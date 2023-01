Nowa oferta a2mobile

Odświeżona została oferta a2mobile. W wybranych pakietach Niewyczerpalne Wszystko klienci zyskają większe paczki internetu, a ceny pakietów z dostępem do technologii 5G rozpoczynają się już od 29,90 złotych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Odświeżona oferta a2mobile Dotychczasowy pakiet Niewyczerpalne Wszystko 24,90 ma teraz 10 GB więcej co daje łącznie 30 GB, a ponadto nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y za jedyne 24,90 zł/31 dni. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Dotychczasowy pakiet Niewyczerpalne Wszystko 24,90 ma teraz 10 GB więcej co daje łącznie 30 GB, a ponadto nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y za jedyne 24,90 zł/31 dni. Dodatkowo paczka GB w pakiecie Niewyczerpalne Wszystko 29,90 została zwiększona i wynosi aż 45 GB (wcześniej 30 GB), a pakiet poszerzony został o dostęp do technologii 5G! Oferta została również wzbogacona pakietem na poziomie cenowym 34,90 zł w którym znajdziemy nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i aż 55 GB również w technologii 5G. Jest to nowość w ofercie a2mobile.Więcej GB zyskały również wyższe pakiety – odpowiednio aż 65 GB i 120 GB w pakietach 5G.Nowa oferta w dalszym ciągu pozwala klientom na rozszerzanie wybranych pakietów o dodatkowe paczki internetu. Klienci a2mobile mają do dyspozycji dodatkowe pakiety 5 GB za 5 zł, 10 GB za 10 zł oraz 20 GB za jedyne 18 zł. Pakiety dodatkowe ważne są do końca okresu ważności pakietu głównego.