W Plus Samsung Galaxy S24 Ultra 600 złotych taniej + 500 GB internetu

Plus wprowadza promocję, w ramach której można kupić smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra 600 złotych taniej. Dodatkowo nowi i obecni klienci abonamentowi Plusa, którzy wybiorą ten model, mogą otrzymać aż 500 GB internetu.

Przeczytaj także: W Plusie smartfony i abonamenty w świątecznych cenach

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256GB dostępny jest za 5999 złotych – 599 złotych na start i 12 rat po 449,99 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 6598,96 złotych),

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512GB dostępny jest za 6599 złotych – 649 złotych na start i 12 rat po 495,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 7199,04 złotych).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Galaxy S24 Ultra 600 złotych taniej Dodatkowo nowi i obecni klienci abonamentowi Plusa, którzy wybiorą ten model Samsung mogą otrzymać aż 500 GB internetu.

Dodatkowe 500 GB internetu

Przeczytaj także: W Plusie startują świąteczne promocje

Plus wprowadza promocję, dzięki której Samsung Galaxy S24 Ultra można kupić 600 złotych taniej. Dodatkowo nowi i obecni klienci abonamentowi Plusa, którzy wybiorą ten model Samsung mogą otrzymać aż 500 GB internetu.Wybierając Samsung Galaxy S24 Ultra można zaoszczędzić aż 600 złotych:Dodatkowo osoby, które w ramach programu Plus Odkup, odsprzedadzą swoje stare urządzenie w Plusie i zdecydują się na jeden z powyższych smartfonów zyskają kolejne 200 złotych rabatu.Decydując się na zakup wybranych urządzeń marki Samsung można zyskać dodatkowe 500 GB internetu. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie lub podpisanie umowy abonamentowej w Plusie. Wystarczy kupić jedno z urządzeń objętych promocją, a następnie wysłać bezpłatny SMS o treści 500 na numer 80708.Dodatkowe gigabajty przydadzą się szczególnie podczas rozmowy z obcojęzycznym kolegą przy pomocy Live Translate i Chat Assist, wyszukiwaniu przedmiotów dzięki Circle to Search with Google, wysyłaniu notatek ze spotkania dopracowanych z Note Assist, czy udostępniania zdjęć dopracowanych z Photo Assist.Szczegółowe informacje, lista urządzeń objętych promocją oraz więcej informacji nt. Galaxy AI znajdują się na stronie www.plus.pl/galaxyAi.