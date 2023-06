Smartfon Infinix NOTE 30 VIP z bezprzewodowym ładowaniem 50 W

Infinix wprowadza na rynek smartfona NOTE 30 VIP, z wyświetlaczem AMOLED 6,6’’ o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz wyposażonego w technologię All-Round FastCharge z przewodowym ładowaniem 68 W i bezprzewodowym 50 W, a także w procesor Dimensity 8050 5G.6.

Przeczytaj także: Smartfon Infinix NOTE 12 2023 już dostępny w Polsce

Ultraszybkie ładowanie

Zaprojektowany z myślą o wszechstronnym doświadczeniu użytkownika

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfon Infinix NOTE 30 VIP, fot.2 Duży wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz został wyposażony w czytnik odcisków palców pod ekranem. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wysoka częstotliwość odświeżania i ochrona oczu

Wysokiej jakości zdjęcia

Dodatkowe kluczowe funkcje

Rozszerzona pamięć RAM

NOTE 30 VIP jest wyposażony w 256 GB pamięci masowej i 12 GB RAM, z możliwością rozszerzenia jej do 21 GB (12 GB + 9 GB), co ułatwia korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie i do 7% przyspiesza uruchamianie często używanych aplikacji

NOTE 30 VIP jest wyposażony w 256 GB pamięci masowej i 12 GB RAM, z możliwością rozszerzenia jej do 21 GB (12 GB + 9 GB), co ułatwia korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie i do 7% przyspiesza uruchamianie często używanych aplikacji Chłodzenie cieczą VC

Wbudowana w NOTE 30 VIP technologia chłodzenia cieczą VC wykorzystuje 11 warstw materiału chłodzącego VC na powierzchni 2890 mm², aby zapobiec przegrzaniu korpusu podczas pracy przy dużym obciążeniu, co wpływa na dłuższą pracę smartfona na jednym ładowaniu

Wbudowana w NOTE 30 VIP technologia chłodzenia cieczą VC wykorzystuje 11 warstw materiału chłodzącego VC na powierzchni 2890 mm², aby zapobiec przegrzaniu korpusu podczas pracy przy dużym obciążeniu, co wpływa na dłuższą pracę smartfona na jednym ładowaniu Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL

NOTE 30 VIP jest wyposażony w podwójne głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res i tuningiem dźwięku od JBL, które zapewnia jego wysoką jakość

NOTE 30 VIP jest wyposażony w podwójne głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res i tuningiem dźwięku od JBL, które zapewnia jego wysoką jakość XOS 13 na bazie Android 13

NOTE 30 działa na XOS 13, systemie operacyjnym zbudowanym na Androidzie 13. Oferuje on płynny i intuicyjny interfejs, elegancką grafikę, i liczne funkcje, pozwalające na personalizację urządzenia

ładowarka 68 W,

bezprzewodowa ładowarka 15 W,

słuchawki,

etui,

szkło ochronne,

kabel USB.

Przeczytaj także: Smartfon Infinix ZERO ULTRA już w sprzedaży

NOTE 30 VIP zapewnia bezprzewodowe szybkie ładowanie 50 W, które jest w stanie naładować jego baterię o pojemności 5000 mAh do 50% w 30 minut. Smartfon obsługuje również ultraszybkie ładowanie przewodowe 68 W, które pozwala w pół godziny naładować go od 1% do 80%. Technologia All-Round FastCharge pomaga także w utrzymaniu długiej żywotności baterii, zapewniając jej wysoką wydajność do 1000 cykli ładowania. Ponadto NOTE 30 VIP obsługuje wiele metod ładowania, w tym przewodowe i bezprzewodowe zwrotne, obejściowe, bezpieczne nocą.Wyposażony w procesor Dimensity 8050 5G, NOTE 30 VIP cechuje się niskim zużyciem energii i bardziej stabilną łącznością sieciową. NOTE 30 VIP płynnie obsługuje wiele aplikacji jednocześnie i uruchamia gry z wysoką liczbą klatek na sekundę, utrzymując zużycie energii na minimalnym poziomie dzięki procesorowi z częstotliwością taktowania do 3 GHz, zbudowanemu w technologii 6 nm. Procesor jest wyposażony w technologię HyperEngine5.0 firmy MediaTek, która zapewnia stabilną i niską latencję.Dodatkowo NOTE 30 VIP jest wyposażony w opracowaną przez Infinix technologię UPS (Ultra Powerful Signal). Dzięki optymalizacji algorytmów oprogramowania, UPS może zwiększyć siłę sygnału komórkowego nawet o 20% oraz siłę sygnału WiFi nawet o 100%, umożliwiając stabilne połączenie nawet w obszarach o słabym sygnale, takich jak windy czy piwnice. Aby zapewnić jeszcze płynniejszą łączność 5G, NOTE 30 VIP obsługuje technologię Dual 5G SIM i Clever 5G 2.0, która pozwala na jednoczesne korzystanie z dwóch kart SIM w celu uzyskania szybszego dostępu do Internetu. System optymalizuje również alokację pasma częstotliwości 5G zgodnie z różnymi scenariuszami, aby uzyskać najszybsze połączenie przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia baterii.Duży wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz został wyposażony w czytnik odcisków palców pod ekranem. Szczytowa jasność do 900 nitów i obsługa 100% przestrzeni barw DCI-P3 zapewniają wyraźne i bogate kolory. Ekran został wyposażony w tryb ochrony oczu certyfikowany przez TÜV Rheinland, który skutecznie filtruje niebieskie światło, zmniejszając zmęczenie wzroku nawet podczas długiego korzystania za smartfona.NOTE 30 VIP ma główny aparat - o rozdzielczości 108 Mpx. Zastosowano w nim m.in. technologię automatycznej gradacji kolorów, pozwalającej robić dobre zdjęcia niezależnie od warunków oświetleniowych. Ponadto posiada wbudowane funkcje takie jak Super Night Mode, pozwalający na wykonywanie wyraźnych zdjęć w nocy, Sky Remap, dzięki któremu można zmienić wygląd nieba na zdjęciach, oraz Dual View Video, czyli nagrywanie jednocześnie przednią i tylną kamerą. Dodatkowo NOTE 30 VIP pozwala wykonywać zdjęcia makro dzięki dedykowanemu obiektywowi. Przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpx, jak we wszystkich wszystkie smartfonach Infinix, został wyposażony w przednią lampę błyskową.W pudełku NOTE 30 VIP poza samym smartfonem znajdują się też: