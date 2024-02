19 lutego w Plusie startuje promocja Wakacje od rat, w ramach której można kupić wybrane modele smartfonów na raty, odraczając termin spłaty pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Jakie modele kupimy w ramach tej oferty?

Samsung Galaxy A25 5G 6/128GB dostępny za 1099 złotych w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1349 zł),

Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128GB dostępny za 1099 złotych w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1399 zł),

motorola edge 40 neo 5G 12/256GB dostępny za 1699 złotych w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1899 zł).

Wakacje od rat - motorola W ramach promocji motorola edge 40 neo 5G 12/256GB bedzie dostępna za 1699 złotych w 12 ratach 0%.

Serwis Urządzenia Premium 24

Dwa abonamenty w cenie jednego

Wakacje od rat to zakup telefonu na warunkach dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Decydując się na urządzenia objęte promocją, oprócz wygodnych rat rozłożonych na 12, 24 lub 36 miesięcy Plus daje możliwość odroczenia płatności pierwszej raty o pół roku.Promocja Wakacje od rat jest dostępna dla nowych klientów, którzy podpiszą umowę abonamentową i kupią smartfon z usługą Serwis Urządzenia Premium 24. Nowi klienci mogą wybrać jeden smartfon z oferty trzech modeli w obniżonych cenach:Obecni klienci, którzy chcą skorzystać z promocji Wakacje od rat, mają do wyboru ponad osiemdziesiąt modeli telefonów. Warunkiem jest zakup smartfonu z usługą Serwis Urządzenia Premium 24.Promocja dostępna jest wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży Plusa.Serwis Urządzenia Premium 24 to usługa, która umożliwia skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfona zakupionego w Plusie, w przypadku np. zalania lub uszkodzenia wyświetlacza. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Pakiet All In | Plus.Osoby decydujące się na zakup smartfona w ramach Wakacji od rat mogą skorzystać z promocji Plusa i zyskać dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania.W ramach oferty klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do superszybkiego internetu 5G od Plusa (najszybszy internet według rankingu SpeedTest.pl w 2023 roku). Aby korzystać z szybkiego internetu, wystarczy znajdować się w zasięgu sieci 5G oraz posiadać kompatybilne urządzenie.