Smartfon Infinix ZERO ULTRA już w sprzedaży

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy smartfon Infinix ZERO ULTRA, wyposażony w technologię błyskawicznego ładowania 180W Thunder Charge opracowaną przez Infinix.

Przeczytaj także: Smartfony Infinix NOTE 12 PRO oraz NOTE 12 PRO 5G w Polsce

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Infinix ZERO ULTRA, fot.2 Smartfon został wyposażony w wysokiej klasy tylny aparat fotograficzny 200 Mpx z optycznym stabilizatorem obrazu i dodatkowym, szerokokątnym obiektywem 13 Mpx. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Specyfikacja ZERO ULTRA

Procesor MediaTek Dimensity 920 6nm 5G

Bezramkowy wyświetlacz AMOLED FHD+ 6,8 cala o szczytowej jasności 900 nitów

Tylny aparat 200 Mpx z OIS, poczwórną lampą błyskową i szerokokątnym obiektywem 13 Mpx F 2,4

Przedni aparat 32 Mpx z podwójną lampą błyskową

Pamięć ROM 256GB + RAM 8GB (rozszerzalny do 13GB)

System operacyjny XOS 12 na bazie Android 12

USB-C z pierwszym na rynku ultraszybkim ładowaniem 180W Thunder Charge

Dwukomorowy akumulator 4500 mAh 8C

Przeczytaj także: Smartfony Infinix z linii HOT w Polsce

Smartfon Infinix ZERO ULTRA trafił do sprzedaży u wybranych partnerów handlowych w Polsce. Został wyposażony w wysokiej klasy tylny aparat fotograficzny 200 Mpx z optycznym stabilizatorem obrazu i dodatkowym, szerokokątnym obiektywem 13 Mpx, przedni aparat 32 Mpx z podwójną lampą błyskową, a także bardzo duży 6,8-calowy bezramkowy zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz i szczytowej jasności 900 nitów. Model posiada moduł NFC i dwa sloty na karty 5G.Model otwiera nową serię ZERO, w której zastosowano funkcję 180W Thunder Charge - opracowaną przez Infinix technologię z mocą ładowania 180 W, dzięki której w 12 minut można w pełni naładować jego dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh. Smartfon został wyposażony w 20 czujników temperatury, które chronią przed przegrzaniem zarówno samo urządzenie, jak i ładowarkę oraz kabel.W zestawie znajduje się zaawansowana ładowarka, która naładuje również inne urządzenia, jak laptop czy tablet, za pomocą kabla USB-C. Wykorzystuje ona technologię GaN, opartą na wydajnych i energooszczędnych półprzewodnikach z azotku galu.Model ZERO ULTRA dysponuje pamięcią 8+256 GB z możliwością poszerzenia jej do 13 GB dzięki integracji 8+5 GB ROM i RAM. Został również wyposażony w wydajne podzespoły, procesor MediaTek Dimensity 920 oraz zaawansowany, 4-warstwowy grafitowy system chłodzenia. Całe urządzenie ma 11 warstw materiałów rozpraszających ciepło, które mogą skutecznie obniżyć temperaturę rdzenia. Ponadto w 36-miesięcznym teście płynności TÜV SÜD model ZERO ULTRA otrzymał najwyższą ocenę. Ocena TÜV SÜD bierze pod uwagę nie tylko płynność działania urządzeń na początkowym etapie użytkowania, ale także po dwóch lub trzech latach.Smartfon działa w oparciu o oprogramowanie Infinix XOS 12, powstałe na bazie Androida 12. Jest ono wyposażone m.in. w tryb dla dzieci, który pozwala ręcznie wybrać aplikacje, do których najmłodsi użytkownicy będą mieli dostęp, a także tryb eliminacji niebieskiego światła, bardzo wygodny tryb dzielenia ekranu, oraz wiele innych funkcji.Wydajne podzespoły:Innowacyjność:Model ZERO ULTRA, podobnie jak inne smartfony Infinix, został zaprojektowany z naciskiem na wyróżniający się design. Dostępny jest w srebrzysto-białej (Coslight Silver) wersji kolorystycznej. Wygląd smartfonów Infinix jest inspirowany kosmosem, dlatego marka nawiązała partnerstwo z Królewskim Obserwatorium Astronomicznym w Greenwich, w którym miała też miejsce światowa premiera pierwszego modelu z serii ZERO. Partnerstwo obejmuje m.in. warsztaty popularyzujące zagadnienia astronomii oraz darowiznę na teleskop astrograficzny im. Annie Maunder, pozwalający na fotografowanie kosmosu.Sugerowana cena smartfona Infinix ZERO ULTRA wynosi 2999 zł. Przez pierwsze 48 godzin od premiery jest dostępny w promocyjnej cenie 2699 zł.