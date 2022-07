Smartfony Huawei nova Y70 i nova Y90 wchodzą do Polski

Huawei Consumer Business Group Polska wprowadza do sprzedaży dwa nowe smartfony: Huawei nova Y70 oraz Huawei nova Y90. Smartfony mają wyświetlacze Huawei FullView ze zminimalizowanymi ramkami, pojemne baterie oraz szybkie ładowanie Huawei SuperCharge. Kosztują odpowiednio 899 i 1099 zł.

Duże matryce Huawei FullView zapewniają wciągające wrażenia wizualne

Huawei nova Y70 dostępny jest w trzech modnych kolorach: białym i niebieskim, które cechuje błyszcząca faktura oraz matowo czarnym.

Potrójne aparaty, które rozbujają media społecznościowe

Huawei nova Y70 wyposażony został w potrójny aparat AI, z wysokiej rozdzielczości matrycą 48 MP z przysłoną f/1.8, obiektywem super szerokokątnym 120° współpracującym z matrycą o rozdzielczości 5 MP oraz dodatkowym aparatem wspomagającym wykrycie głębi.

Ładowanie tylko 2 razy w tygodniu dzięki długotrwałej baterii 6000mAh

Innowacje, rozrywka i użyteczność

Stylowe, charakterystyczne dla Huawei wzornictwo wzniesione na nowy poziom

Ceny, dostępność i oferta przedsprzedażowa

wyróżnia się 6,75-calowym wyświetlaczem. Ma smukłe ramki i niewielkie wcięcie na przedni aparat. Aby zmniejszyć obciążenie oczu użytkownika, obsługuje on różne inteligentne tryby, w tym przyciemnianie i tryb czytania e-booków. Ponieważ patrzenie na ekran przez długi czas w nocy może powodować podrażnienie i zmęczenie oczu, Huawei nova Y70 może zmniejszyć jasność ekranu i obniżyć temperaturę kolorów, aby chronić wzrok użytkownika. Bez względu na oświetlenie otoczenia, komfort oglądania będzie zawsze wysoki.wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz Huawei Edgeless FullView. Cechuje go częstotliwość odświeżania ekranu do 90 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 270 Hz, zapewniające płynne i przyjazne wrażenia podczas codziennego użytkowania lub grania. Za sprawą ultrawąskich ramek, mierzących tylko 1.05mm, ekran pokrywa aż 94% frontu telefonu. Aby zapewnić komfort czytania, Huawei nova Y90 obsługuje funkcje takie, jak płynna kontrola przyciemniania ekranu, tryb komfortu dla oczu i tryb e-booków.wyposażony został w potrójny aparat AI, z wysokiej rozdzielczości matrycą 48 MP z przysłoną f/1.8, obiektywem super szerokokątnym 120° współpracującym z matrycą o rozdzielczości 5 MP oraz dodatkowym aparatem wspomagającym wykrycie głębi. Algorytmy Huawei pomagają zredukować szumy w obrazie i zwiększyć zakres dynamiczny, zapewniając optymalną jakość każdego zdjęcia. Bez względu na to, czy będą to portrety, czy krajobrazy. Ultraszerokokątny aparat 120° pomaga łatwo zmieścić więcej treści w jednym ujęciu, aby uchwycić każde wspomnienie, szczególnie podczas podróży. Aparat dodatkowy działa w połączeniu z nowoopracowanym algorytmem bokeh, jeszcze dokładniej lokalizując odległość i głębię fotografowanych obiektów. Przedni aparat to z kolei matryca 8 MP i dodatkowo: efekt bokeh, upiększenia oraz HDR, który pomoże uchwycić więcej szczegółów bez obawy o zakłócenia światła.jest wyposażony w wysokiej rozdzielczości aparat główny 50 MP, dzięki czemu pokaże każdy szczegół podczas fotografowania. Wspierają go: dodatkowa kamera głębi wzbogacająca warstwy uchwyconego obrazu oraz 2 MP aparat makro, który wyraźnie rejestruje każdy szczegół mikroskopijnego świata. Przedni aparat w tym modelu oparty jest na matrycy 8 MP. Obsługuje on segmentację portretową i efekt bokeh oraz unowocześnioną funkcję Huawei Beauty. Przede wszystkim jednak wsparty jest algorytmami AI, pozwalając na stworzenie wielu wyjątkowych dzieł. Tryb Super Night Mode pozwala na wykonywanie nocnych zdjęć, które są jasne i wyraźne, zapewniając wyższą jakość obrazu z większą ilością szczegółów. W trybie ręcznym, do redukcji szumów stosowany jest algorytm AI, poprawiający stabilność i zwiększający wyrazistość obrazu. Całość uzupełnia inteligentna migawka, która potrafi rozpoznać różne dynamiczne sceny i w czasie rzeczywistym dostrzec schemat ruchu poruszających się przed aparatem osób i obiektów. Zaawansowany algorytm dostosowuje czas rejestrowania ujęcia.Z ostatniej funkcji szczególnie ucieszą się przedstawiciele tzw. pokolenia „Z”. Chętniej dzielą się oni treściami z sobą w roli głównej na portalach społecznościowych. Huawei nova Y90 daje możliwość uwiecznienia filmu z głównego i przedniego aparatu w jednym filmie. Ponadto, umożliwia skorzystanie