Co w Orange na święta?

Orange startuje ze świąteczną ofertą. Klienci, którzy kupią pakiet Orange Love z telewizją lub przedłużą swoją umowę, mogą otrzymać smartfon OPPO A15. Ci, którzy zdecydują się na zakup lub przedłużenie umowy na wybrany Plan Mobilny albo pakiet Orange Love ze smartfonem na raty ze świątecznej oferty, dostaną w zestawie drugi smartfon w prezencie za 1 zł. Świąteczne promocje przygotowano także dla firm.

Przeczytaj także: Świąteczna oferta Orange: telewizor oraz drugi smartfon w prezencie

Prezent za 1 zł – smartfon OPPO A15 pod choinkę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfon OPPO A15 pod choinkę Oferta przeznaczona jest dla klientów indywidualnych – nowych użytkowników Orange Love z telewizją na 24 miesiące, a także dla osób przedłużających umowy w Love Extra oraz Premium. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W zestawie taniej i raźniej – promocje na dwa smartfony

Zestawy świąteczne do wyboru:

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64 GB z ratą 51 zł miesięcznie i Xiaomi Redmi 9A 2/32 GB za 1 zł na start przy zakupie Orange Love Standard lub Planu Mobilnego 55

6/64 GB z ratą 51 zł miesięcznie i 2/32 GB za 1 zł na start przy zakupie Orange Love Standard lub Planu Mobilnego 55 OPPO A31 4/64 GB z ratą 33 zł miesięcznie i OPPO A12 3/32 GB za 1 zł na start przy zakupie Orange Love Standard lub Planu Mobilnego 55

4/64 GB z ratą 33 zł miesięcznie i 3/32 GB za 1 zł na start przy zakupie Orange Love Standard lub Planu Mobilnego 55 Samsung Galaxy A51 z ratą 69 zł miesięcznie i Samsung Galaxy A21s za 1 zł na start przy zakupie Orange Love Standard lub Planu Mobilnego 55

z ratą 69 zł miesięcznie i za 1 zł na start przy zakupie Orange Love Standard lub Planu Mobilnego 55 Samsung Galaxy S20 FE 5G z ratą 110 zł miesięcznie i Samsung Galaxy A41 za 1 zł na start przy zakupie Orange Love Extra lub Planu Mobilnego 75

Prezenty dla firm

OPPO A31 za 27 zł + VAT/mies. przez 24 mies. w Planie Firmowym S, a do niego w zestawie, w prezencie za 1 zł + VAT na start – OPPO A12

za 27 zł + VAT/mies. przez 24 mies. w Planie Firmowym S, a do niego w zestawie, w prezencie za 1 zł + VAT na start – Samsung Galaxy A51 za 49 zł + VAT/mies. przez 24 mies. w Planie Firmowym M, a do niego w zestawie, w prezencie za 1 zł + VAT na start - Samsung Galaxy A21s

za 49 zł + VAT/mies. przez 24 mies. w Planie Firmowym M, a do niego w zestawie, w prezencie za 1 zł + VAT na start - Xiaomi Redmi Note 9 Pro za 36 zł + VAT/mies. przez 24 mies. w Planie Firmowym M, a do niego w zestawie, w prezencie za 1 zł + VAT na start – Xiaomi Redmi 9A

za 36 zł + VAT/mies. przez 24 mies. w Planie Firmowym M, a do niego w zestawie, w prezencie za 1 zł + VAT na start – Samsung Galaxy S20 FE 5G za 86 zł + VAT/mies. przez 24 mies. w Planie Firmowym XL, a do niego w zestawie, w prezencie za 1 zł + VAT na start Samsung Galaxy A41

W tym roku, w ramach świątecznego prezentu od Orange, klienci dostaną najnowszego smartfona OPPO A15 z wygodnym dużym wyświetlaczem, dobrym aparatem fotograficznym i wytrzymałą baterią.Oferta przeznaczona jest dla klientów indywidualnych – nowych użytkowników Orange Love z telewizją na 24 miesiące, a także dla osób przedłużających umowy w Love Extra oraz Premium. Zamówienie można złożyć z domu, korzystając z opcji zakupu online czy przez infolinię albo odwiedzając salony Orange.Orange Love to: szybki domowy internet, np. światłowód z prędkością nawet do 1 Gb/s, abonament komórkowy z nielimitowanymi GB oraz abonament domowy z rozmowami bez limitu w kraju i UE, a także telewizja z 191 kanałami.W Love Premium nowością jest usługa Video Pass, tzn. możliwość oglądania filmów i seriali bez limitów GB za 0 zł oraz pakiet HBO GO, czyli kinowe hity na mniejszym ekranie, idealne na zimowe wieczory.Orange przygotował też gwiazdkową promocję dla osób kupujących nowy smartfon z wybranym Planem Mobilnym lub pakietem Orange Love na 24 miesiące. Drugi smartfon ze świątecznego zestawu jest za 1 zł.Plany Mobilne oferują nawet 70 GB internetu z pełną prędkością w abonamencie, a także nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu UE. Klienci, którzy zdecydują się przenieść swój numer do Planu Mobilnego w Orange, otrzymają aż 3 miesiące abonamentu za 0 zł.Wybrane modele smartfonów dostępnych w świątecznej ofercie obsługują sieć #hello5G, czyli mają dostęp do najszybszego obecnie na rynku internetu, w zasięgu którego jest już prawie 6 milionów osób. 5G to jeszcze lepsza jakość transmisji danych, grania w gry online i oglądania filmów bez zacinania. Z najnowszej technologii mogą korzystać Klienci Planu Mobilnego 75 oraz Orange Love Extra i Premium.Obydwie świąteczne oferty łączą się, tzn. można skorzystać z zestawu dwóch smartfonów i otrzymać jeden z nich za złotówkę, a podpisując umowę na kolejne usługi – dostać jeszcze smartfon OPPO A15 w prezencie za 1 zł.Dla klientów usług mobilnych na kartę Orange przygotował również – jako następny choinkowy bonus – ofertę nowych smartfonów w atrakcyjnych cenach. Użytkownicy Orange Free na kartę, Orange YES i Orange POP mogą też aktywować specjalną promocję – „1000 minut na święta” i za 5 zł cieszyć się przez 30 dni możliwością stałego kontaktu z bliskimi i długimi rozmowami telefonicznymi.Kupując nowy smartfon warto skorzystać też z opcji odkupu, czyli przekazać swój wcześniejszy, niepotrzebny już telefon do recyklingu i w zamian otrzymać zniżkę na nowy sprzęt. Taki voucher można wykorzystać na kolejne zakupy w Orange lub przekazać w prezencie dowolnej osobie. W ten prosty sposób przyłączamy się do akcji Orange Razem dla planety i zmniejszamy ilość produkcji elektrośmieci.Klienci biznesowi, którzy kupią wybrany smartfon, drugi otrzymają za 1 zł + VAT. A to wszystko w elastycznych Planach Firmowych, w ramach których można zmieniać, dodawać i odejmować usługi w obszarze danego abonamentu i dopasować je do potrzeb własnej firmy.Wśród telefonów objętych promocją znajdują się:W świątecznych ofertach dla firmy nie zabraknie też nowości na Gwiazdkę, np. premierowo iPhone 12 PRO z internetem #hello5G czy innych smartfonów obsługujących sieć 5G. Wybór zestawów i modeli telefonów w obniżonych cenach jest spory.