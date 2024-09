Smartfon Infinix ZERO 40 5G z funkcją wideo 4K ProStable

Na świecie zadebiutował smartfon Infinix ZERO 40 5G stworzony we współpracy z GoPro, JBL i WGSN. Smartfon posiada aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpx oraz umożliwia nagrywanie w 4K zarówno przednią, jak i tylną kamerą z technologią ProStable. Ponadto jest zintegrowany z GoPro.

Przy tworzeniu ZERO 40 5G Infinix nawiązał współpracę z GoPro, umożliwiając użytkownikom intuicyjne połączenie smartfona z urządzeniami marki, dzięki udziałowi w programie dla deweloperów Works with GoPro. Pozwala to między innymi używać smartfona jako monitora GoPro z możliwością regulacji nagrań w czasie rzeczywistym.ZERO 40 5G jest wyposażony w główny obiektyw o rozdzielczości 108 Mpx z OIS oraz przedni o rozdzielczości 50 Mpx. Jako pierwszy smartfon Infinix wprowadza również ultraszerokokątny obiektyw 120° z matrycą 50 Mpx. Funkcja PDAF (Phase Detection AutoFocus) gwarantuje ostrość i wysoką jakość zdjęć oraz filmów. Podczas nagrywania trzy mikrofony zapewniają precyzyjne kierunkowe przechwytywanie dźwięku i skuteczną redukcję szumów.Smartfon jest wyposażony w zakrzywiony wyświetlacz AMOLED chroniony szkłem Corning® Gorilla® i do 24 GB rozszerzonej pamięci RAM. Obsługuje szybkie ładowanie o mocy 45 W i funkcję ładowania bezprzewodowego 20 W.Smartfon ZERO 40 5G obsługuje również liczne funkcje AI, m.in. poprawiające i optymalizujące jakość obrazu i dźwięku, oraz, jako jeden z pierwszych smartfonów, jest zintegrowany z Google Gemini.Informacje na temat dostępności smartfona Infinix ZERO 40 5G w Polsce zostaną przekazane wkrótce.