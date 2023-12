Limitowany smartfon Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition w Polsce od 4 grudnia

4 grudnia do sprzedaży w Polsce trafi ograniczona liczba smartfonów Infinix z limitowanej edycji NOTE 30 VIP Racing Edition w sugerowanej cenie 1899 zł. Smartfon powstał we współpracy z centrum projektowym Designworks należącym do grupy BMW.

Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition w Polsce od 4 grudnia W Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition zastosowano także przełomową technologię 3D Lighting Leather, łączącą klasyczną, skórzaną obudowę z trójkolorowymi diodami LED.

Smartfon Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition Do elementów wyścigowych w Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition nawiązuje również wygląd specjalnej nakładki na system operacyjny, zharmonizowany z kolorami podświetlenia obudowy.

Limitowany smartfon Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition Ograniczona liczba sztuk NOTE 30 VIP Racing Edition jest dostępna w sugerowanej cenie 1899 zł w autoryzowanym sklepie InfinixStore.

Specyfikacja NOTE 30 VIP Racing Edition

Technologia 3D Lighting Leather

Materiał przeciwpoślizgowy

Błyskawiczne ładowanie przewodowe 68 W

Bezprzewodowe ładowanie nawet do 50 W

Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL

Wyświetlacz AMOLED 120Hz 6,67’’

Pamięć 12/256 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 2 TB

Główny aparat 108 Mpx z lampą błyskową

Aparat do selfie 32 Mpx z podwójną lampą błyskową

Bateria 5000 mAh

Procesor MediaTek Dimensity 8050 z obsługą sieci 5G

USB-C

System operacyjny XOS 13 na bazie Android 13

NFC

Sprzedawany w zestawie z ładowarką przewodową 68 W i ładowarką bezprzewodową 15 W, kablem zasilającym, szkłem ochronnym na ekran, słuchawkami oraz przeźroczystym etui.

Wygląd smartfona nawiązuje do estetyki wyścigów samochodowych - m.in. tylna obudowa jest ozdobiona tłoczeniem we wzór małych trójkątów, przypominającym kierownice aut wyścigowych. Ten antypoślizgowy materiał zwiększa przyczepność i zapewnia bardziej stabilny chwyt telefonu.W Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition zastosowano także przełomową technologię 3D Lighting Leather, łączącą klasyczną, skórzaną obudowę z trójkolorowymi diodami LED. Działanie podświetlenia jest zsynchronizowane z wybranymi powiadomieniami telefonu.Dedykowana nakładka na system i Magic RingDo elementów wyścigowych w Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition nawiązuje również wygląd specjalnej nakładki na system operacyjny, zharmonizowany z kolorami podświetlenia obudowy. W smartfonie zastosowano także funkcję Magic Ring, która pozwala na lepszą obsługę smartfona i łatwiejszy dostęp do informacji systemowych dzięki dynamicznym efektom powiadomień.Ograniczona liczba sztuk NOTE 30 VIP Racing Edition jest dostępna w sugerowanej cenie 1899 zł w autoryzowanym sklepie InfinixStore oraz w wybranych sieciach handlowych. Jest sprzedawany w zestawie z ładowarką przewodową 68 W i ładowarką bezprzewodową 15 W, kablem zasilającym, szkłem ochronnym na ekran, słuchawkami oraz przeźroczystym etui.Smartfon, tak samo jak wersja podstawowa, jest wyposażony w technologię All-Round FastCharge z szybkim ładowaniem przewodowym 68 W i bezprzewodowym nawet do 50 W oraz funkcją ładowania zwrotnego - zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego. Wyposażony jest w duży ekran 6.67” AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, aparat główny 108 Mpx oraz aparatem do selfie 32 Mpx z przednią lampą błyskową. Obsługuje technologię 5G i posiada moduł NFC.