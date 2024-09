iPhone 16 w Plusie z dedykowanymi abonamentami

17 września rusza w Plusie sprzedaż smartfonów iPhone 16. Operator wprowadza także dedykowane abonamenty dla użytkowników iPhone w pakiecie z Apple One.

iPhone 16 w Plusie

iPhone 16 128GB zapłacimy 449 zł na start oraz np. 12 rat po 304,17 zł, łącznie 4099 zł,

iPhone 16 Pro 128GB zapłacimy 599 zł na start oraz np. 12 rat po 395,83 zł, łącznie 5349 zł,

iPhone 16 Pro Max 256GB zapłacimy 699 zł na start oraz np. 12 rat po 470,83 zł, łącznie 6349 zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe iPhone 16 w Plusie od 17 września Plus wprowadza dedykowane abonamenty dla użytkowników iPhone w pakiecie z Apple One.

Abonament głosowy plus Apple One

Plus Apple One za 90 zł/mies. z rabatem otrzymujemy pakiet 100 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Apple One dla jednego użytkownika,

Plus Apple One bez limitu GB za 120 zł/mies. z rabatem otrzymujemy nielimitowany dostęp do internetu, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Apple One dla jednego użytkownika.

115 zł/mies. z rabatem klienci otrzymują 2 karty SIM ze współdzielonymi 250 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz subskrypcję Apple One dla Rodziny,

145 zł/mies. z rabatem klienci otrzymują 3 karty SIM ze współdzielonymi 750 GB, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz subskrypcję Apple One dla Rodziny.

iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus wyróżniają się z zupełnie nowym chipem A18, przyciskiem Camera Control, ulepszonym zaawansowanym systemem aparatów, przyciskiem akcji do szybkiego dostępu do przydatnych funkcji oraz wydajniejszą baterią. Dodatkowo, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max, zasilane chipem A18 Pro mają wydajniejsze procesory, większe rozmiary wyświetlaczy, przycisk Camera Control, profesjonalne funkcje aparatu oraz wydajne baterie.Klienci Plusa mogą składać zamówienia w przedsprzedaży na modele iPhone 16 od 17 września z dostępnością od 20 września. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max można zakupić w systemie ratalnym w podziale na 12, 24 lub 36 rat i dobrać do tego dedykowany abonament.Wybierając:Decydując się na zakup wybranego modelu iPhone można także skorzystać z programu Plus Wymiana, który pozwala na zakup iPhone w atrakcyjnych ratach i wymianę na nowszy model już po dwóch latach.Klienci indywidualni oraz firmowi wybierający lub posiadający dowolny model iPhone mogą skorzystać z oferty abonamentów głosowych z dużymi paczkami GB, lub nawet w wariancie z internetem bez limitu, i subskrypcją Apple One. Apple One gwarantuje dostęp do muzyki dzięki Apple Music, ulubionych gier w Apple Arcade, szeroki wybór filmów i seriali w Apple TV+, a także miejsce do przechowywania plików w chmurze iCloud+. W wariancie dla jednego użytkownika jest to 50 GB lub w ofercie rodzinnej to 200 GB do współdzielenia.Tylko w Plusie, użytkownicy mogą wybrać jedną z taryf łączących usługi komórkowe wraz z subskrypcją w jednej, atrakcyjnej cenie, dla siebie lub dla całej rodziny.Wybierając:W Plusie można skorzystać także z ofert abonamentowych z kilkoma kartami SIM wraz z subskrypcją Apple One dla Rodziny, pozwalającą na utworzenie 6 oddzielnych kont, za jedynie:Wszystkie powyższe taryfy dostępne są także w analogicznej ofercie dla małych i średnich firm za: 75 zł/mies. + VAT, 100 zł/mies. + VAT, 100 zł/mies. + VAT, 120 zł/mies. + VAT.Subskrypcja Apple One jest dostępna w Plusie także jako samodzielna usługa dla posiadaczy iPhone. W przypadku Apple One dla Ciebie opłata miesięczna wynosi 39,99 złotych, natomiast Apple One dla Rodziny kosztuje miesięcznie 49,99 złotych. W obu wariantach klienci otrzymują miesiąc w prezencie.Więcej informacji nt. dedykowanej oferty znajduje się na stronie internetowej: plus.pl/appleone.