W Plus abonament L i Rodzinny z rabatami

Plus obniża cenę abonamentu L z 79 zł/mies. na 69 zł/mies. z rabatami przez 12 lub 24 miesiące. Obniżką zostanie objęty również Abonament Rodzinny. Użytkownicy, którzy zdecydują się na dołączenie drugiego abonamentu L do swojego rachunku, zapłacą za niego jedynie 39 zł/mies. zamiast 49 zł/mies. nawet przez 2 lata.

Tańszy abonament

Więcej korzyści z Abonamentu Rodzinnego

Dla Klientów potrzebujących mniejszej paczki GB Plus ma Abonamenty Rodzinne rozpoczynające się od 29 zł/mies.

Disney+ w prezencie na rok

5G Ultra

Od teraz klienci mogą korzystać z obniżonej ceny abonamentu L – 69 złotych miesięcznie. W ramach tego korzystnego pakietu, klienci otrzymują aż 120 GB danych, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. To doskonała oferta dla osób, które cenią sobie swobodę korzystania z najszybszego, według niezależnych rankingów, internetu 5G od Plusa, bez obawy o przekroczenie limitów.Abonament Rodzinny również został objęty obniżką cenową, dając możliwość dodatkowej oszczędności. Drugi numer w abonamencie L został obniżony z 49 zł/mies. na 39 zł/mies., w ramach którego otrzymujemy pakiet 120 GB oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Niższa cena obowiązuje przez 2 lata przy równoczesnym zakupie smartfona. Decydując się na dwa abonamenty L w Abonamencie Rodzinnym można zaoszczędzić nawet 480 złotych przez dwa lata trwania umowy.Od teraz obniżka cen Abonamentów Rodzinnych dostępna jest nie tylko dla klientów przenoszących numer, ale również dla nowych klientów oraz klientów którzy przechodzą z oferty Plus MIX lub z oferty Plus na Kartę z co najmniej trzydziestodniowym stażem.Wszyscy abonenci mogą korzystać z promocji, w ramach której otrzymają dostęp do Disney+ w prezencie na rok. To 12 miesięcy oglądania filmów, animacji, seriali i dokumentów bez dodatkowych opłat. 5G Ultra oferuje najszybsze 5G w Polsce, zapewniając maksymalną prędkość pobierania do 1 Gb/s. Aby osiągnąć takie wyniki, Plus wykorzystuje agregację trzech pasm: dwa pasma w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz warstwę 4G (1800 MHz). 5G Ultra jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich klientów Plusa i Plusha korzystających z ofert: Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na Kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na Kartę. Aby korzystać z ultra szybkiego internetu, wystarczy znajdować się w zasięgu sieci 5G Ultra i posiadać kompatybilne urządzenie.