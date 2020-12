W Orange rusza wyprzedaż smartfonów

Gwiazdka w Orange potrwa dłużej. Jeszcze po świętach, aż do 6 stycznia będzie można skorzystać z promocji świątecznej. Do tego właśnie rozpoczyna się wyprzedaż smartfonów, skierowana do klientów indywidualnych i biznesowych.

Przeczytaj także: Świąteczna oferta Orange: telewizor oraz drugi smartfon w prezencie

Jakie zniżki czekają w Orange?

Huawei P smart 2021 – taniej o 50% - z ratami 14 zł x 24 mies. przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard

– taniej o 50% - z ratami 14 zł x 24 mies. przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard Motorola moto g 5G plus – taniej o 51% - 38 zł x 24 mies. przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard

– taniej o 51% - 38 zł x 24 mies. przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 GB – taniej o 20% - z ratami 45 zł x 24 mies.– przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard

6/128 GB – taniej o 20% - z ratami 45 zł x 24 mies.– przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard OPPO A53 – taniej o 15% - 17 zł x 36 mies. przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard

– taniej o 15% - 17 zł x 36 mies. przy zakupie Planu Mobilnego 55 lub Orange Love Standard iPhone SE 64 GB – taniej o 11% - 50 zł x 36 mies. przy zakupie Planu Mobilnego 75 lub Orange Love Extra

Przecenione modele w promocji dla firm

Samsung Galaxy Watch Active2 – taniej o 50% - 31 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym M

– taniej o 50% - 31 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym M Motorola moto g 5G plus - taniej o 50% - 29 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym L

- taniej o 50% - 29 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym L OPPO A53 – taniej o 31% - 21 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym S

– taniej o 31% - 21 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym S Samsung Galaxy A51 – taniej o 29% - 35 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym M

– taniej o 29% - 35 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym M Samsung Galaxy A42 5G - taniej o 21% - 34 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym L

- taniej o 21% - 34 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym L Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – taniej o 10% - 159 zł + VAT x 24 mies. w Planie Firmowym XL