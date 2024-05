W Play internet 5G bez limitów oraz smartfony z AI o 1000 zł taniej

Play wprowadza ofertę dla przenoszących numer, a w niej internet 5G bez limitów prędkości i danych, a do tego smartfony Google Pixel 8 Pro, Motorola Edge 50 Pro i Samsung Galaxy S24 Ultra, wyposażone w funkcje AI, tańsze o 1000 zł.

5G bez limitów w Play L lub Homebox

Inteligentne smartfony 1000 zł taniej

Wybierając ofertę abonamentową Play L lub Homebox klient zyskuje dostęp do nielimitowanego internetu 5G, darmowych rozmów telefonicznych, SMS-ów oraz MMS-ów, a także do telewizji w aplikacji PLAY NOW z pakietem kanałów Start.W abonamencie Play L z superszybkiego internetu 5G bez limitu można korzystać przez 12 miesięcy (po tym czasie limit wyniesie 300 GB). Warunki te obowiązują przy umowie na 24 miesiące i opłacie w wysokości 90 zł miesięcznie po rabatach.W taryfie Homebox z internetu 5G bez limitów można się cieszyć przez cały okres trwania umowy (24 miesiące). Dodatkowo w tej opcji operator dołącza ekstra kartę SIM z internetem bezprzewodowym 300 GB, którą można wykorzystać w routerze w domu i poza domem. To wszystko za 105 zł miesięcznie po rabatach.Wybierającym ofertę Play L lub Homebox, operator oferuje rabat w wysokości 1000 zł na najnowocześniejsze smartfony: Google Pixel 8, Motorola Edge 50 Pro oraz Samsung Galaxy S24 Ultra. Dodatkowo, operator umożliwia rozłożenie płatności za urządzenia na wygodne raty 0%.Rekomendowane urządzenia posiadają wiele inteligentnych funkcji opartych na rozwiązaniach sztucznej inteligencji (AI).Dodatkowo klienci Play, którzy kupią lub posiadają już usługi internetu stacjonarnego i telewizji u fioletowego operatora, mogą otrzymać aż 30 zł rabatu na abonament komórkowy.