Święta w Plusie - drugi smartfon lub słuchawki za 1 zł

Plus przygotował dla swoich klientów kolejne gwiazdkowe prezenty. Przy zakupie online Samsunga Galaxy A71 otrzymują oni drugi smartfon Galaxy A21s w prezencie za złotówkę. Ci którzy wybiorą smartfon HUAWEI P40 dostaną słuchawki FreeBuds Pro.

Na Święta drugi smartfon w prezencie za 1 zł

HUAWEI P40
Klienci, którzy za pośrednictwem sklepu internetowego zdecydują się na zakup zestawu składającego się ze smartfona HUAWEI P40 z obsługą 5G w Plusie i słuchawek FreeBuds Pro, otrzymują je w prezencie za 1 zł.

HUAWEI FreeBuds Pro
Przy okazji świątecznego zakupu smartfona P40 klient otrzymuje słuchawki FreeBuds Pro w prezencie za 1 zł.

W sklepie internetowym Plusa Samsung Galaxy A71 dostępny jest za 1 zł na start i np. 36 rat po 56 zł za sprzęt. Natomiast ten sam smartfon w zestawie z Samsungiem Galaxy A21s dostępny jest za 2 zł na start i 36 rat po 56 zł za całość. Zakupu można dokonać z wybraną ofertą abonamentową lub bez kosztów abonamentu na raty 0%. Do tego w ramach trwającej świątecznej promocji przy zakupie Samsunga Galaxy A71 klienci mogą odebrać zwrot gotówki – 200 zł.Galaxy A71 został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor, 6 GB RAM, a także pamięć wewnętrzną 128 GB z możliwością rozszerzenia do 512 GB dzięki karcie microSD. Smartfon posiada 6,7 - calowy wyświetlacz Infinity-O o rozdzielczości FHD+ 2400 x1080 pikseli i proporcjach 20:9. Jest niemal pozbawiony ramek. Wykorzystana w Galaxy A71 technologia Super AMOLED zapewnia realistyczne odwzorowanie barw. Zestaw czterech aparatów – z matrycą główną 64 MP, obiektywem ultraszerokokątnym 123° 12 MP, 5 MP makro i aparatem głębi 5 MP gwarantuje profesjonalną jakość i łatwość użytkowania. Autoportrety można wykonać przy pomocy przedniego aparatu 32 MP. Smartfon wyposażono w zaawansowane uwierzytelnienie biometryczne. Ekranowy czytnik linii papilarnych umożliwia łatwy i bezpieczny dostęp do telefonu. Prywatne dane są chronione przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami, poprzez wykorzystanie sprzętowej i wielowarstwowej platformy bezpieczeństwa Knox. Pojemna bateria 4500mAh z superszybkim ładowaniem 25W zapewnia energię na wiele godzin pracy.Błyszczący Galaxy A21s z holograficznym wykończeniem, który klient dostaje w prezencie przy zakupie modelu A71, posiada 6,5-calowy wyświetlacz Infinity-O. Subtelne zakrzywienia i ergonomiczny design sprawiają, że pewnie leży w dłoni. Za płynną wydajność odpowiada zaawansowany ośmiordzeniowy procesor i 3 GB RAM. Galaxy A21s posiada również 32 GB pamięć wewnętrzną z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 512 GB dzięki karcie microSD. A21s wyposażono w poczwórny aparat – 48 MP główny, rejestrujący wyraziste, jasne obrazy zarówno w dzień, jak i w nocy, obiektyw ultraszerokokątny 123° 8 MP, Macro 2 MP oraz aparat głębi 2 MP, a także wbudowany przedni aparat 13 MP. Energię do długiej pracy urządzenia zapewnia bateria o mocy 5,000 mAh z technologią szybkiego ładowania 15 W. Smartfon chroni wbudowany kompleksowy mobilny system zabezpieczeń Samsung Knox. Bezpieczeństwo zapewnia także skaner linii papilarnych z tyłu obudowy.Klienci, którzy za pośrednictwem sklepu internetowego zdecydują się na zakup zestawu składającego się ze smartfona HUAWEI P40 z obsługą 5G w Plusie i słuchawek FreeBuds Pro, otrzymują je w prezencie za 1 zł. Tym samym, zestaw dostępny jest w Plusie za 200 zł na start np. w 36 ratach po 78 zł miesięcznie za sprzęt. Decydując się na jego zakup z ofertą abonamentową do początku stycznia, klienci otrzymują darmowy dostęp do sieci 5G przez cały okres trwania umowy.HUAWEI P40 z dostępem do 5G w Plusie oparty jest na innowacyjnej architekturze EUV 7nm+ procesora Kirin 990 5G, która przekłada się na wysoką wydajność i płynność działania. P40 posiada dwurdzeniowy układ NPU dedykowany sztucznej inteligencji, a także 128 GB wbudowanej pamięci oraz 8 GB RAM. Smartfon wyposażono w zintegrowany moduł trzech aparatów Leica Ultra Vision – aparat główny 50 MP, obiektyw ultraszerokokątny 16 MP oraz aparat 8 MP z teleobiektywem. Technologia HUAWEI XD Fusion Engine z ulepszonym przetwarzaniem obrazu i algorytmów sztucznej inteligencji niezawodnie radzi sobie z ogromną ilością danych niezbędnych do uzyskania ostrego, wyrazistego zdjęcia. Dzięki powiększeniu optycznemu 3x oraz maksymalnemu powiększeniu do 30x HUAWEI P40 umożliwia wykonywanie zdjęć z różnych odległości. Za sprawą aparatu Ultra Vision i zaawansowanych algorytmów AI HUAWEI P40 potrafi dokładnie analizować i segmentować otoczenie oraz osoby na zdjęciu. Z przodu P40 wyposażony jest w aparat przedni 32 MP. Wydłużony czas pracy zapewnia bateria o pojemności 3800 mAh. Do P40 dołączona jest ładowarka HUAWEI SuperCharge 22.5W.Przy okazji świątecznego zakupu smartfona P40 klient otrzymuje słuchawki FreeBuds Pro w prezencie za 1 zł. Inteligentnie rozpoznając dźwięki otoczenia, HUAWEI FreeBuds Pro odpowiednio przełączają tryb redukcji szumów, aby zapewnić optymalne doznania dźwiękowe. Podwójny system redukcji szumu wiatru zapewnia wyraźne rozmowy nawet podczas szybkiej jazdy na rowerze czy hulajnodze. Precyzyjne czujniki dokładnie reagują na dotyk. Przesuwając lub dotykając nasady słuchawek można zwiększać lub zmniejszać głośność, odbierać połączenia lub przełączać utwory. Unikalna funkcja wykrywania głosu redukuje niepożądane częstotliwości, uwydatniając ludzką mowę.