Plus wprowadza nową Mistrzowską Ofertę

Od 17 sierpnia dostępna jest nowa Mistrzowska Oferta Plus dla klientów indywidualnych oraz dla firm. W ramach promocji z okazji Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, 25-lecia wspierania polskiej siatkówki i zbliżającego się początku roku szkolnego, klienci mogą nabyć dwa abonamenty w cenie jednego i dwa smartfony w cenie jednego. Promocje można łączyć.

Dwa abonamenty w cenie jednego dla klientów indywidualnych i dla firm.

Dwa smartfony w cenie jednego dla klientów indywidualnych i dla firm.

Możliwość łączenia promocji abonamentowej i sprzętowej – dwóch abonamentów i dwóch smartfonów w cenie jednego.

Trwająca promocja „Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie”.

Smartfony marki Samsung w niższych cenach.

Oferta dla klientów indywidualnych

Mistrzowska Oferta za 69 zł miesięcznie

Każdy, kto zdecyduje się na ofertę za 69 zł miesięcznie otrzyma dwa abonamenty z pakietem 240 GB na dwa numery do wspólnego korzystania oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a na dodatek dostęp do Disney+ w prezencie na rok. Z oferty za 69 zł miesięcznie mogą skorzystać wszyscy nowi klienci Plusa, osoby przechodzące do Plusa z innej sieci, a także dotychczasowi użytkownicy oferty Plusa na kartę czy MIX. Mogą ją dokupić także obecni abonenci Plusa.

Dla obecnych klientów Plus przygotował także Mistrzowską Ofertę w cenie 59 zł miesięcznie. W tej cenie otrzymują oni dwa abonamenty z pakietem 100 GB do wspólnego korzystania oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Plus daje również dostęp do Disney+ w prezencie na rok.



Mistrzowska Oferta za 59 zł/mies. została przygotowana dla klientów Plusa, którzy równocześnie kupią albo przedłużą inny abonament głosowy za min. 39 zł/mies. lub Internet (mobilny/światłowodowy) za min. 19 zł/mies.



Z Mistrzowskiej Oferty za 59 zł/mies. mogą skorzystać także klienci Polsat Box, którzy równocześnie kupią lub przedłużą usługę Polsat Box za min. 20 zł/mies.

Mistrzowska Oferta dla firm Plus przygotował również Mistrzowską Ofertę dla firm, czyli dwa abonamenty w cenie jednego za 49 zł + VAT miesięcznie lub 59 zł + VAT miesięcznie.

Oferta dla firm

Mistrzowska Oferta za 59 zł + VAT miesięcznie

Z oferty za 59 zł + VAT miesięcznie mogą skorzystać nowi klienci Plusa, wszyscy przenoszący numer do Plusa, a także osoby przechodzące z oferty MIX czy prepaid Plusa na abonament. Ofertę mogą dokupić także obecni abonenci Plusa. W Mistrzowskiej Ofercie za 59 zł + VAT miesięcznie znajdziemy dwa abonamenty w cenie jednego ze wspólnym pakietem 140 GB, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz Disney+ w prezencie na rok.

Dla tych, którzy są już klientami Plusa, operator przygotował także ofertę z dwoma abonamentami w cenie jednego za 49 zł + VAT miesięcznie. W tej cenie klienci otrzymują dwa abonamenty z 60 GB do wspólnego korzystania, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz dostęp do Disney+ w prezencie na rok. Mistrzowską Ofertę dla przedsiębiorców za 49 zł + VAT miesięcznie mogą wybrać osoby, które jednocześnie kupią albo przedłużą wybrany abonament głosowy za min. 49 zł + VAT/mies. lub Internet (mobilny/światłowodowy) za min. 15,44 zł + VAT/mies.



Z Mistrzowskiej Oferty za 49 zł + VAT/mies. mogą skorzystać także klienci Polsat Box, którzy kupią albo przedłużą abonament Polsat Box za min. 16,26 zł + VAT/mies.

Dwa smartfony w cenie jednego

Dwa smartfony w cenie jednego Kupując Xiaomi Redmi Note 12 5G 4/128GB lub Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128GB w prezencie dostępny jest Xiaomi Redmi A2 2/32GB.

Smartfony Samsung nawet do 600 złotych taniej i słuchawki bezprzewodowe w prezencie

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 8/256GB wyniesie 5199 złotych (+ VAT) – 499 zł na start (+ VAT) oraz 12 rat po 391,65 zł (+ VAT)/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5599 zł (+ VAT)),

Samsung Galaxy Z Fold 5 5G 12/256GB wyniesie 8199 złotych (+ VAT) – 799 zł na start (+ VAT) oraz 12 rat po 616,66 zł (+ VAT)/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8799 zł (+ VAT)).

Tańsze Samsungi w Plusie Plus oferuje niższe ceny smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 5 5G oraz Samsung Galaxy Z Flip 5 5G dla klientów indywidualnych oraz firm.

Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie

