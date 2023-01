Huawei nova Y6 debiutuje w Polsce

W Polsce debiutuje właśnie smartfon HUAWEI nova Y61. Ma ekran o przekątnej 6,52 cala, baterię 5000 mAh wspierającą szybkie ładowanie 22,5 W HUAWEI SuperCharge oraz 50 megapikselowy aparat główny z jasnym obiektywem f/1.8.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Huawei nova Y6 - zielony HUAWEI nova Y61 wyróżnia się potrójnym aparatem z AI, jasnym obiektywem z przysłoną f/1.8 z dużą, 50 megapikselową matrycą. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Dostępność i cena

Fazowany kształt sprawia, że HUAWEI nova Y61 idealnie leży w dłoni, a przy tym jest odporny i wytrzymały. Sercem smartfonu jest AppGallery – oficjalny sklep z aplikacjami dla urządzeń HUAWEI. Na pokładzie działa także stale rozwijający się system Huawei HMS, pozwalający aplikacjom na współpracę na różnych urządzeniach, co zapewnia wygodniejsze i bardziej innowacyjne doświadczenia użytkownika. W nowym interfejsie dużą rolę odgrywają też personalizowane widżety, pozwalające na dopasowanie układu ekranu głównego tak, aby z łatwością dało się znaleźć to, co jest potrzebne w danej chwili. Smartfon HUAWEI nova Y61 to także wysoka płynność uzyskana z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Wspiera on między innymi łączność w rozwiązaniu Super Device, gdzie wystarczy jedno przeciągnięcie, aby bezprzewodowo połączyć się z wieloma urządzeniami HUAWEI. Dzięki temu ulubionym serialem można cieszyć się na monitorze, a dźwięk odtwarzać na słuchawkach lub głośnikach.HUAWEI nova Y61 wyróżnia się potrójnym aparatem z AI, jasnym obiektywem z przysłoną f/1.8 z dużą, 50 megapikselową matrycą. W urządzeniu znajduje się też aparat do pomiaru głębi ostrości, pomagający uzyskać magiczne ujęcia z efektem bokeh. Z kolei trzeci z obiektywów – makro, służy do wykonywania zdjęć z bliska. Zestaw ten pozwala uchwycić wszystkie wyjątkowe chwile oraz umożliwia wykonywanie dobrych zdjęć w trybie nocnym po zmierzchu, z wieloma szczegółami i mniejszym szumem. Dzięki migawce opartej na zaawansowanym algorytmie wykrywania ruchu aparat radzi sobie także w dynamicznych scenach. Specjalny tryb wykorzystujący dłuższy czas naświetlania doda magii do ujęć wody, gwiazd, a nawet ruchu ulicznego. Świetny HDR optymalizuje ekspozycję przy ujęciach pod światło, zapewniając wyraźne i jasne portrety, a przedni 5 megapikselowy aparat wsparty algorytmami AI pomoże bez większego wysiłku wykonać zachwycające selfie. W trybie filmowania można m.in. rejestrować ruch w zwolnionym tempie czy płynnie przełączać się między przednim i tylnym aparatem, bez przerwy w nagrywaniu.Bateria o pojemności 5000 mAh w nowym HUAWEI nova Y61 zapewnia zapas energii na cały dzień intensywnego użytkowania. Technologia HUAWEI SuperCharge 22,5 W pozwoli na szybkie doładowanie. 30 minut ładowania przekłada się aż na 6 godzin rozrywki na dużym ekranie HD+ o przekątnej 6,52 cala. Wyświetlacz pozwala na dostosowanie jasności do pożądanego poziomu za pomocą precyzyjnej regulacji, a także na przełączanie się w mgnieniu oka do trybu e-książki lub ochrony wzroku, aby mniej męczyć oczy podczas korzystania z urządzenia. Komfort użytkowania dodatkowo zwiększa superczuła i precyzyjna reakcja ekranu na dotyk. Specjalny tryb powiększa zawartość ekranu i zwiększa poziom głośności, dzięki czemu szczególnie seniorzy mogą wygodnie obsługiwać urządzenie. W urządzeniu pracuje 4 GB pamięci RAM, a na system i pliki użytkownika przeznaczono 64 GB pamięci.Sugerowana cena detaliczna HUAWEI nova Y61 wynosi 899 zł. Smartfon dostępny jest w Polsce w trzech wersjach kolorystycznych z efektem gwiezdnego połysku: czarnej, niebieskiej i zielonej. Do pierwszych użytkowników trafi 18 stycznia 2023 r. Można go nabyć u partnerów biznesowych Huawei: u operatora sieci Plus oraz w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.