Play oferuje swoim klientom nowe pakiety w usłudze NET BOX: UNLIMITED oraz UNLIMITED 5G. W ofercie NET BOX UNLIMITED 5G dostępny będzie Nokia FastMile 5G Receiver + Beacon 2 – zestaw z zewnętrzną anteną i routerem.

Modem zewnętrzny

Router Wi-Fi

Internet w abonamencie

Bezpłatny montaż modemu na zewnątrz budynku

Nowe pakiety z nielimitowanymi danymi

UNLIMITED – od 110 zł miesięcznie

UNLIMITED 5G – od 140 zł miesięcznie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Play internet dla domu z NET BOX Nokia FastMile 5G Receiver + Beacon 2 W ofercie NET BOX UNLIMITED 5G dostępny jest zaawansowany zestaw Nokia FastMile 5G Receiver + Beacon 2, umożliwiający przesyłanie danych poprzez sieci 5G i LTE.

Nokia FastMile 5G Receiver + Beacon 2

Usługa NET BOX doskonale sprawdza się na terenach podmiejskich i w małych miejscowościach.W zestawie usługi NET BOX znajdują się:Play w usłudze NET BOX oferuje pakiety dostosowane do potrzeb użytkowników. Do dotychczas dostępnych dochodzą także nowe, zapewniające nielimitowany internet w dwóch wersjach:W ofercie NET BOX UNLIMITED 5G dostępny jest zaawansowany zestaw Nokia FastMile 5G Receiver + Beacon 2, umożliwiający przesyłanie danych poprzez sieci 5G i LTE. Pozwala na korzystanie z dostępu bezprzewodowego o parametrach porównywalnych do stacjonarnych sieci przewodowych. Składa się z odbiornika 5G/LTE oraz routera Wi-Fi. Doskonale sprawdzi się w domu lub w biurze zapewniając najwyższe prędkości pobierania i wysyłania danych oraz niskie opóźnienia. Pozwala łatwo i efektywnie korzystać z internetu, oglądać filmy, uczyć się czy pracować zdalnie. Istotnym elementem zestawu jest moduł wewnętrzny Nokia WiFi Beacon 2, czyli wydajny router domowy Nokia obsługujący standard Wi-Fi 6, AX1800, pracujący w dwóch pasmach – 2,4 GHz oraz 5 GHz. Router Nokia wykorzystuje zaawansowane mechanizmy sterowania pasmem, wyboru kanału radiowego oraz monitorowania jakości transmisji tak, aby domowe urządzenia Wi-Fi mogły pracować stabilnie i bez zakłóceń. Dzięki kompaktowym wymiarom oraz nowoczesnemu designowi, urządzenia dobrze wkomponują się we wnętrzu, jak i w otoczeniu budynku. Obudowa klasy IP66 jest odporna na czynniki zewnętrzne, a zaawansowany zestaw anten 5G/LTE gwarantuje wysoki zysk, aż do 8 dBi.Po umieszczeniu karty SIM, zamontowaniu i podłączeniu do zasilania, usługa aktywuje się automatycznie i nie jest potrzebna żadna dodatkowa konfiguracja. Wygodę użytkowania oraz zarządzanie siecią Wi-Fi zapewnia możliwość sterowania urządzeniem przez przeglądarkę internetową oraz dostępną aplikację mobilną „Nokia WiFi”.