Nowe plany z #hello 5G i oferta na smartfony, czyli letnie promocje w Orange

Startuje sezon letni w Orange, a wraz z nim gorące promocje. Klienci będą mogli skorzystać z rozbudowanych planów #hello5G i nowej oferty na smartfony. Poniżej szczegóły letniej oferty, która startuje 24 maja.

Nowa oferta dla klientów indywidualnych: więcej planów z 5G, HBO GO i dodatkowymi GB

#hello5G dostępne już od 60zł miesięcznie i więcej gb w każdym planie

superdodatek w planach w #hello5G – HBO GO już od 5 zł miesięcznie,

dodatkowy comiesięczny pakiet GB do włączenia w Mój Orange,

e-bonus za zakupy online – 1 miesiąc abonamentu za 0 zł.

Smartfony dla firm HItem ma być Xiaomi Redmi Note 9T 5G z 0 zł na start za 28 zł + VAT mies. w Planie Firmowym S.

Ale okazja! Smartfony z 5G, z 3 pierwszymi ratami za 0 złotych

Samsung Galaxy A32 5G – rata 36 zł w Planie 80 i Orange Love Extra (24 mies.),

Xiaomi Redmi Note 10 5G – rata 38 zł w Planie 60 i Orange Love Standard (24 mies.),

Samsung Galaxy S21 5G 128 GB - rata 152 zł przy zakupie Planu 80 i Orange Love Extra (24 mies.)

Orange w biznesie – Smartfonowy szok cenowy – 5G dla firm i nowsze usługi

Xiaomi Redmi Note 9T 5G z 0 zł na start za 28 zł + VAT mies. w Planie Firmowym S,

Samsung Galaxy A52 z 0 zł na start za 39 zł + VAT mies. w Planie Firmowym M,

Xiaomi Mi 10T 5G z 0 zł na start za 45 zł + VAT mies. w Planie Firmowym M,

Samsung Galaxy S20FE 5G z 0 zł na start, za 74 zł +VAT mies. w Planie Firmowym L.

Xiaomi Redmi Note 10 5G za 0 zł na start za 32 zł + VAT mies. w Planie Firmowym S,

Samsung Galaxy A32 5G za 0 zł na start za 33 zł + VAT mies. w Planie Firmowym M,

Samsung Galaxy S21 5G 128 GB za 0 zł na start za 106 zł + VAT mies. w Planie Firmowym XL.

Taryfy – funkcjonujące jako Plany Mobilne, czyli pakiety z rozmowami, smsami i internetem – zmienią nazwę na Abonament komórkowy. Nadal dostępne będą w 4 planach, jednak bardziej rozbudowanych, z większą ilością internetu i dodatkowymi benefitami - za 40, 50, 60, 80 złotych (pakiety i ceny w Orange Love nie zmienią się). Będą one umożliwiały korzystanie z #hello5G i wypróbowanie rozrywki w nowej jakości.Nowe plany to:- Orange stawia na rozwój technologii i chce sprostać wymaganiom klientów, którzy potrzebują szybszej i jeszcze bardziej stabilnej sieci, więc i odpowiednich usług czy sprzętów. Nowe plany są właśnie odpowiedzią na to. Możliwość korzystania z 5G nie tylko usprawni pracę zdalną czy naukę, ale przyda się przy codziennym funkcjonowaniu (wysoka jakość działania sieci w godzinach szczytu, sprawniejsze wideorozmowy, szybkie przesyłanie plików oraz bezproblemowe granie i oglądanie treści w Full HD na smartfonie, a 4K na telewizorze).- klienci, chcąc sprawdzić nowy wymiar rozrywki, mogą dokupić do planów z #hello5G HBO GO – dopłata do planu od 5 zł miesięcznie – na bardzo wygodnych warunkach. Nie ma umowy lojalnościowej, a pakiet filmowy w trakcie trwania umowy można wyłączać i aktywować dowolną ilość razy (jego okazyjna cena nie zmieni się przez 24 miesiące – okres trwania umowy), np. zrezygnować z niego gdy nie ma się czasu oglądać, by ponownie uruchomić wraz z premierą ulubionego serialu.– na start nowych planów użytkownicy aplikacji Mój Orange mogą skorzystać z prezentu w postaci dodatkowych gigabajtów, a nawet mogą zyskać ich dwa razy więcej. Będąc nowym klientem Orange lub przedłużając obecną umowę, warto zalogować się do aplikacji mobilnej Mój Orange lub zrobić to przez stronę internetową, by odebrać te duże paczki internetu. Są one do aktywowania jednorazowo i do wykorzystania przez 24 miesiące. Oprócz tego w Mój Orange jest wgląd do rachunków (i opcja ich opłacenia), możliwość sprawdzenia swojej taryfy, środków, prostszy kontakt z obsługą czy dostęp do sklepu internetowego. Wszystko w zasięgu kilku kliknięć. A raz na tydzień pojawiają się też promocje (gratisowe usługi, bonusy itp.), dostępne w ramach akcji Środy z Mój Orange.- nagroda za zakup online - decydując się na zakup Planów przez sklep internetowy (lub przez stronę internetową - zamawiając rozmowę z konsultantem) albo w aplikacji Mój Orange – użytkownik zyskuje 1 miesiąc abonamentu za 0 złotych.Ale okazja! to oferta na smartfony, w tym też te obsługujące sieć #hello5G. Wybrane sprzęty można teraz kupić nie tylko w korzystnych cenach, ale i z promocją 3 raty za 0 złotych (pierwsze płatności, zamiast użytkownika, ureguluje Orange). Akcja obejmuje m.in. modele:Ponadto, mając wybrane plany można dokupić do nich kolejne - z myślą o bliskich. Każdy następny numer otrzyma w ten sposób co miesięczną zniżkę, przez cały czas trwania umowy, a także gigabajty do współdzielenia.- w Orange Love, łącząc pojedyncze usługi: internet, telefon, telewizję w jeden pakiet i wspólny rachunek, klienci mogą oszczędzić aż 720 zł. Użytkownicy pakietów z telewizją – zarówno nowi, jak i przedłużający umowy na 24 miesiące, otrzymają także bonus - 20 GB miesięcznie, po zalogowaniu się do aplikacji Mój Orange (lub na orange.pl). Dodatkowo, przy zakupie Orange Love Standard, w promocji Ale Okazja! jest smartfon Xiaomi Redmi Note 10 5G w ratach po 38 złotych przez 24 miesiąceKlienci biznesowi znów mogą liczyć na modele w najlepszej obecnie cenie na rynku. W edycji trwającej do 16 czerwca, hitem będą:W ramach całego letniego sezonu promocyjnego, dostępne w okazyjnej cenie są również np.:Udostępniona też została usługa Internetu Premium dla małych i średnich firm. Zapewnia ona kompleksowe rozwiązania dostępu do internetu (w tym światłowodowego) i profesjonalne usługi IT. Daje możliwość korzystania ze stałych adresów IP (cztero- lub ośmioadresowa podsieć) i przypisania ich do poszczególnych firmowych urządzeń. W ramach oferty dostępne jest również Orange Office - wirtualne biuro z narzędziami wspierającymi pracę zdalną i biznes online oraz 8h SLA, tzn. gwarancja naprawy łącza internetowego w ciągu 8 godzin od zgłoszenia.