Najszybszy internet mobilny w VI 2022: liderzy bez zmian

Czerwcowy ranking operatorów komórkowych w Polsce przygotowany przez portal RFBenchmark.pl nie przyniósł zmian liderów w poszczególnych kategoriach. T-Mobile nadal jest liderem średniej szybkości pobierania danych, Play zajmuje pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości wysyłania danych, a Orange ma najniższy średni wynik ping.

Średnia szybkość pobierania danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Gdzie najszybszy internet mobilny w czerwcu 2022? T-Mobile nadal jest liderem średniej szybkości pobierania danych.

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Czerwcowy ranking powstał na podstawie 197 094 pomiarów.Sytuacja w klasyfikacji średniej szybkości pobierania danych LTE jest od kilku miesięcy niemal taka sama. Najlepszym operatorem w czerwcu okazał się T-Mobile (37,9 Mb/s), który wyprzedził Orange (36,9 Mb/s).W klasyfikacji średniej prędkości na dość wyraźnym prowadzeniu jest Play (19,1 Mb/s). Kolejne miejsca zajmują z kolei Orange (17,8 Mb/s). Na trzecim miejscu ex aequo znalazły się T-Mobile i Plus (16,9 Mb/s).Orange liderem (30,8 ms) i widocznie dystansuje rywali. T-Mobile ze srebrem (32,6 ms), a ostatnie miejsce na podium dla Play (33,6 ms). Stawkę zamknął Plus (37,1 ms).