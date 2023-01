Światłowód Pro 2.0 w Orange

Orange wprowadza nową opcję internetu światłowodowego - Światłowód Pro 2.0. Łączna prędkość internetu osiągana na wielu urządzeniach wynosi teraz do 2 Gb/s. Prędkość maksymalna na jednym urządzeniu do 1 Gb/s. Za pierwsze 2 miesiące korzystania z nowej prędkości Światłowodu klient nie zapłaci nic.

Internet w domu i w firmie musi być coraz lepszy i szybszy, ma odpowiadać na podstawowe potrzeby: przesyłanie coraz większych plików, wirtualne rozgrywki w czasie rzeczywistym, oglądanie online seriali i filmów, czy zdalną pracę. W polskich gospodarstwach domowych jest średnio 6 urządzeń podłączonych do sieci – i ta liczba będzie rosła, a do tego potrzebny jest coraz lepszy internet. Orange wychodzi naprzeciw potrzebom klientów z Orange Światłowód Pro 2.0 - internetem do 2 Gb/s, osiąganych jako suma prędkości na co najmniej 2 urządzeniach (na jednym urządzeniu do 1 Gb/s). Prędkość wysyłania danych w tej opcji prędkości wynosi nawet 600 Mb/s.Usługa będzie świadczona w sieci własnej Orange na obszarze zderegulowanym (poza POPC), w zasięgu usługi jest prawie 2,7 mln gospodarstw domowych w Polsce. Przez pierwsze 2 miesiące przy wyborze umowy ważnej przez 24 miesiące, światłowód od Orange klienci otrzymają za 0 zł. Od 3 miesiąca opłata wynosi od 89,99 zł/mies. z rabatami (+ 4,99 zł/mies. za modem) oraz dopłata 20 zł/mies. za internet w budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej. Od 25 miesiąca umowa przedłuży się na czas nieokreślony, a cena wzrośnie o 10 zł/mies.Z badań przeprowadzonych przez Orange wynika, że przeciętny Polak korzysta ze smartfona średnio 3 godz. dziennie. Jednak tak naprawdę dopiero po uszkodzeniu urządzenia, wielu z nas myśli o dodatkowym zabezpieczeniu. Celem operatora było więc zwiększenie bezpieczeństwa każdego urządzenia kupionego w Orange, dzięki możliwości objęcia go ochroną. W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez klientów, Orange wprowadza usługę, która zabezpieczy oba urządzenia z zestawów. Mowa o usłudze Ochrona Smartfonów, która kosztuje 33 zł/mies. – w tym pierwszy miesiąc za 0 zł.Operator daje możliwość włączenia ochrony nie tylko na telefonach, laptopach, tabletach i smartwatchach, ale także innych urządzeniach kupionych w Orange. Statystyki pokazują, że aż 45% uszkodzeń telefonu ma miejsce w ciągu pierwszych 10 tygodni od zakupu urządzenia. Często wysoka cena urządzenia oznacza też wysokie koszty naprawy w przypadku uszkodzenia. Dzięki usłudze Ochrona Smartfona klient korzysta bez stresu ze swojego urządzenia, nie martwi się o nieoczekiwane wydatki i ma gwarancję autoryzowanej naprawy.W ofercie Abonament komórkowy klienci mają dostęp do najnowszej technologii 5G już w każdym planie (Plan S, M i L w sprzedaży od 23.10.2022r.). Technologia ta podnosi komfort korzystania z sieci. Daje gwarancję dostępu do połączenia głosowego oraz internetowego lepszej jakości. Szybki internet pozwala też na błyskawiczne pobieranie i udostępnianie treści. A jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci? Z pomocą przychodzi darmowa CyberOchrona, od teraz dostępna we wszystkich nowych planach 5G. Tylko w Orange w ramach abonamentu klienci otrzymują za 0 zł CyberOchronę dla jednego numeru i mogą z niej korzystać tak długo, jak długo posiadają Plan S, M lub L z tą usługą.CyberOchrona pomaga chronić przed złośliwym oprogramowaniem, utratą pieniędzy i kradzieżą danych. Filtruje niechciane treści i strony www. Dzięki niej można też ustawić blokadę kategorii stron internetowych lub konkretnych adresów i dzięki temu kontrolować treści, które dzieci przeglądają w internecie. Co ważne - usługa działa automatycznie, nie wymaga instalowania aplikacji, nie spowalnia smartfona i nie zużywa baterii.Do bezpiecznych planów 5G można dokupić atrakcyjne smartfony w korzystnych cenach, które współpracują z 5G. Szeroka oferta smartfonów dla klientów indywidualnych obejmuje m.in. Samsung Galaxy Z Flip4 5G oraz nowoczesnego Samsung Galaxy A53 5G, które dostępne są w ofercie na 36 rat. Do wyboru także OPPO A57s oraz OPPO Reno7 5G i OPPO Reno7 Lite 5G 8/128 GB. Dwa ostatnie modele objęte są dodatkową gratyfikacją finansową przy odkupie. Promocja ograniczona jest czasowo.Przy okazji, Orange przypomina również o odkupie nieużywanych telefonów, które zalegają w szafach. Warto przynieść takie urządzenie do salonu operatora. Zostanie ono wycenione, a klient może otrzymać bon na zakup nowego urządzenia lub akcesoriów. Telefon, który nie zakwalifikuje się do odkupu, można zostawić do recyklingu, w specjalnym pojemniku. Partner Orange, uprawniony do odbioru elektroodpadów, zagospodaruje sprzęt zgodnie z prawem. Oferta dotyczy wybranych modeli i zależy od stanu technicznego urządzenia. W sklepie Orange można kupić także odnowione smartfony. Poddawane gruntownej renowacji oraz doprowadzane do stanu “jak nowy”, działają jak nowe i są znacznie tańsze.Operator rozpoczyna też kolejną odsłonę akcji „Szczególnie polecane smartfony”. Pierwsza edycja trwa do 16 lutego. Orange oferuje w niej następujące smartfony w supercenach z opłatą 0 zł na start, m.in.:Dla klientów biznesowych operator przedłuża też ofertę dodatkowego pakietu internetu 300 GB w prezencie na 6 mies., do wykorzystania w kraju. Oferta przeznaczona zarówno dla nowych, jak i przedłużających umowy klientów, obowiązuje dla wszystkich wariantów Planu Firmowego oraz dla mobilnego Internetu Biurowego.