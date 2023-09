Smartfon Infinix ZERO 30 5G - światowa premiera

Nowy smartfon Infinix ZERO 30 5G ma zakrzywiony ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności 950 nitów. Został wyposażony w przedni aparat z możliwością nagrywania filmów Ultra HD (4K/60 FPS). Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Golden Hour, Rome Green, Fantasy Purple.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfony Infinix ZERO 30 5G Infinix ZERO 30 5G dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Golden Hour, Rome Green, Fantasy Purple.

Bezpieczeństwo i wysoka jakość obrazu

Moc, pojemność i wydajność

Smartfon Infinix ZERO 30 5G jest wyposażony w przednią kamerę 50 Mpx, która obsługuje nagrywanie wideo 4K (rozdzielczość 3840 x 2160 px) przy płynności 60 klatek na sekundę. Funkcja ta dotychczas spotykana była niemal wyłącznie w najdroższych modelach smartfonów. Urządzenie zwraca też uwagę podwójną przednią lampą błyskową, umożliwiającą nagrywanie filmów w każdych warunkach oświetleniowych. Funkcja PDAF (Phase Detection AutoFocus) zapewnia ostry obraz wysokiej jakości nie tylko w przypadku zdjęć selfie, ale także filmów wykonywanych przednią kamerą. Funkcja Engage Movie Filter umożliwia nagrywanie w kinowych proporcjach 2,35:1 oraz innych filmowych formatach, a tryb Dual View pozwala rejestrować obraz jednocześnie z przedniego i tylnego obiektywu.Oprócz tego Infinix ZERO 30 5G wyposażono w główny aparat 108 Mpx, zapewniający wyraźne zdjęcia nawet w słabym świetle dzięki czujnikowi 1/1,67" i szklanemu obiektywowi, który przechwytuje 10 proc. więcej światła niż standardowe obiektywy. Potrójny bezstratny zoom pozwala cieszyć się wyraźnymi szczegółami nawet w ujęciach z większych odległości, a szeroki obiektyw 120° gwarantuje zachowanie kadrów bez zniekształceń. Zastosowanie technologii stabilizacji obrazu OIS oraz EIS poprawia jakość rejestrowanych materiałów, zarówno w przypadku fotografii, jak i filmów.Infinix Zero 30 5G został zaprojektowany z dużą dbałością o nowoczesny, przyciągający uwagę wygląd oraz o bezpieczeństwo użytkowania. Za ochronę wyświetlacza odpowiada szkło Corning® Gorilla® Glass. Smartfon został wyposażony w zakrzywiony ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz i szczytowej jasności 950 nitów, a także tryb ochrony oczu z certyfikatem TÜV Rheinland. W ekran wbudowany jest czytnik linii papilarnych. Urządzenie wyposażono w dwugłośnikowy system audio z obsługą dźwięku DTS.Za szybkie działanie smartfona odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8020 z czterema rdzeniami Cortex-A78 oraz czterema rdzeniami Cortex-A55 odpowiedzialnymi za nawigację po systemie i płynne przełączanie się między aplikacjami. To także zasługa pamięci operacyjnej rozszerzonej nawet do 21 GB (12 GB RAM + 9 GB ROM).Materiały o rozdzielczości 4K, które można nagrywać z Infinix ZERO 30 5G, są także bardziej wymagające pod kątem przestrzeni dyskowej, w porównaniu do standardowych materiałów HD czy 2K. Dlatego model ten został wyposażony w 256 GB pamięci wewnętrznej.Baterię ZERO 30 5G o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W można naładować od 1% do 80% w zaledwie 30 minut. Specjalny system chłodzenia dba o właściwą temperaturę urządzenia, również podczas nagrywania wysokiej jakości materiałów w wysokich temperaturach. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu XOS 13 na bazie Androida 13 i obsługuje płatności NFC.Infinix ZERO 30 5G dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Golden Hour, Rome Green, Fantasy Purple. O dacie polskiej premiery oraz cenie poinformujemy wkrótce. Będzie to drugi smartfon Infinix z rodziny Zero na polskim rynku. Obecnie dostępny jest model ZERO Ultra z ładowaniem 180 W.