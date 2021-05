W Premium Mobile nowe taryfy głosowe i internet mobilny

W Premium Mobile nowe taryfy abonamentowe i internet mobilny. Oferta jest dostępna dla nowych i obecnych klientów.

Przeczytaj także: Plus wprowadza nowe plany abonamentowe dla 5G

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pakiety dodatkowe Analogicznie do taryf głosowych w każdym abonamencie internetu mobilnego klienci mają do dyspozycji aż trzy pakiety dodatkowe które zwiększają paczkę danych w abonamencie. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Klienci Premium Mobile mają teraz do dyspozycji dwie nowe taryfy głosowe Freedom4 i Freedom5 w ramach których otrzymują połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych i na stacjonarne, SMSy, MMSy w Polsce bez limitu oraz duże paczki danych, aż 50 GB w taryfie Freedom4 oraz 100 GB w taryfie Freedom5.Operator Premium Mobile wprowadził do oferty również dodatkowe paczki internetu które zwiększają posiadaną liczbę GB w ramach abonamentu i są ważne do końca cyklu rozliczeniowego.Dotychczasowy pakiet 3 GB został zwiększony do 5 GB w tej samej cenie 6 zł, a ponadto pojawiły się nowe paczki 10 GB za 10 zł oraz 20 GB za jedyne 18 zł.Oferta internetu mobilnego powiększyła się o pakiet FreedomNET 75 czyli 75 GB za 44,90 zł, FreedomNet 100+200 to aż 100 GB w dzień i do 200 GB w nocy również w technologii 5G w cenie 49,90 zł oraz całkowitą nowość Pakiet FreedomNET 200+200 czyli aż 200 GB w dzień i nawet 200 GB w nocy.Wszystkie nowe taryfy objęte zostały bezpłatnym dostępem do technologii 5G.Analogicznie do taryf głosowych w każdym abonamencie internetu mobilnego klienci mają do dyspozycji aż trzy pakiety dodatkowe które zwiększają paczkę danych w abonamencie.