Plus powiększa zasięg 5G Ultra. Technologia uruchomiona w połowie czerwca jest już dostępna dla ponad 4,2 miliona mieszkańców Polski w 171 miejscowościach, dzięki blisko 700 stacjom bazowym. Jednocześnie Plus poszerza ofertę urządzeń obsługujących 5G Ultra.

Plus powiększa zasięg 5G Ultra

Zasięg sieci 5G Ultra

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Smolec, Mirków, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce, Karpacz, Kamienna Góra, Oleśnica Śląska, Wołów, Bystrzyca Kłodzka, Nowa Ruda, Stronie Śląskie, Szklarska Poręba,

województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Lipno, Żnin, Koronowo, Szubin, Barcin, Białe Błota, Piotrków Kujawski, Mrocza, Jabłonowo Pomorskie, Lubicz Dolny, Głogowo, Aleksandrów Kujawski, Brzoza, Chełmno, Chełmża, Dębianki, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Grębocin, Inowrocław, Kcynia, Lubicz, Nowe, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Zamość (gm. Szubin),

województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok, Skwierzyna ,

województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Wieruszów, Tuszyn, Andrespol, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Działoszyn, Konstantynów Łódzki, Łask, Łęczyca, Opoczno, Skierniewice, Zduńska Wola, Zelów, Zgierz,

województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Dzierżążno, Puck, Władysławowo, Chwaszczyno, Debrzno, Miszewo, Kowale, Kępice, Luzino, Sopot, Starogard Gdański, Tczew, Ustka, Wejherowo,

województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo, Bartoszyce, Biskupiec k. Iławy, Działdowo, Kętrzyn, Lidzbark k. Działdowa, Lidzbark Warmiński, Mikołajki, Morąg, Ostróda, Pasłęk, Reszel, Węgorzewo,

województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Brzeźno, Gołańcz, Miejska Górka, Ostrzeszów, Raszków, Śrem, Włoszakowice,

Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Brzeźno, województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Białogard, Wałcz, Choszczno, Pyrzyce, Płoty, Maszewo, Mielno, Rewal, Pobierowo, Darłowo, Dobra, Grzybowo, Kamień Pomorski, Lipiany, Police, Połczyn Zdrój, Sławno, Szczecinek, Wolin.

Rozbudowane portfolio urządzeń obsługujących sieć 5G Ultra

Od momentu uruchomienia Plus 5G Ultra, przybyło 76 nowych miast objętych zasięgiem tej technologii. Dzięki temu dostęp do szybkiej sieci 5G Ultra, składającej się już z blisko 700 stacji bazowych, ma już ponad 4,2 milionów mieszkańców Polski w mniejszych i większych miejscowościach. W sumie w zasięgu 5G jest ponad 20 mln osób w całym kraju.Dla użytkowników oznacza to możliwość korzystania z internetu mobilnego ze światłowodową prędkością. Przełoży się to na jeszcze szybsze pobieranie plików, niezakłócone spotkania online, komfortową pracę i naukę zdalną oraz płynne oglądanie wideo w najwyższej jakości. Zastosowana technologia wykorzystuje agregację (łączenie) 3 pasm radiowych – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) – do szybkiej transmisji danych.Zasięg 5G Ultra jest dostępny w następujących miejscowościach (nowe lokalizacje zaznaczone są pogrubioną czcionką):Plus rozszerzył ofertę smartfonów oraz routerów kompatybilnych z ultraszybką siecią. Wśród nowości są: smartfony Samsung Galaxy Z Fold 5 5G, Samsung Galaxy Z Flip 5 5G, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 oraz router ZTE MC888 5G.Klienci mogą wybierać także spośród wcześniej dostępnych modeli, takich jak: Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Z Flip4 5G, Samsung Z Fold4 5G, OPPO Find N2 Flip 5G, motorola edge 40 pro, motorola ThinkPhone, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, router D-Link DWR-X1820, Zowee Router 5G CPE 5 oraz ZTE MC889 5G + Router WiFi – ZTE T3000.