z szerokiej gamy wbudowanych szablonów, upraszczając montowanie filmu do jednego kliknięcia.Smartfonwyposażony został w baterię o pojemności aż 6000mAh, co przekłada się na wyjątkowo długi czas pracy na jednym ładowaniu. Z punktu widzenia użytkownika znacznie zmniejsza to obawy o brak energii w telefonie. Ładowanie odbywa się z mocą 22,5 W i wykorzystuje technologię Huawei SuperCharge, skracając czas ładowania i zapewniając ultradługą żywotność baterii, szczególnie ważną przy długotrwałym używaniu telefonu. W typowych warunkach Huawei nova Y70 wymaga ładowania jedynie dwa razy w tygodniu, co jest wynikiem lepszym niż w znacznej większości innych smartfonów. Co więcej, potrafi on również pracować jako bank energii, pozwalając na naładowanie smart-zegarków, opasek i innych smartfonów, gdziekolwiek jesteś.wyposażono w baterię 5000mAh, która zaspokoi zapotrzebowanie na całodzienne intensywne korzystanie z urządzenia – niezależnie od tego, czy jest to podróżowanie, oglądanie seriali, granie, czy prowadzenie rozmów. Smartfon wspiera ładowanie Huawei SuperCharge o mocy 40 W. Naładowanie telefonu do 50% trwa zaledwie 30 minut.Oba smartfony można bezpiecznie odblokować w ułamku sekundy, dzięki czytnikowi linii papilarnych, który jest zintegrowany z przyciskiem zasilania. Oba modele napędza EMUI 12, zapewniający proste, płynne i niezawodne użytkowanie. Ich uzupełnieniem jest Tryb Łatwy. Po jego włączeniu interfejs będzie bardziej zwięzły i bardziej efektywny w użyciu. Smartfony kontynuują tradycję zachęcania użytkowników do rozkoszowania się dobrą jakością dźwięku. Huawei stale rozwija algorytmy, takie jak system Huawei SuperSound, który zapewnia głębsze basy, wyraźniejsze tony średnie oraz znacznie poprawiony zakres dynamiki i poczucie przestrzeni.Za dodatkową rozrywkę, ale i użyteczność, odpowiada Huawei AppGallery, czyli oficjalny sklep z aplikacjami Huawei, który umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i zarządzanie aplikacjami mobilnymi. To stale rozwijający się rynek z dostępem do najpopularniejszych aplikacji z całego świata, w tym z Polski. Dzięki unikalnym możliwościom Huawei HMS Core, aplikacje te mogą współpracować ze sobą na różnych urządzeniach.Huawei nova Y70 gwarantuje stabilność i codzienną wydajność za sprawą 4 GB pamięci operacyjnej RAM uzupełnionej przez 128 GB pamięci masowej, którą można zwiększyć poprzez gniazdo kart microSD, obsługujące nośniki do 512GB. Smartfon obsługuje też radio FM, co nie jest standardem, a z czego ucieszy się duża część użytkowników.Huawei nova Y90 wyposażony jest w 128 GB pamięci masowej do przechowywania aplikacji, gier i plików, a za codzienną wydajność odpowiada 6 GB pamięci RAM. Smartfon umożliwia ponadto łączenie z wieloma urządzeniami, takimi jak laptop, tablet, głośnik, monitor, słuchawki czy inteligentne opaski i zegarki w różnych scenariuszach i z wykorzystaniem rozwiązania Huawei Super Device.dostępny jest w trzech modnych kolorach: białym i niebieskim, które cechuje błyszcząca faktura oraz matowo czarnym. Niezależnie od wersji Huawei nova Y70 jest przyjemny w dotyku, a przy tym odporny na upadki i wytrzymały.stylowym designem nawiązuje do flagowych rozwiązań Huawei. Jego boki pokrywa matowa ramka załamująca światło., Tył telefonu, dzięki matowej fakturze z elementami brokatowego pyłu nabiera szlachetności, ale też jest bardzo praktyczny, bo nie są na nim widoczne odciski palców. Dostępny jest w trzech stylowych odcieniach, przynoszących skojarzenie z pięknem natury: czerni, zieleni i błękicie.Oba modele dostępne są w rozpoczynającej się 7 lipca 2022 r. przedsprzedaży, w ramach której do każdego telefonu dodawana będzie opaska Huawei band 7 o wartości 249 zł. Promocja potrwa do 17 lipca 2022 r. Sprzedaż regularna obu urządzeń rusza 18 lipca 2022 r.Huawei nova Y70 dostępny będzie u partnerów biznesowych: operatorów sieci Play i Plus oraz sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet. Rekomendowana cena detaliczna to 899 zł.Huawei nova Y90 dostępny będzie w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet Rekomendowana cena detaliczna to 1099 zł.Prezentowane urządzenia będą także dostępne w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, na platformie Amazon oraz w sklepie Huawei.pl, w którym na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się do newslettera oraz podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki.Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie.