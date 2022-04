W ofercie MIX od Play nawet 6 miesięcy bez opłat

Play przygotował dla nowych i przenoszących numer klientów specjalną ofertę MIX, w ramach której mogą oni liczyć na nawet 6 miesięcy bez opłat. Kto zyska najwięcej?

Najwięcej zyskają osoby przenoszące numer od innego operatora lub telefonicznie przedłużające swoją umowę, które zdecydują się na ofertę MIX ELASTYCZNY L lub MIX ELASTYCZNY L EXTRA – otrzymają oni w prezencie aż 6 miesięcy (doładowań kontraktowych) bez opłat. Osoby wybierające ofertę MIX L lub MIX L EXTRA mogą liczyć na 3 doładowania gratis, natomiast podpisujący nową umowę (nowy numer) w wybranych taryfach otrzymają darmowy miesiąc (doładowanie kontraktowe) na korzystanie z usług.W ofercie MIX dostępne są najnowsze smartfony do wyboru, na przykład OPPO A16 lub realme C31.Promocja obowiązuje również przy wyborze zestawu JUNIOR BOX. Aby otrzymać 6 miesięcy (doładowań kontraktowych) gratis, wystarczy przenieść swój numer do Play i wybrać ofertę MIX ELASTYCZNY L lub MIX ELASTYCZNY L EXTRA z dowolnym smartfonem.JUNIOR BOX to idealny zestaw dla młodego pasjonata nowych technologii. W zestawie do wyboru jest jeden z nowoczesnych smartfonów oraz specjalny prezent – smartwatch Maxcom FW35 Aurum lub słuchawki bezprzewodowe moto buds chargé do wyboru z dowolnym smartfonem. Użytkownicy JUNIOR BOX otrzymają również dostęp do Akademii Team Play – platformy pełnej interesujących treści dla dziecka.W czasie trwania promocji, każdy klient przedłużający lub podpisujący nową umowę w ofertach MIX L, MIX L EXTRA, MIX ELASTYCZNY L lub MIX ELASTYCZNY L EXTRA otrzyma również od Play 100 GB do wykorzystania na kanały społecznościowe (YouTube, TikTok, Instagram, Messenger, Facebook i inne) na okres 90 dni. Dzięki temu klienci mogą oglądać i udostępniać relacje, zdjęcia i filmy w powyższych aplikacjach bez obaw o brakujące gigabajty.Decydując się na jedną z powyższych ofert, klienci otrzymają również możliwość skorzystania z dwóch dodatkowych rozwiązań. W wybranych ofertach użytkownicy mogą za dodatkową opłatą 1 zł włączyć usługę Naprawa Wyświetlacza, w ramach której otrzymają 2 lata dodatkowego zabezpieczenia swojego smartfona. W ramach usługi operator oferuje naprawę wyświetlacza razem z obudową, przyciskami oraz aparatem.W trosce o najmłodszych użytkowników sieci Play udostępnia również usługę Bezpieczna Rodzina na miesiąc bez opłat. Dzięki niej rodzice mogą m.in. sprawdzać na mapie miejsce pobytu dziecka, blokować niedostosowane do wieku treści w internecie lub określać limity czasu i listę aplikacji, z których dziecko może korzystać.