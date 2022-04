W T-Mobile drugi nielimitowany abonament lub internet do domu gratis

Od 14.04 do końca maja wszyscy obecni i nowi klienci T‑Mobile, którzy już posiadają, zakupią lub zmienią swój abonament na taryfę "M Nielimitowana" lub "L Nielitowana", otrzymają gratis drugą ofertę z nielimitowanym internetem lub internetem światłowodowym na rok. Do tego T‑Mobile dodaje zniżki na urządzenia.

Wybierz swój abonament i zapomnij o limitach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wybierz swój abonament i zapomnij o limitach Od dziś do końca maja wszyscy obecni i nowi klienci T‑Mobile, którzy już posiadają, zakupią lub zmienią swój abonament na taryfę „M Nielimitowana” lub „L Nielitowana”, drugą ofertę z nielimitowanym internetem na rok lub internetem światłowodowym na 12 miesięcy otrzymają gratis. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ciesz się internetem bez ograniczeń na nasz koszt

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ciesz się internetem bez ograniczeń na nasz koszt W ramach promocji można wybrać dowolną z dostępnych prędkości światłowodu: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s lub do 900 Mb/s. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Taryfy We wszystkich przypadkach po zakończeniu promocyjnego okresu użytkownik otrzymuje rabat na dalsze korzystanie z usługi w wysokości 20 zł miesięcznie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Złap urządzenie w lepszej cenie

Teraz wybierając w T-Mobile abonament z nielimitowanym internetem, można otrzymać kolejny taki abonament lub internet światłowodowy na 12 miesięcy za 0 zł. A po tym okresie również comiesięczną, 20-złotową zniżkę na kontynuację usługi w ramach „Korzyści dla domu”.Oferta dotyczy klientów, którzy zdecydują się na jedną z ofert abonamentowych w T-Mobile z nielimitowanym internetem. Co w nich znajdziemy? W przypadku opcji „L Nielimitowana” są to rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz całkowicie nielimitowany internet 5G w maksymalnej, dostępnej prędkości, bez limitu pakietu danych do wykorzystania. Dodatkowo wyróżniającym plan taryfowy na rynku bonusem jest przysługująca zniżka na urządzenie w wysokości 300 zł. Do tego T-Mobile dodaje dostęp do „Rozrywki Uwolnionej” na 12 miesięcy w prezencie. To usługa dająca użytkownikom dostęp zarówno do telewizji, streamingu wideo z ulubionymi serialami i filmami, ebooków, jak i najlepszej muzyki. Na liście dostępnych serwisów znajdują się HBO GO, Tidal Premium, Legimi, Polsat Box Go i Eleven Sports, z których można naprzemiennie korzystać co 30 dni. Regularna cena taryfy „L Nielimitowana” to 85 zł miesięcznie, a jako kolejna usługa – 65 zł miesięcznie.Drugim wariantem oferty, do której można dobrać promocyjne usługi, jest „M Nielimitowana”. Podobnie jak L-ka, gwarantuje ona nielimitowane połączenia oraz wiadomości. Wliczony jest tu także internet bez limitu danych – w stałej, maksymalnej prędkości do 30 Mb/s. Nie zabrakło również 200-złotowej zniżki na smartfon oraz 6-miesięcznego dostępu do „Rozrywki Uwolnionej”. Abonament w tym wariancie kosztuje 65 zł miesięcznie, a jako kolejna usługa tylko 45 zł miesięcznie.Do każdego z tych abonamentów można dobrać kolejną usługę – a w zasadzie dowolną ich liczbę. Może to być abonament z urządzeniem – wtedy T‑Mobile bierze na siebie opłaty za usługę przez 12 miesięcy lub wariant bez urządzenia z 6-cioma miesiącami bez opłat. W promocji z urządzeniem oprócz nawet 780 zł dodatkowych oszczędności przy taryfie „M Nielimitowana”, otrzymujemy rabat na smartfon lub inny sprzęt na raty 0% w wysokości do 400 zł (wybierając dwie oferty tego samego dnia).Drugą opcją do wyboru jest usługa internetu światłowodowego, w ramach której T‑Mobile również bierze na siebie całkowite opłaty przez 12 miesięcy. W ramach promocji można wybrać dowolną z dostępnych prędkości światłowodu: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s lub do 900 Mb/s. Przez pierwsze 12 miesięcy nie będą doliczane również opłaty obowiązujące w budynkach o wyższych kosztach przyłączenia, takich jak np. domy jednorodzinne.Trzeci wariant – dla osób, które nie mają dostępu do światłowodu – to mobilny internet domowy bez limitu danych, którego z kolei 3-miesięczne koszty pokrywa T‑Mobile. W ramach oferty klienci mogą wybrać ofertę z internetem bez limitu danych w prędkości do 30 Mb/s. 60 Mb/s lub 90 Mb/s lub bez limitu prędkości z anteną zewnętrzną.We wszystkich tych przypadkach po zakończeniu promocyjnego okresu użytkownik otrzymuje rabat na dalsze korzystanie z usługi w wysokości 20 zł miesięcznie. Oznacza to, że cena drugiego abonamentu „M Nielimitowana” wyniesie po roku 45 zł, a opcji L – 65 zł. Natomiast światłowodu, w zależności od wybranej prędkości, kolejno – 40 zł, 50 zł lub 70 zł. W przypadku internetu domowego będzie to zaś 40, 50 lub 70 zł, a przy internecie domowym z anteną analogicznie – 60, 70, 90 albo 110 zł.Dodatkowo w ramach promocji T-Mobile przygotował zniżki na smartfony, w tym m.in. Samsunga Galaxy A52s oraz Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Korzystając z taryfy „M Nielimitowana”, każdy z tych modeli otrzymamy 200 zł taniej, a przy taryfie „L Nielimitowana” do 300 zł taniej.Z wiosennej oferty mogą skorzystać nie tylko nowi klienci, ale także ci, którzy posiadają już numer w T-Mobile – zarówno obecni użytkownicy nielimitowanych taryf, jak i klienci posiadający inną taryfę, którzy zmienią ją na taryfy „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”. Promocja obowiązuje do 31 maja włącznie.