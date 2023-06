Od 12 czerwca Plus udostępnia 5G Ultra. Maksymalna prędkość pobierania danych w sieci 5G Plusa wzrośnie do 1 Gb/s. Dostępne bezpłatnie dla wszystkich 5G Ultra w ciągu najbliższych kilku dni zostanie włączone na 356 stacjach bazowych w 98 miejscowościach. Lista lokalizacji z dostępem do najszybszego 5G będzie rozszerzana. W ofercie Plusa dostępne są już smartfony i routery obsługujące sieć 5G Ultra.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 5G Ultra Plus od 12 czerwca Maksymalna prędkość pobierania danych w sieci 5G Plusa wzrośnie do 1 Gb/s.

Zasięg sieci 5G Ultra

województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Śrem, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Krzymów,

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce,

województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Lipno, Żnin, Koronowo, Szubin, Barcin, Białe Błota, Piotrków Kujawski, Mrocza, Jabłonowo Pomorskie, Lubicz Dolny, Oborowo,

województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok,

województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Wieruszów, Tuszyn, Andrespol,

województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kolbudy,

województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo,

województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Białogard, Wałcz, Choszczno, Pyrzyce, Płoty, Maszewo, Mielno, Rewal.

Lista urządzeń obsługujących 5G Ultra

5G Ultra zostało uruchomione dzięki agregacji 3 pasm – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz). Dla użytkowników oznacza to światłowodowy komfort korzystania z internetu w codziennych sytuacjach takich jak spotkania online, oglądanie filmów i seriali online, granie w chmurze oraz praca i nauka zdalna. Włączenie 5G na paśmie 2100 MHz nie tylko przyśpieszy transmisję danych z wykorzystaniem 5G Ultra, ale zwiększy także pokrycie i dostępność technologii 5G.5G Ultra będzie bezpłatnie dostępne dla wszystkich klientów Plusa i Plusha korzystających z ofert Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę. Wystarczy przebywać w zasięgu 5G Ultra oraz posiadać kompatybilne urządzenie.Aktualna lista miejscowości, w których od 15 czerwca będzie dostępny zasięg sieci 5G Ultra:W portfolio Plusa dostępne są smartfony i routery obsługujące 5G Ultra:Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Z Flip4 5G, Samsung Z Fold4 5G, OPPO Find N2 Flip 5G, motorola edge 40 pro, motorola ThinkPhone, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, router D-Link DWR-X1820, Zowee Router 5G CPE 5 oraz ZTE MC889 5G + Router WiFi – ZTE T3000.Wkrótce lista urządzeń wspierających 5G Ultra zostanie rozszerzona o kolejne smartfony i routery. Poza nowymi modelami, będą to również urządzenia znajdujące się w ofercie, które dostaną aktualizacje oprogramowania.