darmo

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Im więcej umów na abonament komórkowy, tym więcej darmowych miesięcy Przy czterech przeniesionych bądź dokupionych numerach a taryfie „M Nielimitowana”, czwarty abonament będzie przez 2 lata za darmo. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W pakiecie usług dla domu Magenta Dom znajdziemy abonament komórkowy z nielimitowanym internetem w smartfonie, superszybki światłowód oraz telewizję z aż 149 kanałami, wśród których nie zabrakło nowych stacji, takich jak: AMC, Warner TV, CNN i Stars TV. W obszarze rozrywki mamy też nowości dla młodszej widowni: Duck TV, Cartoon Network i Cartoonito.Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocji i zyskać światłowód z telewizją na 2 lata za darmo? Wystarczy przenieść numery do T-Mobile lub podpisać nowe umowy abonamentowe w taryfie „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”. Im więcej numerów w magentowej sieci, tym więcej bezpłatnych miesięcy na usługi dla domu.Przenosząc lub dokupując trzy abonamenty komórkowe w T-Mobile w taryfie „M Nielimitowana” (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i nielimitowanym internetem z prędkością do 30 Mb/s) lub „L Nielimitowana” (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i internetem bez limitu danych i prędkości), klienci przez dwa lata mogą cieszyć się internetem światłowodowym (300 Mb/s) oraz telewizją pakiet TV S za darmo. W ten sposób oszczędzają do 1560 zł w ciągu 24 miesięcy.Osoby, które zdecydują się przenieść lub dokupić dwa abonamenty komórkowe w taryfach „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”, otrzymają telewizję pakiet TV S oraz światłowód 300Mb/s na 18 miesięcy za darmo.Z kolei przenosząc jeden numer do T-Mobile lub dokupując kolejny abonament w taryfie „M Nielimitowana”, bądź „L Nielimitowana”, otrzymamy telewizję pakiet TV S oraz internet światłowodowy 300 Mb/s przez 12 miesięcy za darmo.Przenosząc numer do magentowej sieci i wybierając taryfę „M Nielimitowana” nowy klient przez pierwsze 3 miesiące nie poniesie żadnych opłat. Z kolei ci, którzy przeniosą bądź dokupią dwa abonamenty komórkowe w taryfie „M Nielimitowana”, przez 12 miesięcy za drugi abonament zapłacą 0 zł. Analogicznie przenosząc lub dokupując trzy numery w tej taryfie, klient dostaje 18 darmowych miesięcy za trzeci z nich. Przy czterech przeniesionych bądź dokupionych numerach a taryfie „M Nielimitowana”, czwarty abonament będzie przez 2 lata za darmo.Podobnie promocja działa w przypadku wyboru oferty „L Nielimitowana” z tą różnicą, że w okresie promocyjnym, wynikającym z liczby zawartych umów, opłata za abonament komórkowy wyniesie 20 zł/mies.