W a2mobile internet bez limitu, tańsze pakiety i bonusowe GB

a2mobile uruchomił nową ofertę, a w niej: możliwość otrzymania dodatkowych pakietów 500 GB do wybranych Pakietów Niewyczerpalne Wszystko, dostęp do Internetu BEZ LIMITU prędkości i GB - również w technologii 5G, a także niższe ceny dwóch pakietów.

INTERNET BEZ LIMITU

Nawet 2000 GB ekstra!

Pakiety Niewyczerpalne Wszystko Subskrypcja pakietu Niewyczerpalne Wszystko 39,90 to Internet BEZ LIMITU przez 6 kolejnych odnowień pakietu. Wybierając subskrypcję Pakietu 49,90 nielimitowany Internet zyskujemy aż na 12 kolejnych odnowień, które są realizowane co 31 dni.

Kolejne GB od a2mobile!

Obniżone ceny pakietów

Promocja Ekstra 500 GB Aktywując pakiet Niewyczerpalne Wszystko 19,90 zyskujemy 500 GB ekstra, kolejno przy aktywacji pakietu Niewyczerpalne Wszystko 24,90 i jego odnowieniu jest to łącznie 1000 GB, a w pakiecie Niewyczerpalne Wszystko 34,90 łączny bonus to nawet 2000 GB.

Od 27 lutego 2024 r. a2mobile w ramach promocji „No Limit Wszystko” oferuje w swoich Niewyczerpalnych Pakietach dostęp do Internetu bez ograniczenia prędkości i limitu GB. Ta wyjątkowa oferta pozwoli, prócz korzystania z nielimitowanych połączeń, SMS i MMS, cieszyć się również Internetem BEZ LIMITU. Z promocji mogą skorzystać wszyscy Klienci a2mobile, zarówno nowi jak i korzystający już z oferty.Jak skorzystać z promocji? Wystarczy wyrazić i utrzymać zgodę marketingową oraz subskrybować jeden z poniższych pakietów.Subskrypcja pakietu Niewyczerpalne Wszystko 39,90 to Internet BEZ LIMITU przez 6 kolejnych odnowień pakietu. Wybierając subskrypcję Pakietu 49,90 nielimitowany Internet zyskujemy aż na 12 kolejnych odnowień, które są realizowane co 31 dni.Z dniem 27 lutego 2024 r. wystartowała również promocja „Ekstra 500 GB”, dzięki której Klient będzie mógł zyskać dodatkowe 500 GB za aktywację pakietu oraz jego kolejne odnowienia.Aktywując pakiet Niewyczerpalne Wszystko 19,90 zyskujemy 500 GB ekstra, kolejno przy aktywacji pakietu Niewyczerpalne Wszystko 24,90 i jego odnowieniu jest to łącznie 1000 GB, a w pakiecie Niewyczerpalne Wszystko 34,90 łączny bonus to nawet 2000 GB. Ekstra GB są ważne tak jak pakiet – 31 dni i będą wykorzystywane po zużyciu przez Użytkownika danych posiadanych w pakiecie podstawowym. Ilość dodatkowych pakietów 500 GB przedstawia poniższa tabela, natomiast szczegółowe zasady oferty promocyjnej opisane zostały w Regulaminie Promocji.Promocja za zgodę marketingową500 GB ekstra do pakietu Niewyczerpalne Wszystko zyskujemy za wyrażenie zgody marketingowej.Pakiety Niewyczerpalne Wszystko otrzymały nową, niższą cenę, a co za tym idzie również nowe nazwy.