Na Święta w Plusie - 5G w cenie abonamentu

Jest listopad, ale w Plusie ruszają już świąteczne oferty promocyjne. W Plus Abonament wszyscy, którzy do początku stycznia wybiorą dowolny abonament, otrzymają w jego ramach dostęp do sieci 5G w Polsce na cały okres umowy.

Najszybsze 5G w cenie przez całą umowę

Z możliwości sieci 5G mogą skorzystać klienci wybierający już najtańszy abonament za 30 zł miesięcznie – pakiet 2 GB pozwoli im sprawdzić, czym jest 5G.

Ci z większym pakietem danych – 12 GB w cenie 50 zł miesięcznie mogą już swobodnie surfować po sieci.

Dla użytkowników intensywnie korzystających z Internetu najlepszym wyborem jest abonament za 75 zł z pakietem 72 GB.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Świąteczna oferta Plus

Kolejne karty za pół ceny

Prawdziwe 5G w Plusie

Z okazji zbliżających się świąt wszystkie osoby, które do początku stycznia zdecydują się na dowolny abonament w Plusie otrzymają dostęp do najszybszej sieci 5G przez cały okres trwania umowy.Dodatkowe atrakcje w ofercie to m.in. TIDAL, jeden z najlepszych światowych streamingowych serwisów muzycznych, który w pakiecie z 72 GB dostępny jest bez dodatkowych opłat, w pozostałych abonamentach przez 3 miesiące gratis (później 20 zł mies. – na dowolny okres, czyli bez sztywnego zobowiązania). Świąteczną promocją jest również abonament z 24 GB i usługą TIDAL taniej o 20 zł przez 12 miesięcy. Opłata za ten abonament to 50 zł przez pierwsze 12 miesięcy (po rabacie za TIDAL), a przez kolejne 12 miesięcy wynosi 70 zł.Plus Abonament to także oferta idealna dla rodzin, bowiem od abonamentu za 50 zł można w dowolnym momencie dobrać kolejne karty nawet za 50% ceny, co pozwala na elastyczne podejmowanie decyzji w tej sprawie.Klienci, którzy chcą korzystać z najszybszej sieci 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD z szybkością do 600 Mb/s poza wyborem odpowiedniej oferty, muszą posiadać urządzenie z obsługą 5G w Plusie.Obecnie w ofercie Plusa można znaleźć kilkanaście smartfonów z 5G z różnych półek – zarówno flagowce, jak też modele przystępniejsze cenowo. Urządzenia z dostępem do prawdziwej sieci 5G pozwalają cieszyć się możliwościami sieci piątej generacji, takimi jak znacznie zwiększona szybkość pobierania danych, płynny streaming bardzo wysokiej jakości obrazu, czy komfortowe korzystanie z usług wykorzystujących VR i AR.Plus prowadzi intensywne prace nad poszerzeniem zasięgu sieci 5G najnowszej generacji i planuje jej rozbudowę w całej Polsce.