W Plusie ruszyły kolejne przedświąteczne obniżki cen smartfonów marek motorola, Huawei, realme i Maxcom. Operator przygotował także świąteczną ofertę abonamentową.

motorola moto g53 5G 4/128GB dostępny jest w sklepie internetowym za 1 zł na start oraz 58,16 zł/mies. w 12 ratach – łącznie 698,92 zł,

motorola moto g54 5G 8/256GB dostępny jest za 1 zł na start oraz 74,83 zł/mies. w 12 ratach – łącznie 898,96 zł,

Huawei Nova Y91 8/128GB dostępny jest w sklepie internetowym za 1 zł na start oraz 104,00 zł/mies. w 12 ratach – łącznie 1 249,00 zł,

realme 11 5G 8/256GB dostępny jest za 1 zł na start oraz 91,49 zł/mies. w 12 ratach – łącznie 1 098,88 zł,

Maxcom MS651 dostępny jest w cenie za 1 zł na start oraz 33,17 zł/mies. w 12 ratach – łącznie 399,04 zł.

W Plusie smartfony i abonamenty w świątecznych cenach

Dwa abonamenty w cenie jednego

nowi i obecni klienci mogą dokupić dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie z rabatami przez rok, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania,

obecni klienci, którzy zakupią lub przedłużą umowę Internetu lub telewizji, mogą dokupić dwa abonamenty w cenie jednego za 59 zł miesięcznie z rabatami przez rok, następnie 109 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 100 GB do wspólnego korzystania.

Dla wszystkich, którzy szukają pomysłów na świąteczne prezenty Plus przygotował promocje, dzięki którym można kupić smartfony w atrakcyjnych cenach:Wybierając nowe urządzenie warto zastanowić się nad nową ofertą abonamentową. Plus przygotował świąteczną ofertę, w której:W ramach powyższych ofert klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do najszybszego 5G w Polsce (dostęp do sieci 5G jest możliwy wyłącznie na urządzeniu obsługującym tę technologię).